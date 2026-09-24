Claudia López a la Alcaldía de Bogotá, Francia Márquez en Cali y Gustavo Bolívar a la gobernación de Cundinamarca: así se movería el Pacto Histórico para las elecciones del 2028

Claudia López buscaría volver a la Alcaldía de Bogotá, esta vez con el respaldo del expresidente Gustavo Petro; mientras que la exvicepresidenta Francia Márquez sería la candidata a la Alcaldía de Cali - crédito Colprensa - REUTERS - Vicepresidencia

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El Pacto Histórico, partido de oposición al presidente Abelardo de la Espriella, ya perfila sus opciones de cara a las elecciones regionales del 2027, en las que su estrategia apuntaría a conquistar las grandes capitales y recuperar el terreno perdido en los comicios de 2023 y, del mismo modo, en la contienda presidencial: en la que el senador Iván Cepeda perdió con el 0,95% de diferencia.

El colectivo, cuyo líder político es el exmandatario Gustavo Petro, contemplaría una alianza con la excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López, a la que apoyarían para que regrese al Palacio Liévano. Luego de que el exjefe de Estado, al parecer, desistiera de esa opción, según la versión que dio a conocer Noticias RCN y que prevé otros importantes movimientos.

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Claudia López, ¿la sorpresa del Pacto Histórico para los comicios de 2027?

En efecto, López ocupó el cargo antes del actual burgomaestre Carlos Fernando Galán, y aparece como la figura con mayor respaldo dentro de los sectores afines al oficialismo. Esto explicaría la reunión entre el expresidente y la política el 9 de septiembre, en la que conversaron, según López, sobre una posible alianza de centro-izquierda y la creación de la denominada Alianza por la Vida.

“Gustavo Petro ya habría resignado su intención de luchar por la Alcaldía de Bogotá y en un 80% la candidata será López”, reveló la periodista Marytza Aristizábal. Pero esta no sería la única apuesta que tendría lista la colectividad de izquierda, que también apuntaría a la Alcaldía de Cali con un perfil conocido: la exvicepresidenta Francia Márquez, que volvería a la arena política pronto.

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Los comicios territoriales se llevarán a cabo el domingo 31 de octubre de 2027. Ese día se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, y los mandatarios y representantes electos asumirán sus cargos en enero de 2028, en un periodo que se extendería hasta diciembre de 2031 y, con ello, empezaría a decantar el panorama para las elecciones presidenciales de 2030.