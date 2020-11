Él es Yeico Masacre, el exmilitar venezolano que lidera una peligrosa banda en Colombia, Ecuador y Chile

Erick Alberto Parra Mendoza, alias 'Yeico Masacre', jefe de banda de delincuentes venezolanos en Colombia. Foto: Archivo particular.

Erick Alberto Parra Mendoza celebró recientemente el abatimiento del capo venezolano ‘Willy Meleán’, el cual dirigía una banda criminal de venezolanos desde el 2018 en Colombia. Tan pronto como Meleán fue dado de baja, Parra Mendoza publicó en redes sociales que la guerra en Colombia continuará bajo su mando y acompañado de este texto subió una foto de las armas con las que atacaría.

El diario El Tiempo estableció que Erick Parra Mendoza, o como se conoce en el mundo criminal, alias Yeico Masacre, tiene 27 años y de acuerdo con información de la Policía Nacional de Colombia, el criminal perteneció a la Guardia Nacional Venezolana, allí adquirió conocimientos y destrezas en explosivos, combate e inteligencia militar. Posteriormente, Yeico Masacre comenzó a delinquir en el estado Zulia, noreste de Venezuela, donde se ‘posicionó’ como uno de los criminales más buscados. A raíz de esta situación, tuvo que huir de su país y llevar sus aspiraciones delictivas a Colombia, Ecuador y Chile.

Redes sociales alias Yeico Masacre

Se estableció que después de pertenecer a la fuerza pública de Venezuela, Yeico Masacre fungió como el jefe de seguridad de la banda recientemente desmantelada ‘Los Meleán’.

¿Por qué se alegraría Parra Mendoza por el abatimiento del líder de Los Meleán, banda a la que pertenecía? Pues bien, en 2019, Tirso Meleán, hijo del fundador de Los Meleán, Antonio Meleán, fue capturado en Estados Unidos. Después de la captura de Tirso, Yeico Masacre intentó apoderarse de la banda, y al no lograrlo, ejecutó un plan de exterminio contra Los Meleán que a la fecha deja como saldo más de 30 asesinados en Venezuela y Colombia. A partir de esta situación, se declararon la guerra.

Investigaciones de inteligencia aseguran que la banda Los Meleán está conformada por al menos 300 personas, principalmente venezolanos, quienes trasladaron sus actuaciones ilícitas a suelo colombiano. Por otro lado, el derramamiento de sangre de dicha banda criminal y del nuevo frente creado por alias Yeico Masacre ha sido de parte y parte. Por ejemplo, entre los muertos figuran el padre, el hermano y uno de los pistoleros del propio cabecilla venezolano.

Redes sociales alias Yeico Masacre

De hecho, en Bogotá se registran al menos 14 abatimientos de miembros de Los Meleán en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Sin embargo, las bajas no han detenido las actuaciones ilegales de los criminales venezolanos, a quienes las autoridades alertan de ‘incursionar’ en narcotráfico, robo y se teme que en secuestro.

La Policía también informó que los miembros de la banda criminal de Yeico Masacre implementaron pistoleros que realizan todo tipo de crímenes. Hace unos días se registró en redes sociales el video de uno de los integrantes de la banda de los ‘Yeico’ en el que perseguían un carro en Soacha para acribillar a los ciudadanos.

Sin temor a que lleguen a manos de las autoridades, los criminales postean los videos de sus fechorías en redes sociales. Por lo general, el sicario motorizado cumple con la exigencia de disparar y grabar el crimen para después ‘postearlo’ en internet. Cuando el cometido es todo un éxito, los maleantes reciben hasta mil dólares (3,641,500.00 pesos colombianos aprox.) por cada crimen.

La unidad investigativa del periódico El Tiempo reveló Yeico Masacre podría estar ocultándose en Chile.

Por los delitos de Yeico, Venezuela expidió una circular roja en 2019 y se le acusa de dar la orden del asesinato de Benito Cobis, director de inteligencia y estrategias preventivas de la Guardia Nacional Bolivariana.

“El lío con la circular roja es que no incluye los crímenes que ha cometido recientemente. Además, Chile –donde estaría escondido el exmilitar– es uno de los países que no reconocen al gobierno de Maduro, y se corre el riesgo de que no proceda a ubicarlo, capturarlo y extraditarlo a Caracas”, le dijo al diario El Tiempo un oficial de inteligencia.

Redes sociales alias Yeico Masacre

Por ese prontuario, la justicia colombiana busca recoger todo el material probatorio para que la Interpol busque y se extradite a Yeico Masacre de inmediato a Colombia para que responda por sus delitos. Mientras tanto, el capo publica fotos de su armamento.