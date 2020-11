Dos mujeres denuncian ser víctimas de acoso sexual en la ESE de Cali, y que por hacerlo público las despidieron

La convocatoria, que lleva el lema: “¡el nueve ninguna se mueve!”, va dirigida a ciudadanas, niñas, activistas, estudiantes, colectivos feministas. (Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días se conocieron dos denuncias de acoso sexual a dos mujeres en la Empresa Social del Estado (ESE) Oriente de Cali. Ambas mujeres señalaron a un mismo funcionario y comentaron que, a pesar de haber hecho las respectivas denuncias, en la entidad del Estado nadie les brindó ayuda, ni dieron solución a sus quejas. Por el contrario, después de haber hecho público el caso, ambas fueron despedidas.

Según denuncia el concejal Fernando Tamayo, las mujeres estuvieron laborando para la ESE, una por 11 años y la segunda por cuatro y ambas fueron desvinculadas de la institución sin ninguna justificación. Lo que ellas denuncian es que después de haber hablado sobre los constantes abusos que recibían por parte de uno de sus jefes del área administrativa, la institución decidió terminar sus contratos.

Ante los señalamientos, el gerente de la ESE Oriente, Óscar Ipia, a través de un comunicado, habló sobre los casos de las mujeres y negó que hubiesen desvinculado a las denunciantes de su trabajo por acoso sexual o laboral, además, aseguró que una de ellas ni siquiera trabajaba directamente con la institución.

Sin embargo, el concejal Tamayo confirmó que una de las víctimas habría dirigido una carta a la gerencia de la ESE el 3 de septiembre con el número 14.781. Dentro de la notificación les pide que le expliquen por qué terminaron con su contrato.

“Con gran sorpresa me notifiqué, mediante oficio, de mi retiro. Quiero dejar constancia de que desde hace varios meses para acá me he sentido acosada, hostigada, perseguida con conductas que rayan en lo libidinoso, realizando manifestaciones morbosas, las que calcan de manera perfecta el tipo penal de acoso sexual y es por eso que acudiré a la Fiscalía a denunciar tales hechos”, así dice dentro de la comunicación que envió a la gerencia.

Ipia, por su parte, se mantiene en su versión de que a las mujeres se les despidió por razones diferentes a las denuncias de acoso, incluso menciona que cuando recibieron las quejas por parte de las funcionarias, hablaron con sus jefes inmediatos para mejorar las condiciones laborales de ellas y retiraron del cargo al presunto abusador.

Sin embargo, las mujeres sostienen que ninguna recibió el apoyo de la empresa después de la denuncia y que, por el contrario, el acoso laboral se hizo más fuerte pues las culpaban por haber denunciado y aseguran que el mismo gerente ha puesto en duda su palabra y el acoso sexual.

Por el momento, la Personería busca determinar las actuaciones de los funcionarios involucrados en las denuncias y así dar una solución que permita reivindicar los derechos de las mujeres que fueron violentadas. Mientras tanto el gerente de la ESE Oriente, se mantiene en su versión de que “es extraño que denuncien una situación repetitiva y que nadie se haya dado cuenta de ella durante tanto tiempo”, así lo mencionó en las declaraciones que dio frente al Concejo de Cali. La Fiscalía, por ahora, no ha anunciado algún proceso formal por estos casos.

