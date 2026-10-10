BTS en Lima: Qué deben considerar los asistentes al último show de BTS en San Marcos

La Municipalidad de Lima sostuvo una reunión con seguidoras del grupo de k-pop BTS para coordinar las medidas de seguridad y el despliegue de personal antes del evento. Representantes municipales anunciaron la presencia de mil agentes para resguardar el orden en la ciudad, mientras fans brindaron recomendaciones a la comunidad sobre el cumplimiento de las indicaciones oficiales en la Plaza Mayor de Lima.

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El último concierto de BTS en el Estadio San Marcos, previsto para este sábado 10 de octubre, reunirá a miles de asistentes en una jornada marcada por altas temperaturas, extensas filas y restricciones de tránsito en los alrededores del recinto. Quienes acudan al espectáculo deberán revisar su puerta de acceso, preparar un bolso pequeño y prever un plan de retorno antes de salir de casa.

La situación climática será uno de los principales factores de riesgo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por incremento de la temperatura diurna, radiación ultravioleta elevada y menor cobertura nubosa cerca del mediodía. Para Lima, se esperan condiciones que pueden agravar la exposición al sol durante las horas de espera fuera del estadio.

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Las experiencias de las fechas anteriores, el 7 y el 9 de octubre, dejaron advertencias para el público que llegue con demasiada anticipación. Algunas asistentes requirieron ayuda por síntomas asociados al calor. La recomendación central es evitar permanecer bajo el sol durante periodos prolongados, sobre todo si la entrada corresponde a una tribuna con asiento numerado.

Un profesional de la salud ofrece recomendaciones de cuidado personal para evitar deshidratación, desmayos y quemaduras solares durante esperas prolongadas en eventos masivos. El video incluye imágenes ilustrativas de personas en la calle y seguidoras del grupo BTS.

La hidratación y la protección solar serán necesarias durante la espera en San Marcos

El riesgo de insolación aumenta en personas que pasan varias horas de pie, sin sombra y con poca ingesta de líquidos. Conviene llevar agua hasta donde lo permitan los controles de acceso o adquirirla únicamente en puntos formales. Beber de manera frecuente, aun sin sensación de sed, puede reducir los efectos de la deshidratación.

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También se aconseja aplicar bloqueador solar antes de salir y llevar una gorra o sombrero que no interfiera con los controles de seguridad. Las sombrillas grandes no figuran entre los artículos admitidos dentro del recinto, por lo que no deben considerarse como una opción de protección durante la jornada.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

Para quienes formen fila antes de la apertura de puertas, estas medidas pueden ser útiles:

Llevar ropa ligera, de colores claros y adecuada para el calor.

Evitar bebidas alcohólicas antes del ingreso, ya que favorecen la deshidratación.

Comer algo ligero antes de salir para evitar malestares durante la espera.

Acordar un punto de encuentro con acompañantes ante una separación en las filas.

Revisar el estado de salud de amigos o familiares que presenten mareos, dolor de cabeza o debilidad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso 25 baños portátiles en dos zonas cercanas al estadio. Uno de los puntos está en la cuadra 34 de la avenida Óscar R. Benavides, a la altura de la puerta 8, y el otro se ubica en el parque UV3. Los servicios estarán habilitados hasta el final de la última fecha.

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Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales de emergencia para pedir ayuda médica, policial o de rescate

Ante un cuadro de descompensación por calor, pérdida de conocimiento, convulsiones, confusión o dificultad para responder, la prioridad debe ser solicitar atención médica. Si la persona está inconsciente, no se le deben administrar líquidos por la boca. Es necesario llevarla, si es posible, a una zona ventilada y retirar prendas que aumenten la temperatura corporal mientras llega la asistencia.

Los asistentes pueden recurrir a los siguientes canales de emergencia:

SAMU: 106. Atención médica de urgencia y envío de ambulancias en las zonas donde opera el Sistema de Atención Móvil de Urgencia.

Policía Nacional del Perú: 105. Para situaciones de riesgo, robos, extravíos, alteraciones del orden o necesidad de apoyo policial.

Bomberos Voluntarios: 116. Para incendios, rescates, accidentes y emergencias que requieran intervención especializada.

Infosalud: 113. Orientación sanitaria y consultas vinculadas a atención de salud.

Serenazgo de Lima: (01) 318-5050. Canal municipal para alertar sobre incidencias en la vía pública.

Dentro y fuera del estadio habrá personal de seguridad, agentes municipales, policías, bomberos y equipos de atención de emergencias. La Municipalidad de Lima anunció el despliegue de más de 1.000 agentes municipales, mientras que la Policía Nacional del Perú reforzará el perímetro y las zonas de ingreso y salida.

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Quienes asistan solos pueden informar a una persona de confianza sobre su ruta, la puerta asignada y la hora estimada de retorno. También conviene llevar el celular cargado, una batería externa si está permitida y los documentos de identidad en un bolsillo o compartimento seguro.

ARMY se congrega frente al hotel Marriott y genera tensión durante el traslado de una camioneta. Captura: X.

Las puertas abrirán de forma escalonada y habrá cierres viales hasta la madrugada

Los horarios de ingreso dependerán de la localidad. El registro para quienes cuenten con acceso a soundcheck se realizará hasta las 14:00. Las puertas para el público de campo abrirán desde las 16:00, mientras que el ingreso a tribunas comenzará a las 17:00. El inicio del concierto está previsto para las 20:00.

Cada sector tendrá un acceso definido. El público con entradas VIP, soundcheck y Campo A deberá dirigirse a la puerta 1, por la avenida Venezuela. Campo C ingresará por la puerta 3, en la avenida Universitaria. Campo B tendrá acceso por la puerta 8, en la avenida Óscar R. Benavides. Las tribunas Oriente, Norte y Sur usarán la puerta 5, mientras que Occidente ingresará por la puerta 6, ambas en la avenida Amézaga.

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Decenas de fanáticos del grupo BTS acampan en las afueras del Estadio San Marcos para asistir a las presentaciones del 9 y 10 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir, es recomendable verificar estos datos:

Revisar la localidad y la puerta asignada en la entrada digital.

Descargar el boleto en la aplicación oficial antes de llegar al control.

No utilizar capturas de pantalla, fotografías o archivos reenviados como reemplazo de la entrada válida.

Considerar tiempo adicional por los controles de seguridad y las restricciones de tránsito.

Utilizar transporte formal al finalizar el espectáculo y evitar abordar vehículos no autorizados.

Las restricciones viales afectarán los alrededores de las avenidas Venezuela, Universitaria, Germán Amézaga y Óscar R. Benavides. El plan de movilidad considera desvíos hasta las 2:00 de la madrugada, con rutas de salida para ordenar la evacuación del público al término del recital.

Cámaras profesionales, GoPro, palos selfi y bolsos grandes no podrán ingresar al estadio

Los controles revisarán los objetos que lleve cada asistente. Están prohibidas las cámaras profesionales, los equipos con lentes desmontables, las GoPro, los drones, trípodes, monopiés, palos selfi y dispositivos destinados a transmisiones en vivo. Las cámaras instantáneas y desechables pueden ser admitidas, siempre que cumplan las disposiciones del control de ingreso.

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Los envases de desodorantes, perfumes, cosméticos y bloqueadores líquidos o en aerosol deben tener una capacidad menor a 100 mililitros. También están restringidos los objetos de vidrio, artículos punzocortantes, punteros láser, paraguas, cigarrillos, vapeadores, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pueda representar un riesgo para el público.

BTS en Perú: padres alertan que adolescentes permanecen encerradas en rejas antes del concierto. Captura: ATV Noticias.

Los bolsos y carteras no tienen que ser transparentes, pero deben respetar las medidas máximas comunicadas para el evento. No se permitirá el ingreso de mochilas grandes, maletas ni bolsos que superen los 35 por 35 centímetros. Llevar solo lo indispensable ayudará a reducir el tiempo en los controles y evitará que algún objeto quede retenido en el acceso.

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