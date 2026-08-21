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Ni eclipses ni cometas: este es el fenómeno que más impacta a los astronautas de la NASA en el espacio

Dos tripulantes contaron que el mayor asombro de su misión apareció en órbita baja. Cómo fue

La curvatura de la Tierra iluminada por luces verdes y púrpuras, con un cielo estrellado oscuro y parte de un panel solar en primer plano
Jessica Meir explicó que la mayor actividad del Sol intensifica las auroras boreales y australes observadas desde la Estación Espacial Internacional. (NASA)
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Desde la Estación Espacial Internacional, dos astronautas de la NASA contaron que las auroras boreales y australes superan incluso la experiencia de ver eclipses desde el espacio. Se trata de una valoración que formularon el miércoles tras casi seis meses de misión orbital.

Jessica Meir y Jack Hathaway explicaron que la posición de la estación les impidió observar el eclipse solar total de la semana pasada en toda su magnitud. Aun así, ambos alcanzaron a ver un eclipse parcial y expresaron su intención de seguir también el eclipse lunar previsto para la próxima semana.

Esperamos lo mejor. Debería ser algo increíble”, dijo Hathaway en declaraciones recogidas por Associated Press.

Para Meir, los momentos más impactantes de la misión no han estado ligados a los eclipses, sino a las auroras boreales. La astronauta señaló que el Sol atraviesa la salida de su etapa de mayor actividad, una fase que vuelve más intensas y luminosas tanto a las auroras del hemisferio norte como a las del sur.

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La misión de Jessica Meir y Jack Hathaway comenzó en febrero y ambos regresarán a la Tierra en una nave de SpaceX cuando llegue su relevo el próximo mes. (REUTERS/NASA)
La misión de Jessica Meir y Jack Hathaway comenzó en febrero y ambos regresarán a la Tierra en una nave de SpaceX cuando llegue su relevo el próximo mes. (REUTERS/NASA)

Según detallaron los autores, una eyección de plasma especialmente intensa procedente del Sol alteró la perspectiva habitual desde la órbita. En vez de aparecer a la distancia, cerca de las regiones polares, “la aurora verde danzante” surgió justo debajo de la tripulación.

Parecía una serpiente que se deslizaba justo debajo de nosotros, y fue algo realmente extraordinario”, afirmó Jessica Meir, comandante de la estación espacial. “Se podía ver la luz verde rebotando en la superficie blanca exterior de la estación espacial”.

La nota incluyó además una imagen de la aurora boreal, también conocida como luces del norte, observada sobre Canadá desde la estación cerca del punto más alto de su órbita. En primer plano, a la izquierda, se distinguen los principales paneles solares del complejo orbital. El crédito de la fotografía corresponde a la NASA.

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Más allá de la observación del cielo, Meir relató que otra de sus experiencias favoritas en órbita ha sido la preparación de alimentos. La astronauta apareció con un delantal decorado con un gato espacial mientras probaba hojas de mostaza y col rizada cultivadas dentro de la estación.

Esta semana participó además en el primer episodio de cocina de “Chez ISS”, junto a su compañero de tripulación Anil Menon, quien llevó un gorro de chef para la grabación. Associated Press señaló que Menon llegó el mes pasado a bordo de una cápsula rusa y que incluyó en su equipaje tanto el delantal como el gorro para ese programa culinario.

Vista espacial de la Tierra. Una aurora verde brillante y roja ilumina la atmósfera. Parte oscura de una nave espacial a la izquierda contra un cielo estrellado
Una eyección de plasma del Sol hizo que la aurora verde apareciera justo debajo de la tripulación en lugar de verse a la distancia sobre las regiones polares. (Reuters)

Entre los objetos personales de Meir también viajó un flautín. Con ese instrumento interpretó “The Stars and Stripes Forever”, de John Philip Sousa, junto a la Boston Pops el 4 de julio. Su intervención había sido pregrabada en el espacio.

La astronauta mostró además una bufanda y unos pantalones acampanados violetas brillantes, una vestimenta mucho más informal que la del viaje anterior que realizó a la estación espacial. En esa misión previa formó parte de la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

En el caso de Hathaway, la rutina a bordo pasa menos por la cocina o la música como desempeño personal, aunque el astronauta aseguró que el tiempo nunca sobra. “Siempre hay algo que hacer”, comentó. Entre esas actividades mencionó noches de karaoke durante los fines de semana, con guitarra y otros instrumentos musicales.

La misión de Jessica Meir, bióloga marina, y de Jack Hathaway, capitana de la Armada, comenzó con su lanzamiento en febrero. Ambos regresarán a la Tierra en una nave de SpaceX una vez que llegue su relevo el próximo mes.

La tripulación actual de la Estación Espacial Internacional está integrada por tres estadounidenses, tres rusos y un astronauta francés.

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