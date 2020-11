Iván Duque extiende la emergencia sanitaria hasta febrero de 2021

28/04/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Iván Duque Márquez confirmó, en la tarde de este 25 de noviembre, que la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus en el país, irá hasta el 28 de febrero de 2021. Con lo cual busca garantizar un control efectivo de las medidas que se están llevando a cabo para mitigar la crisis de salud en el territorio colombiano.

“Basados en la lectura mundial de la situación de alerta, en virtud de los análisis y en virtud de seguir en alerta y transmitiendo información, hemos hecho una evaluación rigurosa y he dado la instrucción de que la emergencia sanitaria se extienda hasta el 28 de febrero del año 2021”, aseguró el mandatario.

A su vez, agregó que la extensión también se debía a la preparación de los esquemas de vacunación que el Gobierno viene adelantando y que se espera, se implementen en el próximo año.

“Estamos por cumplir tres meses con buen comportamiento colectivo que esperamos se extienda en diciembre”, aseguró el presidente durante el programa Prevención y Acción.

El presidente también se refirió a otras dinámicas que se están desarrollando en el territorio:

“Estamos desarrollando la estrategia Prass en el territorio para hacer pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, pero debemos entender que nuestro reto es protegernos para hacerlo con los demás. Tenemos que evitar que sucedan rebrotes”.

Los anuncios sobre la vacuna que según el Gobierno, llegará el próximo año

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que tras las 20 millones de dosis que Colombia ya aseguró, esa inmunización solo servirá para 10 millones de colombianos.

Ruiz habló con la emisora Blu Radio en la mañana de este miércoles y dijo que el principal objetivo del Gobierno Nacional es vacunar a los ciudadanos con comorbilidades como adultos de la tercera edad.

“La mayor parte de vacunas son de dos dosis, eso significa 10 millones de personas. Nuestro objetivo en la primera fase es vacunar a personal de la salud, mayores de 60 años y personas con comorbilidades. Esos grupos suman 15 millones”, explicó Ruiz.

Las principales críticas al Gobierno en materia de salud pública e inmunización en estos momentos está relacionada a que países latinoamericanos como Ecuador y Argentina anunciaron a principios de enero de 2021 comenzarán con las jornadas de vacunación a sus ciudadanos. ¿A Colombia ‘le cogió la noche’? “No nos ha cogido la noche. Colombia tiene una película serie de vacunar personas y no vacunamos hasta que no haya seguridad”, expresó el ministro Ruiz.

Fernando Ruiz, además aclaró que, en estos momentos no puede dar fechas exactas de cuándo comenzarán con la inmunización en Colombia debido a un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, dijo ante los micrófonos de Blu Radio que “le dieran unos días” porque “vienen noticias para este tema y hasta que no haya un acuerdo firmado no lo vamos a revelar”.

Concluyó este aparte anunciando que el país ya tiene acuerdos con grandes casas farmacéuticas como Astrazeneca, Pfizer, Janssen, Cansino y Sinopharm.

Pese a que no reveló el día y el mes exacto en que los colombianos podrán vacunarse contra el nuevo coronavirus, Ruiz dijo que él y su equipo esperan que en el primer semestre de 2021 lleguen las primeras vacunas al país y se priorice a las poblaciones antes mencionadas.

“Por el mecanismo COVAX tenemos previsto tener vacunación en el segundo semestre de 2021, pero por compras bilaterales estamos esperando tener vacunas para el primer semestre”, concluyó Ruiz.

