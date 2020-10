Gobierno exige al ELN liberar al exalcalde Tulio Mosquera

Tulio Mosquera, excandidato a la Alcaldía de Alto Baudó.

Luego de conocerse, el pasado 6 de octubre, una prueba de supervivencia del exalcalde del municipio de Alto Baudó, en Chocó, Tulio Mosquera Asprilla, quien lleva 16 meses secuestrado por el ELN, el Gobierno nacional hizo un llamado al grupo armado exigiéndole que liberará al político.

“ El Gobierno nacional exige al ELN la inmediata entrega, sin condiciones, del señor Tulio Mosquera, y recuerda que si ese grupo no libera todos los secuestrados, y no cesa el secuestro y actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo .”, señaló el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, a través de un video publicado en Twitter.

En el video, el alto comisionado también le ordenó al ELN entregar información sobre Fredy Rangel Cardona, un conductor, que lleva retenido desde el 24 de julio de 2018 y quien, al igual que Mosquera, fue secuestrado en el Chocó. Ceballos también pidió información sobre otras 10 personas que están privadas de su libertad desde el 2002 .

“Es urgente y necesario que el ELN exprese realmente su voluntad de paz con hechos concretos. La familia de Tulio Mosquera Asprilla lo espera.”, manifestó Ceballos.

Tweet del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Foto: Twitter Alto Comisionado para la Paz.

En la grabación de 58 segundos, enviada a la familia de Mosquera, se ve al exalcalde sentado en una silla improvisada de madera, vistiendo una camisa negra, pantalón verde y botas pantaneras e impartiendo un saludo a su familia.

En el video, Mosquera reitera que para ser liberado la condición que establece el ELN es que les sea entregada la suma de $3.000 millones de pesos , los cuales le son pedidos debido a que se le acusa de haber cobrado un contrato por $11.000 millones el cual, asegura el político, fue recaudado por Winston Leonel Torres, conocido como “El abogado del Diablo”.

“La familia no sabe de dónde va a sacar tremenda suma de dinero sí son de uno de los municipios más pobres del país”, comentó el asesor de Paz de Chocó, Modesto Serna, de acuerdo con la Radio Nacional de Colombia.

De acuerdo con la Sala de Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Winston Leonel Torres es señalado de “incurrir en falta contra la honradez en su desempeño como jurista” ; de hecho, de acuerdo con información de la revista Semana, Torres encontró ‘una mina de oro’ en las demandas del sector de educación y de salud, y realizaba demandas en contra del Estado, sin soportes y bajo demandantes inexistentes.

Aunque Torres ha sido vinculado a varios procesos de desfalco al Estado, se desconoce de qué contratos habla Tulio Mosquera en el video.

La gobernación del Chocó, actualmente liderada por Ariel Palacios Calderón, una vez conoció el video de supervivencia del exalcalde Mosquera emitió un comunicado en el que agradece por la prueba y donde muestra su solidaridad con la familia.

Comunicado oficial de la Gobernación del Chocó. Foto: Twitter de la Gobernación del Chocó.

“Conocer que se encuentra con vida representa un importante aliciente para continuar con los esfuerzos atenientes a la búsqueda de su pronto retorno al seno del hogar. (…) La gobernación del Chocó se solidariza con los difíciles meses que ha padecido su familia con la férrea expectativa de su pronto regreso a casa ”, indicó el comunicado.