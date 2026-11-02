Ni meteoritos ni derrumbes: revelaron el verdadero origen de un potente sismo que sacudió Marte

El equipo de investigación encabezado por Jung-Hun Song, del Imperial College de Londres, analizó las ondas sísmicas para rastrear el origen del evento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado recientemente en Nature Communications concluyó que una falla activa bajo Valles Marineris provocó un sismo en Marte el 25 de agosto de 2021. La investigación sitúa la ruptura a una profundidad de entre 20 y 40 kilómetros y aporta nuevos datos sobre la actividad tectónica actual del planeta.

El trabajo, encabezado por Jung-Hun Song, del Imperial College de Londres, examinó la amplitud, la dirección y el recorrido de las ondas sísmicas asociadas con aquel episodio. A partir de esos registros, el equipo ubicó el origen del movimiento en el sistema de cañones de Valles Marineris, en la región ecuatorial de Marte.

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El análisis atribuye el sismo a una ruptura de la corteza marciana

Los autores evaluaron distintos fenómenos que pueden producir señales sísmicas en Marte, entre ellos impactos de meteoritos y deslizamientos de terreno. El patrón de propagación de las ondas permitió descartar esas alternativas y vincular el evento con el desplazamiento de una falla.

Según la reconstrucción presentada en el estudio, dos bloques de la corteza se deslizaron horizontalmente uno respecto del otro. Ese tipo de movimiento corresponde a una falla de desgarre y revela que las fracturas de Valles Marineris todavía pueden liberar energía.

La investigación incorpora esta zona a las regiones del planeta donde se identificaron fallas tectónicas con actividad reciente. El resultado no modifica la antigüedad de la formación del cañón, pero muestra que su estructura conserva procesos internos miles de millones de años después de su origen.

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Valles Marineris mide casi 3.900 kilómetros de largo

Valles Marineris se extiende a lo largo de casi 3.900 kilómetros, alcanza hasta 600 kilómetros de ancho y supera los nueve kilómetros de profundidad. Por sus dimensiones, es el mayor sistema de cañones conocido del sistema solar.

Valles Marineris es el mayor sistema de cañones del sistema solar, con casi 3.900 kilómetros de largo y más de nueve kilómetros de profundidad (ESA)

La escala puede apreciarse frente al Gran Cañón de Estados Unidos: la formación marciana es cerca de nueve veces más larga, 20 veces más ancha y cinco veces más profunda. Su trazado atraviesa la zona ecuatorial del planeta y está asociado a fracturas de gran extensión en la corteza.

El estudio suma información sobre la dinámica interna de Marte

Los datos analizados permiten caracterizar con mayor precisión cómo se deforma la corteza en una de las estructuras geológicas más grandes de Marte. También ayudan a diferenciar los terremotos marcianos de otras fuentes de vibración, como los impactos y los movimientos de material en superficie.

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La publicación en Nature Communications centra la atención en un evento ocurrido en 2021 y ofrece una localización más precisa de su origen. La ruptura detectada a entre 20 y 40 kilómetros de profundidad constituye un indicio de que Valles Marineris sigue siendo una zona tectónicamente activa.

La formación de Valles Marineris se remonta a una historia geológica de miles de millones de años. Su tamaño y su red de fracturas muestran que la corteza de esa zona atravesó grandes tensiones desde las primeras etapas de Marte.

Sin embargo, la antigüedad de una estructura no permite determinar por sí sola si sigue activa. Para responder esa pregunta, los investigadores buscaron señales de liberación reciente de energía en el interior del planeta.

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La formación marciana supera ampliamente las dimensiones del Gran Cañón al ser nueve veces más larga, 20 veces más ancha y cinco veces más profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sismo del 25 de agosto de 2021 ofreció esa posibilidad. El estudio no atribuye el fenómeno a una alteración superficial ni a la caída de un objeto desde el espacio, sino a una ruptura ocurrida en profundidad. La localización calculada entre 20 y 40 kilómetros sitúa el proceso dentro de la corteza marciana y lo vincula con el sistema de fallas asociado al cañón.

Las ondas sísmicas permitieron reconstruir el mecanismo del terremoto

Para establecer el origen del evento, el equipo dirigido por Jung-Hun Song comparó las características de las ondas sísmicas con los patrones esperables para distintos escenarios. La amplitud de la señal, su dirección y el tiempo de llegada a través del planeta aportaron elementos para calcular dónde se produjo la fuente y qué movimiento la generó.

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Los científicos calcularon que la ruptura se produjo a una profundidad de entre 20 y 40 kilómetros dentro de la corteza marciana (REUTERS/NASA/Handout via Reuters)

Los resultados describen una falla de desgarre. En ese mecanismo, dos porciones de la corteza se mueven de forma horizontal y en sentidos opuestos a cada lado de la fractura.

Esa dinámica se diferencia de una falla en la que un bloque asciende o desciende sobre otro. El desplazamiento lateral de los bloques fue la explicación compatible con las señales estudiadas, según el artículo científico.

Los autores también tuvieron en cuenta que Marte registra vibraciones por causas ajenas a la tectónica. Un impacto meteorítico puede transmitir ondas a través del subsuelo, al igual que un deslizamiento de material en una ladera.

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La comparación entre esas posibilidades permitió descartar que el episodio tuviera uno de esos orígenes y concentrar la interpretación en una fractura de Valles Marineris.