Gobierno y Colombia Humana se reunieron para hablar sobre la seguridad del movimiento político

En la imagen, el senador y excandidato presidencial de Colombia Gustavo Petro. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este martes la ministra del Interior, Alicia Arango, se reunió personalmente con la coalición de la Colombia Humana para revisar los temas de seguridad de los militantes y líderes del colectivo político.

Los temas que se revisaron en la reunión presencial fueron la prevencion y la protección de los integrantes de Colombia Humana, además de mostrar la prioridad del Gobierno frente a la seguridad, la vida y los riesgos que pueden correr en el ejercicio de sus derechos.

Esta reunión se programó tras el homicidio de uno de los gerentes de campaña del excandidato presidencial, Gustavo Petro, el pasado 20 de octubre en el Cauca. Además de otros hechos que son de conocimiento del Gobierno, según la ministra. Además, manifestó preocupación por resolver estos temas.

Otros de los funcionarios y altos cargos que estuvieron en la reunión, que se extendió por casi cuatro horas, fueron el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el viceministro de Defensa, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además de los altos mandos militares, de Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Por el lado del movimiento político estuvieron los senadores Aida Avella, Gustavo Petro y los representantes María José Pizarro y Cesar Pachón, junto con la directora del MAIS, Marta Peralta.

Según reportó El Tiempo, la ministra Arango aseguró que se les escuchó muy atentamente y que “el Gobierno dio las explicaciones que consideró necesarias” e, incluso, les reveló los avances que se han logrado en sus casos hasta la fecha.

La ministra dijo que se concertaron reuniones permanentes entre los integrantes de la Colombia Humana, el director de la UNP y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para revisar caso a caso y poder informar, de manera pertinente, cualquier amenaza que se presente para que sea atendida inmediatamente. En esta reunión, el movimiento político solicitó un nuevo plan de protección.

Por su parte, la representante a la Cámara, María José Pizarro, decidió retirarse del recinto explicando que el Gobierno no tiene claro cómo garantizarle la vida de los militantes de los partidos que conforman el grupo político.

“La Ministra del Interior no entendió el sentido de la reunión y por eso tomé la decisión de levantarme de la mesa. Estaré reuniéndome con el Ministerio en el momento en que puedan entregarnos un plan de protección para la militancia y la dirigencia de la Colombia Humana, del Mais y de la Unión Patriótica, mientras tanto no voy a seguir sentada en una reunión en donde la Ministra me falta el respeto, me trata como si fuera una niña de colegio y no como si fuera una congresista de la República”, aseveró Pizarro.

Frente a esto, Alicia Arango dijo que la representante estaba en todo su derecho de retirarse y agregó que la reunión no era para evaluar la situación de seguridad de todos los sectores de oposición sino, exclusivamente, de la Colombia Humana, ya que para los demás habrá una reunión distinta este viernes que será liderada por Presidente de la República, basándose en el Estatuto de la Oposición. Y también dijo que el plan al que se refiere Pizarro se ha estado construyendo desde el año pasado de acuerdo a dicho estatuto.

El senador Gustavo Petro también se retiró para asistir a un debate en el Congreso de la República.