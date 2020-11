Carlos Queiroz dejó clara su intención de dar un paso al costado en la dirección técnica de la ‘tricolor’

El portugués Carlos Queiroz, estaría considerar dejar su cargo como seleccionador de Colombia, aseguran versiones de prensa. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El bajo rendimiento de la selección de Colombia en sus partidos de las clasificatorias frente a Uruguay y Ecuador, en los que terminó goleada, dejó mal parado al entrenador Carlos Queiroz. Desde la semana pasada, han tomado fuerza los rumores de su salida, ya hay sonajero de candidatos para asumir su cargo y el punto final de su ciclo con la ‘tricolor’ se ve cada vez más cerca.

El periodista Javier Hernández Bonnet informó en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, que el timonel portugués dejó en claro que quiere dar un paso al costado y le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que haga los respectivos arreglos contractuales; uno de los más importantes, es la millonaria indemnización, que rondaría por los dos millones de dólares, según información del diario luso Record.

El comunicador no fue el único que se refirió al tema. Su colega Carlos Antonio Vélez dio a conocer su versión sobre la situación del estratega del combinado nacional. “En este momento, el técnico de la Selección Colombia es Carlos Queiroz. No lo van a echar, no ha renunciado y no sé si vaya a renunciar”, señaló ayer, lunes, a través de Antena 2.

Vélez explicó las alternativas que, según él, contemplan los dirigentes para arreglar la salida del timonel portugués. “El único arreglo es que Queiroz renuncie, porque la Federación no tiene con qué darle algo. Las vías, en este momento, son que el míster, aburrido, entregue su carta de renuncia. Si no la da, la Federación no le va a pagar la indemnización y le entregaría un documento para allanarlo” , agregó.

Aseguró el comunicador que la intención de las directivas del fútbol colombianos hacer cambios estructurales en el equipo de trabajo del estratega. “Están empeñados en que hay que modificarle el entorno. Eso sí es necesario, incluso si viene otro entrenador, porque lo que ha pasado se debe a lo muy mal rodeado que está el seleccionador actual, por la cuota colombiana que tiene al lado”, puntualizó el célebre comentarista.

Mientras tanto, en la opinión pública sigue la danza de nombres para asumir la dirección técnica de la ‘tricolor’, si se concreta la salida del portugués. Sin embargo, se han ido cayendo algunos de los candidatos. Reinaldo Rueda fue ratificado al frente del combinado chileno, la semana pasada; desde Argentina, medios especializados garantizan que Miguel Ángel Russo no se moverá de Boca Juniors y, en las últimas horas, se conoció que Ricardo Gareca tampoco dejará a Perú.

“Lo único que quiero decir es que Ricardo Gareca continúa en la selección, porque tiene la fortaleza, capacidad, el apoyo nuestro y, en especial, el apoyo de los jugadores” , confirmó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘bicolor’, en conferencia de prensa.

