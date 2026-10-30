Colombia

Halloween 2026: esto es lo que más buscan los colombianos a un día de la celebración

Según la Federación Nacional de Comerciantes, el 74% de los habitantes del país participarán en la festividad

Halloween en el Castillo de Chancay
Las búsquedas más populares en Google no solo revelan el arraigo de Halloween en el país, sino un panorama claro de los intereses de los colombianos - crédito Chancay
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Colombia se prepara para Halloween, una festividad que se celebra cada año el 31 de octubre y, aunque tiene raíces extranjeras, se ha convertido en una fecha popular en Colombia, especialmente entre los niños, las familias y los jóvenes.

Su origen se relaciona con antiguas celebraciones celtas, particularmente el Samhain, una festividad que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la temporada oscura del año. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se mezclaron con celebraciones cristianas y costumbres populares, hasta dar lugar al Halloween moderno, que se difundió internacionalmente desde Estados Unidos.

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Halloween Bogotá-Colombia-31 de octubre
Según la Federación Nacional de Comerciantes, el 74% de los habitantes del país participarán en la festividad - crédito Secretaría de Seguridad

En Colombia, la celebración fue adoptando características propias y se convirtió en una jornada de disfraces, dulces, fiestas y actividades recreativas. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) el 74% de los colombianos celebrará Halloween en 2026.

Además de los hogares, los comercios y establecimientos de servicios aparecen entre los principales escenarios para la celebración. Centros comerciales, tiendas de barrio, locales de disfraces, negocios de golosinas, restaurantes y discotecas concentran parte de las expectativas de consumo de los colombianos en esta temporada.

Las búsquedas más populares en Google no solo revelan el arraigo de Halloween en el país, sino un panorama claro de los intereses de los colombianos, que no se concentra únicamente en las principales ciudades del país.

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Vaupés ocupa el primer lugar entre las subregiones con mayor interés de búsqueda relacionado con esta celebración - crédito Google Trends
Vaupés ocupa el primer lugar entre las subregiones con mayor interés de búsqueda relacionado con esta celebración - crédito Google Trends

De acuerdo con los datos de Google Trends para Colombia, correspondientes al periodo de las últimas 24 horas, Vaupés ocupa el primer lugar entre las subregiones con mayor interés de búsqueda relacionado con esta celebración.

El listado continúa con Nariño, que también alcanza 44 puntos; Guainía, con 42; Boyacá, con 40; Tolima, con 34, y Caldas, con 31 puntos - crédito Google Trends
El listado continúa con Nariño, que también alcanza 44 puntos; Guainía, con 42; Boyacá, con 40; Tolima, con 34, y Caldas, con 31 puntos - crédito Google Trends

Vaupés registra un índice de interés de 100 puntos, seguido por Amazonas, con 50; Bogotá, con 46; Cundinamarca, con 45, y Vichada, con 44.El listado continúa con Nariño, que también alcanza 44 puntos; Guainía, con 42; Boyacá, con 40; Tolima, con 34, y Caldas, con 31 puntos.

Un dato que llama la atención es que varios departamentos de la Amazonía y la Orinoquía aparecen entre los primeros lugares, por encima de regiones con mayor concentración poblacional. Esto muestra que el interés relativo por Halloween también tiene presencia en territorios alejados de los principales centros urbanos.

Los disfraces, la búsqueda de dulces, las fiestas temáticas y los encuentros familiares. La fecha también representa una oportunidad para el comercio, especialmente para los sectores de confecciones, juguetería, maquillaje y confitería.

A pocas horas del 31 de octubre, las consultas sobre Halloween aumentaron en Colombia, con interés concentrado en el origen de la fecha, los horarios de la celebración y las opciones de maquillaje para adultos y niños, indica Google Trends.

Las consultas sobre Halloween aumentaron en Colombia, con interés concentrado en el origen de la fecha - crédito Google Trends
Las consultas sobre Halloween aumentaron en Colombia, con interés concentrado en el origen de la fecha - crédito Google Trends

La pregunta “qué es Halloween y por qué se celebra” encabezó las consultas relacionadas en ascenso, con un incremento de 2.850% durante las últimas 24 horas. El comportamiento refleja la búsqueda de información sobre el sentido y las tradiciones asociadas a la jornada.

También figuraron entre las consultas con mayor aumento “cuándo se celebra Halloween en Colombia”, “mañana es Halloween” y “cuándo se celebra Halloween”, que registraron subas entre 70% y 200%.

El maquillaje concentró varias de las consultas en ascenso

Las búsquedas sobre caracterización para la fecha ocuparon buena parte de la lista. “Maquillaje bruja Halloween” tuvo un alza de 130%, mientras que “maquillaje de Halloween fácil” creció 110%.

La tendencia incluyó opciones dirigidas a distintos públicos. “Maquillaje de Halloween para hombre” y “maquillaje Halloween mujer sencillo” subieron 80%, mientras que las consultas por maquillaje para niños avanzaron 60%.

Entre los términos que también aparecieron en la lista estuvieron “música de Halloween”, con un incremento de 180%, y “cara de calabaza de Halloween” y “caras de Halloween para imprimir”, ambas con aumentos de entre 60% y 70%.

La plataforma mostró 18 consultas relacionadas en ascenso para la búsqueda “Halloween” en Colombia durante el 30 de octubre. Las capturas aportadas corresponden a los primeros 15 resultados.

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