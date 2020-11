“No sé qué pasaba por su cabeza”: Macnelly Torres estalla contra Teófilo Gutiérrez por la patada que lo sacó de las canchas

Teo Gutiérrez y Macnelly Torres

El partido entre Junior y Alianza Petrolera, de la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor, marcó el reencuentro de dos jugadores que compartieron cancha y fueron importantes para la Selección Colombia que comandó José Néstor Pékerman: Teófilo Gutiérrez y Macnelly Torres. El compromiso no fue favorable para el mediocampista del cuadro ‘aurinegro’, quien tuvo que ser sustituido por una fuerte entrada del delantero ‘tiburón’, que le provocó una lesión en el tarso, inflamación y una fuerte contusión en el tobillo de su pie izquierdo.

‘Mac’ rompió el silencio en el programa Cuénteme su Historia y se refirió a la patada que le dio su excompañero. “Me he sentido un poco confundido, creo que la actitud de Teófilo Gutiérrez no fue la mejor, es un deporte de contacto y no se trata de quién llora o quién no, se trata de que fue una entrada fuerte. Él fue con mala intención, no sé el motivo, fue una jugada aislada sin peligro y en un partido liquidado. No sé qué pasaba por su cabeza”, señaló.

El experimentado jugador de 36 años confesó que tuvo un diálogo con el ariete del barrio La Chinita, quien le explicó que su intención era arrebatarle el balón. “Me dijo que intentó jugar a la pelota, pero todos vemos la jugada y vemos que fue con doble intención seguramente, es triste que pase con jugadores de experiencia, compartimos en Colombia y en las inferiores de Junior, el tema queda para él porque debe revisar esas actitudes , sobre todo porque no había pasado nada durante el partido para una jugada como esas”, agregó Torres.

El diez del cuadro de Barrancabermeja se perdió el partido de la fecha 19 de la liga doméstica, ante Atlético Nacional, y tampoco estará para la doble confrontación con Millonarios, este domingo, por la jornada 20, y en el compromiso de octavos de final de la Copa BetPlay, el próximo jueves.

El historial de Teo con sus compañeros de camerino

‘Teo’ ha sido un futbolista que ha deleitado el paladar de los aficionados del balompié, pero también se ha llevado los focos por sus actitudes polémicas. Dentro de su historial, están dos hechos que recuerdan los aficionados de Racing, cuando hizo parte del equipo; se fue a los golpes con el portero suplente Mauricio Dobler y fue acusado de sacar una pistola de paintball en el camerino, luego de goleada que le propinó Independiente a la ‘academia’, en 2012.

Al expediente se suma un conflicto con el paraguayo Roberto Ovelar, cuando compartieron plantel en Junior, por unos mensajes insinuantes que el barranquillero le envió a la esposa del guaraní, según las versiones de los medios locales. También tuvo una salida en falso este año, luego de que el cuadro ‘rojiblanco’ se quedó con el título de la Superliga. El delantero hizo una transmisión en vivo, a través de Instagram, en la que hizo varios comentarios subidos de tono.

“Dónde están los sapos y las sapas? Que salgan para darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar a esos malp…Vamos a darles tiros, al que venga pesado vamos a darle tiros y, si no, les tiro los lobos, hijuep…, pa que les den diente”, manifestó.

Días después, expresó su arrepentimiento, por medio de un video. “Bueno, mi gente. Quiero pedirles disculpas por lo que pasó ayer. Lo que dije y lo que hablé no fueron motivos para ofender a nadie. Si alguien se sintió ofendido le pido disculpas, perdón. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande”.