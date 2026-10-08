Científicos descubrieron un nuevo tipo de contaminación en los arrecifes: plástico fusionado con restos de coral

Científicos descubrieron en Okinawa el plasticoral, una formación donde el plástico derretido se integra en esqueletos de coral muerto (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

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Una serie de pequeños fragmentos de colores brillantes entre restos de coral blanco llamó la atención de investigadores que realizaban un relevamiento de residuos marinos en Okinawa, Japón.

El análisis posterior reveló que aquellas manchas no eran simples desechos adheridos a las rocas: se trataba de plástico derretido que había penetrado en fragmentos de coral muerto, hasta quedar integrado en su estructura.

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El hallazgo fue realizado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST) y de la Universidad de Ryukyus, quienes identificaron esta formación en tres playas de la isla.

En las playas de Ibu, Sosu y Odo fueron identificados los fragmentos de plasticoral (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

El fenómeno fue denominado “plasticoral” y representa una forma de contaminación plástica que se diferencia de otras alteraciones conocidas porque involucra directamente restos de organismos que forman parte de los ecosistemas de arrecifes.

Formación del plástico fusionado con el coral

Durante un estudio rutinario de residuos marinos en las islas Ryukyu, al sur de Japón, los investigadores encontraron las partículas en playas de la isla de Okinawa. El material fue sometido a distintos análisis para determinar su composición y su relación con los fragmentos de coral.

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Mediante espectroscopia Raman, el equipo comprobó que las manchas correspondían a polímeros derivados de plásticos domésticos de uso habitual. Luego, las observaciones realizadas con tomografía microcomputarizada y microscopía permitieron estudiar la zona de contacto entre ambos materiales.

Los resultados mostraron que el plástico había sido sometido a suficiente calor como para fundirse y desplazarse hacia los pequeños poros presentes en el esqueleto de los restos coralinos. Una vez allí, quedó incorporado a la estructura, por lo que plástico y coral no podían separarse.

Las hogueras en las playas representan la causa más probable que permite la fusión del plástico con la estructura porosa (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

Los científicos consideran que las hogueras en las playas podrían ser una de las fuentes más probables del fenómeno. Uno de los ejemplares fue encontrado precisamente en una zona donde se había realizado una fogata.

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No obstante, el equipo señaló que se necesitan más investigaciones para determinar con certeza las condiciones que permiten su formación.

Diferencias estructurales con otros residuos plásticos

El nuevo material forma parte de un grupo más amplio de residuos conocidos como plastiglomerados, que aparecen cuando plástico fundido se mezcla con materiales presentes en el ambiente, como arena y piedras.

También se registraron otras formas de alteración del plástico en distintos lugares del mundo. Entre ellas figuran las llamadas costras plásticas, que cubren superficies rocosas en zonas intermareales, y materiales en los que el plástico queda adherido a organismos como mejillones y macroalgas.

A diferencia de otros plastiglomerados formados sobre rocas, el plasticoral involucra un sustrato biogénico asociado a los arrecifes (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

La particularidad del plasticoral está en el sustrato involucrado. Los registros anteriores se habían concentrado principalmente en la interacción entre plástico y materiales abióticos, como las rocas.

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En este caso, el material plástico se incorporó a restos de coral, un componente biogénico asociado directamente con los ecosistemas marinos.

Impacto sobre los arrecifes aún sin determinar

Los fragmentos de coral que llegan a las costas pueden cumplir funciones dentro del ecosistema. Los corales jóvenes pueden utilizarlos como superficies para adherirse, mientras que sus formas irregulares generan pequeños espacios que sirven de refugio para peces juveniles y otros organismos marinos.

La contaminación por plástico ya está asociada con distintos efectos sobre los arrecifes. Entre los problemas señalados por investigaciones previas figuran la asfixia y el enredo de colonias coralinas, el daño físico y una mayor susceptibilidad a enfermedades.

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La contaminación por plásticos convencionales causa asfixia, transmisión de patógenos y alteraciones en la reproducción de los corales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se detectó que determinadas sustancias liberadas por plásticos comunes pueden afectar la reproducción de los corales y que los fragmentos pueden transportar patógenos.

En el caso específico del plasticoral, todavía no se conocen sus efectos ni su toxicidad sobre los organismos de los arrecifes. Los investigadores plantean que es necesario estudiar con más detalle cómo se origina, qué tan extendido está y qué consecuencias puede tener.

El plasticoral como marcador del registro geológico

El hallazgo también podría aportar información sobre la permanencia de los residuos plásticos en los ambientes naturales.

Los investigadores indicaron que este tipo de materiales podría conservarse como parte del registro geológico y servir en el futuro como indicador de las capas asociadas con la denominada “Era del Plástico” o “Plasticeno”, un término propuesto para describir el período iniciado a mediados del siglo XX por la creciente presencia de materiales sintéticos.

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