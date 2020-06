Alex Saab solo cuenta con Nicolás Maduro: Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Piedad Córdoba ahora niegan cualquier vínculo

Alex Saab, Juan MAnuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro

Si algo demuestra que detrás de Alex Nain Saab Morán se mueve un mundo de negocios nada transparentes, es que varios líderes políticos colombianos, entre ellos Piedad Córdoba, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, saltaron a dar explicaciones para deslastrarse, como del polvo en la ropa, del empresario preso en Cabo Verde. Nunca se preocuparon por aclarar nada cuando sus nombres sonaban ligados al poderoso hombre, ni siquiera cuando ArmandoInfo, un portal de investigación, destapó el mundo de corrupción alrededor de la comercialización de los alimentos de las cajas CLAP.

Lo que resulta curioso es que a los periodistas de ArmandoInfo, que publicaron la investigación sobre los CLAP, Saab los demandó porque dijo que él no conocía a Nicolás Maduro ni tenía relación alguna con los alimentos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Alimentos (CLAP). Es evidente que mintió, porque ahora Maduro usa todo su poder para que lo liberen, incluso su canciller Jorge Arreaza dice que es Saab “agente del gobierno bolivariano de Venezuela”, agregando que su viaje se debía a “gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los CLAP, así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención del Covid19”.

El 28 de noviembre del 2011, era una figura casi desconocida para los venezolanos, cuando aparece junto a los entonces presidente y cancilleres de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín por el país neogranadino, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro por Venezuela. Alex Saab estaba ahí como el representante de la empresa Fondo Global de Construcción (FGC), con quien se firmó el convenio colombo-venezolano por $1.707 millones para materiales de construcción de la Gran Misión Vivienda.

La periodista y politóloga colombiana María Jimena Duzán dijo, en un artículo publicado en Semana, que para el momento en que ese convenio se firma Saab era investigado por la DIJIN (La Dirección de Investigación Criminal e Interpol) y Fiscalía de ese país por contrabando desde una de sus empresas. Eso quedó traspapelado hasta finales de 2017, “cuando el Gobierno de Santos decidió montar un cuerpo élite para investigar a Álex Saab, liderado por el general Juan Carlos Buitrago, quien en ese momento era el director de la Polfa”.

Cuenta Duzán que en diciembre de 2018, un día antes del operativo liderado por el general Buitrago, Álex Saab huyó. Destaca entonces que el proceso por contrabando, “es el único que tiene en firme Álex Saab en Colombia hasta hoy.

Piedad, mi amiga

En el 2018, unos días antes de las elecciones presidenciales del 20 de mayo que fueron convocadas de manera ilegal por la Asamblea Constituyente, en un puerto de la costa, ocurre la incautación de 400 toneladas de alimentos para los CLAP, que estaban vencidos, con gorgojos y no aptos para consumo humano.

En esa oportunidad, el entonces presidente Santos dijo: “En el marco de la investigación que permitió este decomiso hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. He solicitado a la Policía Nacional y la DIAN entregar todas las pruebas recolectadas a la Fiscalía General de la Nación, con quien hemos venido trabajando, para que avance la investigación, en la que también están colaborando autoridades de otros países”.

En una entrevista, en agosto 2017, con la unidad de investigación de El Tiempo, y a propósito de lo dicho por la Fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien denunció a Alex Saab e incluso lo presentó como el testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano dijo que tenía contratos con el Estado venezolano desde hace más de cinco años y aseguró no tener socios. A la vez amenazó con demandar a Ortega.

Llama la atención que negó tener algo que ver con los CLAP. “No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos”. Enfatizó que no estaba siendo investigado por los Estados Unidos Falso.

En cuanto a la ex senadora dijo: “Soy amigo hace muchos años de la doctora Piedad Córdoba. La admiro mucho por su lucha a favor de los derechos humanos. Una gran persona y líder natural. De resto, no tengo relaciones con ella ni su familia de ningún otro tipo y casi no la he visto en los últimos años”.

En cuanto a Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo Petro, dijo que lo conocía y lo consideró muy inteligente, pero de Petro aseguró no conocerlo.

No es mi amigo

Gustavo Petro también niega cualquier relación con Saab (Reuters)

No fueron pocas las veces que los periodistas hablamos con funcionarios del Gobierno Nacional y referían a Alex Saab como un hombre poderoso, siempre relacionado a Piedad Córdoba, en la época en que la senadora colombiana era hospedada por el gobierno venezolano en un lujoso hotel de Caracas.

“Son obras para Alex Saab, el sobrino de Piedad Córdoba. ¿Tú lo conoces, verdad? Ese hombre se está apoderando de los contratos más jugosos”, dijo una vez un ministro, mientras se apresuraba a darle curso a una carpeta con documentos.

Cuando le pregunté por qué no revisaba esos contratos, si como jefe de ese despacho iba a ser responsable, su respuesta fue sencilla y con cierto fastidio: “es una orden del comandante presidente (Chávez) y eso no tiene discusión”.

Siempre se mencionó a la dirigente colombiana relacionada con Alex Saab y ella nunca hizo el mínimo esfuerzo por tratar de aclarar que no era así. Hace unos días, después que fue detenido en Cabo Verde, África, la exsenadora colombiana dijo en una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá que conoció a Saab en un almuerzo en la campaña de Horacio Zerpa para la presidencia, a la que fueron invitados por el Partido Liberal. “Fue una cosa muy fugaz en Barranquilla”.

Insistió en decir que en realidad la invitación fue por el papá de Álex Saab, de quien dijo es muy conocido y querido en esa ciudad. Trató de justificar aún más el encuentro ligándolo al palestino. Según ella se volvió a encontrar a Alex en Caracas. “Yo no hago parte de eso, ni tengo contratos ni mi familia, en absoluto”.

Cuando la confrontaron con lo dicho por él en una entrevista donde la consideró su amiga, respondió “Una cosa es distinguir a una persona y otra cosa es tener la amistad”. Agregó que no era tía ni conocía a Álvaro Enrique Pulido Vargas cuyo nombre real es Germán Enrique Rubio Salas, socio de Saab. Y hasta salió en defensa del expresidente Santos “pero estoy segura de que Santos no conocía a Álex Saab”.

Insistió en que no fue ella quien lo presentó a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro, pero sí dijo que “le decía primo a Tareck El Aissami. Recuerde que Álex tIene origen sirio-libanés”.

Negó saber algo sobre las cajas CLAP, alimentos que el gobierno venezolano suministra a través de una red. “Sinceramente no tengo ni la menor idea de eso”, dijo la exsenadora.

Pero el periodista Gerardo Reyes, del equipo de investigación de Univisión, le dijo a la revista Semana de Colombia que leyó correos electrónicos Alex Saab y Piedad Córdoba en la que “se entran en discusiones muy personales, de las discusiones que tiene la mamá por un hijo, por el otro, en detalles de unos pasajes que tiene que pagarles Saab a unos muchachos de la senadora”.

En el caso del expresidente Santos, éste explicó recientemente, en una entrevista a El Tiempo que Saab en aquel convenio “nunca firmó a nombre de Colombia. Fue una reunión que hicimos en la ‘luna de miel’ que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios”, dijo el ex mandatario.

Agregó que al momento de firmar apareció Alex Saab como el representante de la empresa. “Creo que, en el video, yo le pregunto a María Ángela: ¿este señor quién es? Ella tampoco sabía de quién se trataba. Apareció firmando y punto, no es más”, aseguró Santos.

Dijo que tres años después, en el 2014, cuando recibe información sobre Saab, ordena tres investigaciones: Una por contrabando, aparentemente con Australia, otra sobre los CLAP y la tercera “ahí estaba involucrado el lavado de activos”.

Y otro que aclaró “no lo conozco” fue Gustavo Petro. En el 2017 su concuñado, el empresario Carlos Gutiérrez, relacionado a Saab. “El actual sistema del régimen venezolano no me quiere, sobre el tema Saab, yo no sé si es el bandido que dicen. Ese señor Saab no tiene nada que ver conmigo, para nada”.

Aún falta por determinar la participación de Amir y Luis, hermanos de Alex Saab, y de David Rubio González, hijo de su socio en por lo menos 18 empresas, Germán Enrique Rubio Salas, quien en el año 2000 estuvo involucrado en un caso de drogas.

