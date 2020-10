Esta es la lista de beneficiarios del Ingreso Solidario en Bancamía

El subsidio del Ingreso Solidario comenzará su séptima entrega económica para la tercera semana de octubre, entre el 19 y 23, y uno de los canales bancarios por donde se está realizando el giro es Bancamía.

Sin embargo, el Gobierno ha consignado a varios beneficiarios el subsidio en diferentes entidades financieras, por lo tanto, debe primero verificar en la siguiente página: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ si es beneficiario y en qué entidad puede reclamar el subsidio.

Si recibirá el subsidio por medio de Bancamía, le llegará un mensaje de texto o lo llamará uno de los funcionarios del banco , con el fin de confirmar que su familia es beneficiaria y el dinero será consignado a su cuenta de ahorros.

El retiro del subsidio lo podrá realizar en la Red Baloto. Consulte el corresponsal bancario o punto Baloto más cercano, para ello puede ingresar a la App Banca Móvil y seleccionar la opción “Encuéntranos” y genere la clave temporal de retiro.

Cortesía de Bancamía

Por último, deberá dirigirse al corresponsal bancario o punto Baloto, suministrar la clave y cobrar el giro. Hay que tener en cuenta que para retirar en punto Baloto el número de convenio con Bancamía es 950870 .

Si el cliente no tiene un celular inteligente, debe acercarse a una oficina de Bancamía con su documento de identidad a realizar el retiro.

Lista de beneficiarios del Ingreso Solidario en Bancamía

Además, Bancamía publicó una lista de beneficiarios del Ingreso Solidario. Solo debe verificar si su número de cédula aparece en el listado y la oficina a la que se encuentra asignado ese pago.

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, informó que son cinco programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que acompañan a más de 8,5 millones de hogares en medio de esta emergencia.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

Son hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado.

Prosperidad Social recuerda que no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al ‘Ingreso solidario’, y pidió abstenerse de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.

¿Qué debo hacer porque me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario .

Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

Canales oficiales del Ingreso Solidario

El sitio web del programa es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co.

Las líneas oficiales de Prosperidad Social son, a nivel nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.