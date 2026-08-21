Sara Carter, zar antidrogas de Trump, celebra decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo en Mexicali

La designada "zar" antidrogas por Donald Trump aplaudió la incautación de 120 kilos de pastillas ejecutada por Defensa, Semar, SSPC y FGR con información de la DEA en un inmueble del Cártel de Sinaloa en Baja California. (CUARTOSCURO/X)

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Sara Carter, designada “zar” antidrogas por el presidente Donald Trump, celebró este jueves 20 de agosto el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo —equivalentes a más de 4 millones de dosis— ejecutado por autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, en un operativo coordinado con la DEA.

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, retuiteó la publicación de Carter en la que la funcionaria agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, al propio Harfuch y al embajador Ronald Johnson por “ayudar a salvar vidas”.

Carter escribió en su cuenta de X: “Más de 4 millones de dosis mortales de fentanilo incautadas antes de que llegaran a las calles estadounidenses en una operación de las autoridades mexicanas de Defensa, Marina y Fiscalía de la República en conjunto con la DEA”, reconoció.

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(Captura de pantalla)

Vigilancias fijas y móviles llevaron al cateo en inmueble de Los Rusos

El operativo en Baja California arrancó con trabajos de inteligencia y cruce de información con la DEA, que permitieron identificar un domicilio utilizado por integrantes del grupo delictivo Los Rusos en Mexicali. Las autoridades implementaron vigilancias fijas y móviles hasta reunir datos de prueba suficientes, que fueron presentados ante un juez de control. Este otorgó la orden para intervenir el inmueble.

El cateo arrojó las 120 kilos de pastillas de fentanilo, un arma de fuego corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación; el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

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Los Rusos son señalados por las autoridades como brazo operativo y de sicarios del Cártel de Sinaloa, ligados a la facción de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco. Su zona de operación abarca Mexicali y el Valle de Mexicali, donde mantienen presencia en áreas fronterizas. El grupo ha sido vinculado a disputas territoriales con facciones rivales por el control de esas zonas.

Las imágenes documentan varios contenedores plásticos de almacenamiento, incluyendo cajas de color marrón apiladas y una azul. Una persona, usando guantes, abre una de las cajas de color marrón, mostrando paquetes envueltos en plástico claro que contienen pastillas. Otro contenedor azul contiene una variedad de objetos. Este material visual corresponde al decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, una incautación que, según el Secretario Omar García Harfuch, equivale a más de 4 millones de dosis de la sustancia.

Su líder identificado es Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, por quien la DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Harfuch informó el aseguramiento desde Buenos Aires, Argentina, donde participó en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC). Sostuvo que “la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”.

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El director de la DEA llamó a Harfuch “socio de confianza” en la víspera

El miércoles 19 de agosto, el director de la DEA, Terry Cole, destacó la trayectoria de Harfuch ante delegaciones de más de 100 países reunidas en la IDEC, celebrada en el Palacio Libertad de Buenos Aires bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”. Cole describió al titular de la SSPC como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” y reseñó casi dos décadas de servicio público en la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la seguridad de la Ciudad de México.

Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

Cole mencionó el atentado de 2020 en que el CJNG intentó asesinar a Harfuch, y señaló que el secretario “comprende las amenazas que ambos países enfrentan juntos: organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas, extienden la violencia, corrompen instituciones y destruyen familias”.

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Subrayó que Harfuch entiende “la importancia de compartir inteligencia, atacar a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar redes de arriba hacia abajo”.

El reconocimiento en Buenos Aires no fue el primero. El 5 de agosto, durante una conferencia de prensa en que la administración Trump anunció cargos contra líderes del CJNG y recompensas por más de 100 millones de dólares para capturar a ocho de sus integrantes, Cole confirmó comunicación constante con Harfuch.

“¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”, mencionó.

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Cole añadió: “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”. Anticipó además que la cooperación no se limitaría a los casos ya anunciados: “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”.