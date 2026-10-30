Se inundó estación de TransMilenio sobre la av. Caracas por fuertes lluvias en Bogotá: hasta memes hicieron en redes

Los usuarios tuvieron que improvisar para poder movilizarse sin mojarse - crédito @CarlosG13011753/X

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Las lluvias de la tarde del jueves 29 de octubre de 2026 causaron una inundación en la estación temporal Flores de TransMilenio, en la avenida Caracas de Bogotá, y afectaron la circulación de los servicios durante la hora pico. La acumulación de agua obligó a regular la operación en la troncal y dificultó el acceso de los pasajeros a los buses.

La estación está situada entre las calles 64 y 67. En videos difundidos en redes sociales se observa a usuarios que cruzan zonas anegadas o caminan por los bordes elevados del paso peatonal para evitar mojarse.

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TransMilenio informó en esa misma noche que, tras las labores de drenaje, la operación en el punto fue normalizada. La atención estuvo a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Las demoras se extendieron por toda la troncal Caracas

Las inundaciones se dieron por la temporada de lluvia que atraviesa la capital del país - crédito @CarlosG13011753/X

La primera alerta de la empresa se emitió a las 6:36 p. m., cuando reportó lluvias intensas en la troncal Caracas, entre las calles 26 y 53, con congestión y retrasos en ambos sentidos.

A las 6:51 p. m. persistían las precipitaciones y las demoras. A las 7:08 p. m., TransMilenio señaló que la afectación se había extendido a todo el corredor. Cerca de las 7:48 p. m., indicó que el tráfico continuaba afectado, aunque la lluvia comenzaba a bajar de intensidad.

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La novedad en Flores fue reportada a las 8:27 p. m. La empresa informó que había un “espejo de agua en ambos sentidos” de la estación e indicó que los organismos de atención se dirigían al lugar. 15 minutos después, precisó que la EAAB intervenía un interconector del punto afectado.

El reporte de las 9:21 p. m. señaló que las entidades realizaban drenajes y que la regularización de los servicios avanzaba. Posteriormente, el sistema confirmó que la estación recuperó su operación habitual.

Idiger registró precipitaciones en distintos sectores de la ciudad

La atención de la emergencia estuvo a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos - crédito @CarlosG13011753/X

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó lluvias en Engativá, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero, Usme y otras localidades de la capital.

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El episodio ocurrió en medio de la segunda temporada de lluvias del año, que suele concentrar mayores volúmenes de precipitación entre octubre y noviembre. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad en los desplazamientos, revisar los reportes de movilidad y consultar los canales oficiales antes de utilizar el transporte público.

En medio de la emergencia, los usuarios del transporte masivo e internautas aprovecharon para criticar la gestión de la administración local. En redes sociales señalaron que las inundaciones están relacionadas con los retrasos en las obras del metro. En sus consideraciones, destacaron la necesidad de invertir en el alcantarillado de la capital del país.

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Los usuarios pidieron a la alcaldía trabajar en el sistema de alcantarillado - crédito @luiris01/X

“Cómo hijueputas no se inunda con esa cantidad de tierra acumulada en todos los retrasos de las obras..”; “Mientras sigan botando basura a las alcantarillas esto va seguir pasando así las alcantarillas sean nuevas”; “Bogotá lloviendo es hermosa, se ve hasta hitech, las luces bajo la lluvia, los semáforos, Transmilenio,...”, son algunos de los comentarios.

A las quejas de los usuarios se sumó la representante a la Cámara Claudia Romero, que en su cuenta de X reclamó a Carlos Fernando Gálan, alcalde de Bogotá, por la falta de infraestructura de la ciudad para afrontar ese tipo de eventualidades.

La congresista criticó la falta de infraestructura para atender este tipo de emergencias - crédito @ClauRomeroNader/X

“¡Bogotá merece un sistema de transporte digno, no estaciones inundadas!Lo ocurrido ayer en la estación Temporal Flores de TransMilenio es inaceptable. Las fuertes lluvias dejaron a los usuarios enfrentando el agua en plena hora pico, poniendo en evidencia la necesidad de contar con una infraestructura preparada para responder a estas emergencias”, expuso.

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Y agregó: “Rechazamos que sean los ciudadanos quienes terminen pagando las consecuencias. Exigimos a la @Alcaldía de Bogotá y a las entidades responsables explicaciones, medidas de prevención y soluciones de fondo”.