Perfilador criminal estadounidense habría engañado a la Dijín entregando certificaciones sin respaldo

Brent Turvey, perfilador criminal que presuntamente engañó a la Dijín. Foto: Crimen y Criminólogo

El perfilador estadounidense Brent Turvey, quien es autor de múltiples libros de ciencias forenses y perfilamiento criminal, presuntamente, otorgó, a miembros de la Policía Nacional, certificaciones de empresas inexistentes en el extranjero.

Según reveló el diario El Espectador, existe una denuncia en la Policía Nacional que acusa Turvey, quien goza de prestigio internacional, de entregar certificados y tarjetas de membresía de las entidades Academy of Behavioral Profiling (ABP) e International Association of Forensic Criminologist (IAFC), que no cuentan con respaldo legal en Estados Unidos.

Turvey viene realizando capacitaciones y charlas desde 2015. Sin embargo, uniformados pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) empezaron a revelarr sus dudas acerca del caso en 2019.

Según la denuncia, la empresa ABP, registrada en el estado de Alaska, fue disuelta en marzo de 2015, un mes después de la expedición de los documentos a nombre de la misma. La también registrada en Alaska IAFC, por otro lado, fue creada en 2017 y tampoco existía en el momento de expedir los certificados y las tarjetas de membresía.

El Espectador asegura que Tarvey niega cualquier acusación en su contra. Según la versión del investigador, ABP existe desde 1990 y se trata de la misma empresa que IAFC, solo que cambió de nombre para que la anterior fuera una rama especializada en la perfilación criminal. ABP fue liquidada en 2015 y, de acuerdo con Turvey, en 2010 se registró en Alaska la IAFC.

Esta última absorbe las funciones de la llamada academia de perfilamiento comportamental y estaría conformada por otros expertos internacionales. Además, Turvey agregó que efectivamente hay una denuncia en la Policía Nacional en su contra, pero que esta se aclaró porque no se aportaron pruebas para sustentar el supuesto fraude perpetrado por el estadounidense.

Fuentes relacionadas con el caso le confirmaron al diario que quien adquirió los servicios de Turvey fue la firma Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), quienes se dedican a contratar instituciones externas para recaudar pruebas y testimonios en procesos judiciales. Turvey confirmó la “alianza estratégica” que mantiene con la empresa para realizar charlas y conferencias en el país. Agregó que por dichas charlas no recibió pago, sino en contadas ocasiones en forma de viáticos.

Esa última afirmación fue corroborada por Damián Guevara, representante legal de UID. “Los congresos en los que ha participado Turvey en Colombia con la Policía ninguno ha sido cobrado, al contrario, nuestra entidad ha sufragado parte de esos gastos gracias al convenio de colaboración que hemos tenido con la empresa que lidera el perfilador criminal”, aseveró y añadió que los congresos tenían entrada libre tanto para la Policía como para la sociedad civil.

Exfiscal anticorrupción, vínculado a Turvey

Según el diario, Turvey participó en el libro “El falso testimonio” de Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrpución capturado el 27 de junio de 2017 por hechos de corrupción que envuelven a magistrados de altas cortes en el caso llamado Cartel de la Toga.

Moreno fue asesor externo de UID previa a su entrada a la Fiscalía y, según Turvey, participó en dicha publicación por un pedido especial de la organización con la que mantenía una alianza estratégica en Colombia. Según el libro, Turvey sería un agente del FBI, lo cual el investigador desmintió y aclaró que no conoce las razones por las que Moreno lo introdujo de esa manera.

“Me pidieron que respondiera preguntas para su libro y que hiciera un video para la UID. No tuve contacto directo con Moreno Rivera. Yefrin Garavito, director de la UID, dijo que al exfiscal le gustó mi trabajo sobre el fraude forense, por lo que me pidió que respondiera algunas preguntas. Así que hice esto como parte de mi relación con la UID”, explicó el estadounidense al diario.

El investigador finalizó afirmando que no conocía de los delitos cometidos por Moreno, ya que se enteró al ser contactado por el diario. "Si estaba cometiendo delitos, me alegro de que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Creo que la corrupción pública es un delito grave y debe ser castigado”, finalizó.

Turvey cuenta con un título en psicología de la Universidad de Portland. En 1996, culminó una maestría en Ciencias Forenses e Investigación en Escena del Crimen en la Universidad de New Haven. En 2012, se graduó de un doctorado en Criminología. Fue profesor adjunto en la Universidad de la Ciudad de Oklahoma en materias relacionadas con Sociología y Estudios en Justicia.