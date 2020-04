Lo cierto es que el video de los africanos, que según el portal Know Your Meme se originó en Ghana y hace parte de una tradición fúnebre en las que personas contratan a grupos de hombres bien vestidos para que lleven el ataúd del difunto mientras cantan y bailan a ritmo de música alegre, se popularizó en estos tiempos que el mundo entero vive una crisis de salud por la propagación del letal coronavirus, como una forma satírica de recordar los peligros a los que nos exponemos si no cumplimos con el aislamiento.