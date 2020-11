Alina Lozano, denuncia que es víctima de extorsión

A través de un video en una nueva cuenta de la red social Instagram, la actriz Alina Lozano, denunció que le robaron su anterior cuenta y que el delincuente, no conforme con el robo de lo que ahora se había convertido en un sustento para ella, le estaba pidiendo hasta cinco millones de pesos para recuperar su usuario en la red social.

Claramente molesta, Lozano anunció que fue víctima de un robo, “me robaron, me atracaron, me hackearon mi cuenta personal de Instagram @LOZANOALINA. Además, me están extorsionando”, manifestó en el clip de 50 segundos que ya acumula más de 6 mil reproducciones.

Esta es la denuncia que hizo pública la actriz colombiana:

La actriz que en la actualidad destaca en las pantallas colombianas con la retransmisión de la novela “Pedro, el escamoso” y su personaje la viuda Nidia Pacheco , aseguró que le estaban pidiendo cerca de cinco millones de pesos para devolverle la cuenta, en la que tenía más de 70 mil seguidores; dinero que ella no va a acceder a pagar.

“No a la extorsión, no a estos delitos que nos afectan tanto a las personas como yo, que trabajamos y compartimos en las redes (...) Hay que empezar desde cero, lo voy a hacer”, manifestó Alina Lozano.

La actriz también es reconocida por papeles como Ana en “Los Canarios”, Ester Tellez en “Pobres Rico”, Helena Rojas en “El Bronx” y el más reciente, en la novela “Amar y Vivir” que está en Netflix, como Magola de Romero, madre de la protagonista.

En su publicación también mencionó a varios colegas y medios de comunicación pidiendo que la ayudaran a compartir su video y así recuperar los seguidores en su nueva cuenta @alinalozanoactriz. Varios actores ya se han unido a ella, como es el caso de Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández en “Betty la fea”, Alejandra Ávila, protagonista de “Nadie me quita lo bailao’” y, Martha Isabel bolaños, Jenny García en “Betty la fea”, entre otros.

En su nueva cuenta, Alina Lozano ya casi alcanza los 10 mil seguidores y lleva cuatro publicaciones. Además del video de denuncia, Lozano compartió una imagen en la que añade el “#NoALaExtorsión, pues ahora también está liderando una campaña para que las personas no caigan en estos delitos cibernéticos. Aunque Alina Lozano no aclaró si había denunciado su caso ante las autoridades, sí mencionó en su publicación a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.

En seguida publicó dos nuevos videos, uno en el que agradece a todas las personas que han compartido su denuncia y le han colaborado al compartir; mientras que el otro es un clip de la telenovela “Pedro el escamoso”, en la escena que se transmitió en la noche de este lunes, donde se ve a Doña Nidia Pacheco bailando con el antagonista César Luis Freydell en la celebración de su boda.

En ese último video, la intérprete aseguró o que “nadie te puede robar tu esencia, ni tu alegría, ni tus ganas de bailar. Muévete y ayúdales a otros a mover todo el cuerpo, las emociones y la vida”, además, se lo dedicó a Nidia Pacheco, “mi gran maestra”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Muy de malas. A Yina Calderón le realizaron la cirugía que no era

Lina Tejeiro cuenta cómo graba sus escenas de cama para televisión