Gustavo Petro habló sobre la desaparición de Facundo Castro en Argentina y divulgó una fake news

“Esta es Buenos Aires. Han encontrado los restos de un desaparecido en el gobierno de Macri. Así reacciona una sociedad que sabe que significa la violencia y la apatía estatal”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. La grave acusación venía acompañada de un video donde se veía una marcha en memoria de Facundo Astudillo Castro, un joven argentino cuyos restos sin vida fueron hallados el 16 de agosto pasado, tras más de 3 meses y medio desaparecido.

Con este mensaje, el político colombiano intervino de lleno en la política interna argentina. Sin embargo, su mensaje contenía una fake news: Facundo Astudillo Castro no desapareció durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que la última vez que se lo vio con vida ya gobernaba el peronista Alberto Férnandez . Y la provincia de Buenos Aires, donde desapareció y hallaron sus restos, tampoco es gobernada por el macrismo, sino por el kirchnerista Axel Kicillof.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal -ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires- terminaron sus mandatos el 10 de diciembre de 2019, meses antes de la desaparición de Astudillo Castro.

El joven de 22 años fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, para reencontrarse con su ex novia en Bahía Blanca -también en la provincia de Buenos Aires- con quien se había peleado recientemente.

Facundo Astudillo Castro

Su cuerpo fue hallado en un canal de agua en Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, el 16 de agosto, más de tres meses y medio después de su desaparición. Sus restos estaban en avanzado estado de descomposición –“esquelético”– semienterrado en la zona del estuario de Bahía Blanca. Y el cadáver fue hallado sin brazos y sin parte de la dentadura frontal. Sus restos fueron encontrados a un par de kilómetros de una vía del ferrocarril en desuso que había sido el foco de varias búsquedas.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre Facundo poco después de las 13 horas del 30 de abril pasado, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa. Sin embargo, las antenas de celular detectaron luego dos conexiones de su teléfono: una a las 16.06 en el cruce de la ruta 3 y las vías en desuso y otra a las 20, la hora en que un amigo de Facundo recibió un mensaje de su usuario de Facebook que le avisaba que estaba con poca señal y casi nada de batería.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Foto: Franco Fafasuli)

Desde ese momento, la versión más fuerte es que Astudillo Castro habría sido detenido en la localidad de Mayor Buratovich por la Policía Bonaerense, que corresponde a la órbita de Kicillof, donde le labraron un acta por haber violado la cuarentena entonces decretada por el coronavirus, pero hasta ahora no se sabe con precisión qué pasó con él después de eso.

Su familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento, según denunció el abogado Leandro Aparicio.

Petro usó sus redes sociales para atacar al ex gobierno de Macri, identificado como de centro derecha, y uno de sus blancos preferidos regionalmente, pero equivocó el destinatario de su ira y terminó perjudicando a uno de sus aliados regionales. Es que, mucho más afín al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el colombiano incluso participa con los peronistas argentinos del Grupo de Puebla. Este llamado “bloque progresista iberoamericano” ya lleva más de un año en actividad y Fernández es el único presidente en ejercicio que asiste activamente a sus reuniones.

El político y ex guerrillero colombiano Gustavo Petro (EFE)

El colombiano es senador y fue elegido por el partido Unión Patriótica como su precandidato a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022, en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Iván Duque. Petro, que pertenece al partido Colombia Humana, ha intentado varias veces ser presidente del país pero no lo ha logrado. En las elecciones de 2018, de hecho, perdió con Duque.

Llegó a la política una vez desmovilizado de la guerrilla M-19, donde había adoptado el alias de “Aureliano”, por el personaje del coronel Aureliano Buendía de la novela de Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”. Por su actividad guerrillera estuvo encarcelado dos años y se integró de lleno a la vida política tras la desmovilización del M-19 gracias al acuerdo de paz firmado en 1990 con el Gobierno de Virgilio Barco.

