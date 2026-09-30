Ciencia

La NASA investiga rocas de 1.200 millones de años en Escocia: por qué son clave para rastrear señales de vida en Marte

Un equipo de expertos del Centro de Vuelos Espaciales Goddard recorrió las costas de Clachtoll, en las Tierras Altas, con el objetivo de examinar sedimentos que albergan huellas de organismos primitivos

Varias personas con chalecos de alta visibilidad caminan sobre formaciones rocosas en una costa frente al mar bajo un cielo parcialmente nublado
La formación Stoer en Escocia conserva rastros de vida microbiana de hace 1.200 millones de años que anteceden a las plantas terrestres. (NASA/Pedro Cota)
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Las costas de Clachtoll, en las Tierras Altas de Escocia, se convirtieron en un terreno de estudio para científicos de la NASA que buscan una clave para interpretar las señales del pasado de Marte. El objetivo de la expedición fue examinar rocas con rastros de vida microbiana de hace 1.200 millones de años y aplicar esas observaciones a las investigaciones de los rovers en el Planeta Rojo.

La campaña dio continuidad al anuncio realizado el año pasado sobre posibles biofirmas en Marte. Los investigadores se concentraron en la formación Stoer, cuyos acantilados y rocas reúnen una combinación poco frecuente en la Tierra: se originaron en ambientes comparables a los antiguos lagos y ríos marcianos y, a la vez, conservan pruebas de microorganismos que existieron antes de la aparición de las plantas terrestres.

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La formación Stoer conserva señales de vida anteriores a las plantas terrestres

La coincidencia entre el entorno geológico de Stoer y los paisajes antiguos de Marte ofrece a los especialistas un punto de comparación para descifrar los datos recogidos por los vehículos de exploración de la agencia. Aunque hoy Marte es árido, su relieve, al igual que el terrestre, fue moldeado por una historia de agua corriente.

Varias personas con chalecos de alta visibilidad caminan sobre formaciones rocosas en una costa frente al mar bajo un cielo parcialmente nublado
Científicos de la NASA examinaron las costas de Clachtoll para interpretar las señales geológicas del pasado de Marte. (NASA/Pedro Cota)

En ambos mundos hay estratos de lutitas y limolitas con abundantes minerales arcillosos. El estudio de la manera en que los restos de vida antigua aparecen en las rocas de los acantilados escoceses puede aportar elementos para reconstruir la historia de la habitabilidad marciana y determinar si las biofirmas pueden conservarse y detectarse allí.

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El Equipo de Campo de Instrumentos Goddard, con sede en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, recorrió la costa y los acantilados de la región con equipos científicos. Las salidas se ajustaron al ritmo de las mareas: las ascensiones debían permitir el acceso a los puntos de estudio entre las mareas altas y el regreso seguro antes de que las laderas dejaran de estar secas.

Las mareas y el clima de las Tierras Altas condicionaron el trabajo de campo

La tarea no siempre resultó sencilla bajo el clima húmedo de las Tierras Altas escocesas. Con instrumentos portátiles, los científicos analizaron en el lugar la composición mineral y química de las rocas, buscaron indicios sobre el ambiente en que se formaron e identificaron y recogieron muestras para examinarlas después en laboratorios.

Ilustración a lápiz a mano alzada de una sonda espacial gris con paneles solares azules extendidos, volando sobre la superficie naranja y craterizada del planeta Marte.
La investigación análoga planetaria utiliza ambientes extremos de la Tierra para preparar el análisis de muestras de otros mundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya fuera del campo, las muestras abrieron una nueva fase del trabajo. La investigación surgió de los interrogantes planteados por el rover Perseverance tras hallar puntos de reducción en el cráter Jezero, en Marte. Esas marcas son indicios de una reacción química que podría señalar la presencia de vida microbiana antigua.

El análisis de las rocas de Stoer también pretende cubrir vacíos en el conocimiento del registro geológico terrestre. Una coalición interdisciplinaria de científicos, distribuida en laboratorios de Estados Unidos y otros países, se prepara para estudiar con mayor profundidad las huellas químicas y minerales de vida antigua que contienen las muestras.

Esos laboratorios cuentan con herramientas que no pueden trasladarse a los acantilados de Escocia. El trabajo posterior busca ampliar la comprensión de los datos procedentes de Marte, ayudar a los equipos de misión a diseñar nuevas investigaciones con rovers y preparar a la comunidad científica ante un posible análisis futuro de muestras marcianas.

La expedición estuvo encabezada por el Equipo de Campo de Instrumentos Goddard y contó con la colaboración del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston; la Universidad de Glasgow; la Universidad de Maryland; la Universidad de Purdue; la Universidad de Stony Brook, y la Universidad de Cambridge.

El grupo de Goddard se especializa en estudiar ambientes extremos de la Tierra para entender paisajes comparables de otros mundos, un enfoque conocido como investigación análoga planetaria.

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