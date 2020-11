Como cazafantasmas, J Balvin y Sech se vuelven a unir en 'La Luz’ para honrar al Halloween

J Balvin y Sech estrenaron con su canción “La luz”, un tema que le hace referencia a la popular celebración del miedo, la muerte y los disfraces.

En la noche del 31 de octubre, en plena celebración de Halloween, J Balvin y Sech estrenaron su canción “La luz”, un tema que le hace referencia a la popular celebración del miedo, la muerte y los disfraces.

“Te reto a que apagues la luz”, comienza cantado Balvin que por segunda vez colabora con Sech. Fue el 3 de septiembre cuando el panameño invitó al paisa a unirse a un remix de su canción ‘Relación’, a la que también se unieron las voces de Rosalía, Daddy Yankee y Farruko.

Con apenas unas horas de haber sido lanzada, el video oficial de la canción ya acumula más de un millón de visitas.

Previo al lanzamiento, Balvin y Sech compartieron con sus seguidores por medio de una transmisión en vivo desde YouTube, en la que hablaron de la colaboración y del concierto que Balvin ofreció en la madrugada de hoy dedicado al popular juego Fortnite.

“Estoy muy feliz, muy agradecido porque creo que después de todas las misiones que hemos cumplido para la cultura, creo que nos tocaba llegar a este punto de los gamers en le juego más importante, podría decir yo, de la década, es un juego que ha marcado historia. Es un honor poder dar el concierto y a la vez estrenar una canción con mi hermano Sech”, manifestó José.

Por su parte, Carlos Morales, Sech, aseguró, “yo, de mi lado, soy como ese amigo que se montó al carro y fue al juego es que lo invitaron y goleé también. Estoy bien contento por el logro de mi hermano José y que me pueda meter en la vuelta, eso fue algo maravilloso y te lo agradezco aquí frente a todo el mundo”.

“Sech ya venía con una tracción muy fuerte”, resaltó Balvin sobre su colega que se consolidó como el cantante emergente número uno en su género en el 2019 luego de alcanzar la cima de listas latinas de la revista Billboard como “Hot Latin Songs”, “Latin Streaming Songs”, “Latin Digital Songs” y “Latin Rhythm Digital Songs”.

“Yo hacía varios chistes con Sech porque él llegó tan fuerte que no hubo artista que no hubiera colaborado con él. Empezó de una vez con las súper grandes ligas, con Yankee, Wisin y Yandel, Bad Bunny, Ozuna, Farruko (...)”, agregó Balvin que destacó que, “sin duda alguna Sech es la muestra de que después de haber trabajado con todos estos artistas tan grandes, sale con “Relación” y le demuestra al mundo que solo, sin feat, se rompe la carretera”.

“Grabar con el señor José, amigo mío es algo bien especial, siempre lo digo, es orgánico. No es algo forzado, siempre estamos ahí haciendo algo si no sale algo, no salió, si sale, sí. La vibra siempre está arriba”, manifestó Sech.

El videoclip de ‘La luz’, que entre los dos resumieron con las palabras cómico, fresco y Halloween, se desarrolla en una fiesta de disfraces en la que un niño que ve cosas extrañas al apagar la luz es el protagonista. Según explicó Sech, aunque la idea inicial fue de él, fue Balvin quien logró plasmar la idea, además destacó el trabajo del director del video, Collin Tiley.

En el evento para el estreno de ‘La Luz’ y que sirvió como pre concierto para J Balvin, un seguidor de ambos preguntó acerca de la posibilidad de una nueva colaboración próximamente a lo que Sech dio lo que al parecer es una pista.

“Yo tengo un número en la cabeza todos los días de mi vida, y es, 42 (...) Yo no sé más nada. Todos los días pienso eso”, concluyó Sech y se unió Balvin diciendo, “Yo entiendo, hay que escuchar a Sech, 42, ya verán porqué”.