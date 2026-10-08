Ciencia

Científicos descubrieron un nuevo tipo de contaminación en los arrecifes: plástico fusionado con restos de coral

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad de Ryukyus y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa durante un relevamiento en tres playas de la isla japonesa, donde identificaron una formación vinculada al calor y a los residuos domésticos

Cinco muestras de rocas identificadas de la A a la E con fragmentos de plástico pegados en colores amarillo, azul, verde y rosa
Científicos descubrieron en Okinawa el plasticoral, una formación donde el plástico derretido se integra en esqueletos de coral muerto (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)
Guardar

Una serie de pequeños fragmentos de colores brillantes entre restos de coral blanco llamó la atención de investigadores que realizaban un relevamiento de residuos marinos en Okinawa, Japón.

El análisis posterior reveló que aquellas manchas no eran simples desechos adheridos a las rocas: se trataba de plástico derretido que había penetrado en fragmentos de coral muerto, hasta quedar integrado en su estructura.

PUBLICIDAD

El hallazgo fue realizado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST) y de la Universidad de Ryukyus, quienes identificaron esta formación en tres playas de la isla.

Mapa con dos secciones que muestra el archipiélago de Japón y una ampliación de la isla de Okinawa con tres puntos azules en sus costas
En las playas de Ibu, Sosu y Odo fueron identificados los fragmentos de plasticoral (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

El fenómeno fue denominado “plasticoral” y representa una forma de contaminación plástica que se diferencia de otras alteraciones conocidas porque involucra directamente restos de organismos que forman parte de los ecosistemas de arrecifes.

Formación del plástico fusionado con el coral

Durante un estudio rutinario de residuos marinos en las islas Ryukyu, al sur de Japón, los investigadores encontraron las partículas en playas de la isla de Okinawa. El material fue sometido a distintos análisis para determinar su composición y su relación con los fragmentos de coral.

PUBLICIDAD

Mediante espectroscopia Raman, el equipo comprobó que las manchas correspondían a polímeros derivados de plásticos domésticos de uso habitual. Luego, las observaciones realizadas con tomografía microcomputarizada y microscopía permitieron estudiar la zona de contacto entre ambos materiales.

Los resultados mostraron que el plástico había sido sometido a suficiente calor como para fundirse y desplazarse hacia los pequeños poros presentes en el esqueleto de los restos coralinos. Una vez allí, quedó incorporado a la estructura, por lo que plástico y coral no podían separarse.

Científicos descubrieron un nuevo tipo de contaminación en los arrecifes: plástico fusionado con restos de coral
Las hogueras en las playas representan la causa más probable que permite la fusión del plástico con la estructura porosa (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

Los científicos consideran que las hogueras en las playas podrían ser una de las fuentes más probables del fenómeno. Uno de los ejemplares fue encontrado precisamente en una zona donde se había realizado una fogata.

No obstante, el equipo señaló que se necesitan más investigaciones para determinar con certeza las condiciones que permiten su formación.

Diferencias estructurales con otros residuos plásticos

El nuevo material forma parte de un grupo más amplio de residuos conocidos como plastiglomerados, que aparecen cuando plástico fundido se mezcla con materiales presentes en el ambiente, como arena y piedras.

También se registraron otras formas de alteración del plástico en distintos lugares del mundo. Entre ellas figuran las llamadas costras plásticas, que cubren superficies rocosas en zonas intermareales, y materiales en los que el plástico queda adherido a organismos como mejillones y macroalgas.

Paneles de la A a la H con fotografías de muestras porosas en color y sus escaneos en escala de grises con marcadores y barras de escala
A diferencia de otros plastiglomerados formados sobre rocas, el plasticoral involucra un sustrato biogénico asociado a los arrecifes (Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa)

La particularidad del plasticoral está en el sustrato involucrado. Los registros anteriores se habían concentrado principalmente en la interacción entre plástico y materiales abióticos, como las rocas.

En este caso, el material plástico se incorporó a restos de coral, un componente biogénico asociado directamente con los ecosistemas marinos.

Impacto sobre los arrecifes aún sin determinar

Los fragmentos de coral que llegan a las costas pueden cumplir funciones dentro del ecosistema. Los corales jóvenes pueden utilizarlos como superficies para adherirse, mientras que sus formas irregulares generan pequeños espacios que sirven de refugio para peces juveniles y otros organismos marinos.

La contaminación por plástico ya está asociada con distintos efectos sobre los arrecifes. Entre los problemas señalados por investigaciones previas figuran la asfixia y el enredo de colonias coralinas, el daño físico y una mayor susceptibilidad a enfermedades.

Vista submarina de un arrecife de coral lleno de botellas de plástico y bolsas, con varios peces tropicales de colores nadando entre los desechos.
La contaminación por plásticos convencionales causa asfixia, transmisión de patógenos y alteraciones en la reproducción de los corales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se detectó que determinadas sustancias liberadas por plásticos comunes pueden afectar la reproducción de los corales y que los fragmentos pueden transportar patógenos.

En el caso específico del plasticoral, todavía no se conocen sus efectos ni su toxicidad sobre los organismos de los arrecifes. Los investigadores plantean que es necesario estudiar con más detalle cómo se origina, qué tan extendido está y qué consecuencias puede tener.

El plasticoral como marcador del registro geológico

El hallazgo también podría aportar información sobre la permanencia de los residuos plásticos en los ambientes naturales.

Los investigadores indicaron que este tipo de materiales podría conservarse como parte del registro geológico y servir en el futuro como indicador de las capas asociadas con la denominada “Era del Plástico” o “Plasticeno”, un término propuesto para describir el período iniciado a mediados del siglo XX por la creciente presencia de materiales sintéticos.

Temas Relacionados

PlásticosCoralesContaminación ambientalBiodiversidad marinaArrecifesNaturalezaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Súper El Niño: las 5 medidas urgentes que proponen científicos climáticos para preparar al mundo

La propuesta, elaborada por investigadores de la Universidad de Bristol y publicada en la revista médica The Lancet, plantea medidas de prevención ante los posibles impactos sanitarios y sociales del fenómeno climático

Súper El Niño: las 5 medidas urgentes que proponen científicos climáticos para preparar al mundo

Un equipo identifica en Egipto una especie extinta de cocodrilo de hace 45 millones de años

El cráneo casi completo, recuperado durante la década de 1920, permitió describir un gavial que habitó en el mediterráneo y se alimentaba de peces

Un equipo identifica en Egipto una especie extinta de cocodrilo de hace 45 millones de años

El planeta de lava que sorprende a los científicos: un mundo extremo con años que duran apenas 24 horas

El poderoso Telescopio Espacial James Webb de la NASA observó una supertierra a 154 años luz. Completa una órbita alrededor de su estrella en apenas un día terrestre

El planeta de lava que sorprende a los científicos: un mundo extremo con años que duran apenas 24 horas

Cómo la ingeniería genética podría recuperar especies extintas y proteger a las que están en peligro

Beth Shapiro, bióloga evolutiva y directora científica de Colossal Biosciences, explicó en el podcast “Huberman Lab” de qué manera las modificaciones sobre el ADN permitieron recrear rasgos del lobo gigante y desarrollar estrategias para animales amenazados

Cómo la ingeniería genética podría recuperar especies extintas y proteger a las que están en peligro

La NASA reveló una foto panorámica del amanecer en Marte tomada por el rover Curiosity

El registro captado a primera hora local permite observar tonos azulados y acantilados distantes que podrían aportar pistas sobre la historia geológica del planeta rojo

La NASA reveló una foto panorámica del amanecer en Marte tomada por el rover Curiosity
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrella Morente se pronuncia sobre la polémica de ‘La bola negra’ y Penélope Cruz: “Hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”

Estrella Morente se pronuncia sobre la polémica de ‘La bola negra’ y Penélope Cruz: “Hay que tener mucho cuidado porque está la gente demasiado ‘sensible’”

Mexicana amplía sus vuelos: estas son las nuevas rutas nacionales con la llegada de nuevas aeronaves

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Un grupo de improvisados olvidó que trataba a un paciente vulnerable”, apuntó la Fiscalía

Liga Mx: así regresan los equipos a la jornada número 11 tras la pausa por la Fecha FIFA

A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

DEPORTES

El divertido show entre Franco Colapinto y Fernando Alonso en la conferencia de prensa del GP de Singapur: “Acabo de hablar yo, boludo”

El divertido show entre Franco Colapinto y Fernando Alonso en la conferencia de prensa del GP de Singapur: “Acabo de hablar yo, boludo”

La emoción de Mateo Messi durante el discurso de su papá Lionel en la despedida de la Selección: el gesto contenedor Antonela

Colapinto y Gasly explicaron por qué Alpine puede dar el golpe en un circuito históricamente adverso para la escudería

Fuerte cruce entre periodistas en la TV de España por Lionel Messi: “Cuando en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos”

El crudo diagnóstico de Tagliafico sobre la derrota con España en el Mundial y la revelación del himno contra Inglaterra

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones brinda sus primeras declaraciones sobre las memorias de Michael Douglas: “No tengo intención de leer sobre él”

Catherine Zeta-Jones brinda sus primeras declaraciones sobre las memorias de Michael Douglas: “No tengo intención de leer sobre él”

La pérdida millonaria de 'Digger' para Warner Bros: el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise

“Glee ocupa un lugar muy especial en mi corazón”: Lea Michele se refirió a la posibilidad de volver a la serie en su reinicio

Liam Gallagher asegura que Oasis “puso de nuevo en el mapa” a los Beatles

La hija de Halle Berry niega que la actriz haya abusado de Maceo: "Las acusaciones son completamente incompatibles con la mamá que conozco”