Ingreso Solidario de noviembre se pagará anticipadamente por el tercer día sin IVA

El presidente Iván Duque junto a la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, anunciaron que los giros del Ingreso Solidario y de otros programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, se entregarán de manera anticipada en noviembre.

Correa señaló que hacia el 16 de noviembre se hará la consignación del Ingreso Solidario a sus beneficiarios, quienes pueden hacer sus retiros en las diferentes aplicaciones bancarias de Bancolombia, Daviplata y otras plataformas.

El motivo para el adelanto de la entrega de estos dineros es que los beneficiarios puedan participar en el tercer Día sin IVA (21 de noviembre) y el Black Friday (27 de noviembre).

De acuerdo con Correa, el Gobierno Nacional ha entregado recursos por 7.8 billones de pesos durante la pandemia.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

Son hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado.

Prosperidad Social recuerda que no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al ‘Ingreso solidario’, y pidió abstenerse de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.

¿Qué debo hacer porque me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario.

Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

Canales oficiales del Ingreso Solidario

El sitio web del programa es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co.

Las líneas oficiales de Prosperidad Social son, a nivel nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.