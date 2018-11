"Yo he visto cómo le firma Éder (Ferracuti, portugués, ex directivo de Odebrecht en Colombia y hoy con orden de captura) a Hernando Medellín lo que le ponga. Hernando Medellín (funcionario de la concesionaria) es el peor hampón", dice Pizano. En el audio también son mencionados el condenado ex senador Otto Nicolás Bula y su hijo Enrique.