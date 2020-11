Deportes Tolima define su paso a octavos de final de la Copa Sudamericana

En la imagen, jugadores de Deportes Tolima de Colombia. EFE/José Jácome/Archivo

Deportes Tolima saldrá a escena este martes, a las siete y media de la noche, para recibir a Unión La Calera en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano empató 0-0 en el primer capítulo de la serie, en territorio chileno, y buscará imponerse para sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

El ‘pijao’ vive un presente dulce en la liga colombiana, donde es líder sólido con 34 puntos y tiene el boleto asegurado a la fiesta de las finales, y quiere trasladar su buen momento al ámbito internacional. La principal novedad del conjunto de Ibagué, sería el regreso al onceno titular de Jaminton Campaz, figura de la temporada en curso y autor de seis tantos en todas las competencias. “En el grupo estamos muy ilusionados. Creemos que es hora de que Tolima pelee un título internacional” , señaló el jugador nariñense en declaraciones recopiladas por El Espectador.

El estratega del ‘vinotinto y oro’, Hernán Torres, habló en la rueda de prensa oficial de Conmebol, en la antesala del juego; destacó las virtudes del rival y definió las claves para seguir adelante en el campeonato. “Es un equipo que juega a uno o dos toques, que no carretea tanto, que no transporta tanto. Son prácticos y conocen de memoria su funcionalidad, hace varias temporadas que está el mismo grupo, así que no será fácil y tenemos que entrar a resolver las situaciones que tengamos en ataque, en el momento en el que se presenten. Ustedes saben lo que significa, para Deportes Tolima, pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana”, aseguró el técnico.

El jugador Jean Carlos Pestaña también entregó sus sensaciones de cara al compromiso con los chilenos. “Sabemos que el gol de visitante en esta competencia tiene gran importancia, entonces debemos sacar el cero. En estos poquitos días de entrenamiento se trabajó para seguir en la tónica de mantener el cero en los partidos importantes. Sabemos todos que sus amenazas son la llegada de sus extremos y el nueve que siempre llega a rematar”, destacó el defensor.

Deportes Tolima ha tenido cinco confrontaciones ante equipos chilenos, en el marco de los torneos internacionales. Enfrentó a Cobreloa en dos oportunidades, en la ronda semifinal de la Copa Libertadores de 1982, y el balance dejó una victoria y una derrota; en la segunda fase de la Copa Sudamericana de 2012 se midió con Universidad Católica, cayó 2-0 en el compromiso de ida y ganó el de vuelta por 3-1. El único empate lo registró la semana pasada, ante su rival de este martes, Unión La Calera.

Los otros equipos colombianos en la Copa Sudamericana

Mañana miércoles, Atlético Nacional visitará a River Plate de Uruguay. El conjunto ‘charrúa’ tiene una ligera ventaja por el empate que consiguió en Medellín y el gol de visitante que anotó. El juego será a las cinco y cuarto de la tarde. A segunda hora, se define la llave colombiana, entre Deportivo Cali y Millonarios. La serie la lidera 2-1 el conjunto ‘azucarero’, que oficiará como local en el duelo pactado para las siete y media de la noche. Junior será el último equipo nacional que disputará su compromiso de vuelta de los dieciseisavos de final, se medirá en el Metropolitano con Plaza Colonia el jueves a las 19:30, en el primer compromiso ganó 1-0, en calidad de visitante.