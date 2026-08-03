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Mariana Ochoa rompe el silencio tras ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

La primera gala de eliminación dejó fuera a la exintegrante de OV7 tras una noche de posicionamientos que expusieron tensiones, lealtades rotas y distancias entre los habitantes del reality

Mariana Ochoa
La primera gala de eliminación dejó fuera a la exintegrante de OV7 tras una noche de posicionamientos que expusieron tensiones, lealtades rotas y distancias entre los habitantes del reality. (La Casa de los Famosos México)
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La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 arrancó este domingo 2 de agosto con una dinámica que puso a prueba los vínculos, las lealtades y la tolerancia entre los habitantes: el primer posicionamiento de la temporada.

Uno a uno, los concursantes bajaron al área de la sala para plantarse frente a quien querían ver fuera del reality. Cynthia Klitbo abrió la ronda y eligió a Yanet García, acusándola de exhibirla por sus ronquidos y de colaborar poco con la limpieza. La modelo respondió con calma. Luego llegó Ernesto Laguardia, que también se paró frente a Yanet y cuestionó su cambio de habitación; la modelo defendió su lealtad al equipo Ibiza y pidió disculpas. Gema Garoa y Flor completaron la lista de los que se posicionaron ante la modelo, con argumentos que iban desde la falta de convivencia hasta un malentendido previo.

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Moisés Peñaloza también eligió a Yanet, sumándose a la corriente que busca su salida. En total, cinco habitantes se posicionaron frente a la modelo: Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Flor, Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza.

La Casa de los Famosos México
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con una eliminación que nadie esperaba. (Captura de pantalla YouTube)

Del lado de Luis Chaparro, tres concursantes pidieron su eliminación: Yair, Masad Altamimi y Karina Torres. Esta última aclaró que, si Chaparro se quedaba, esperaba que él derribara la barrera entre ambos y convivieran más. Yair argumentó tibieza en los primeros días del encierro, aunque aclaró que no era algo personal.

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Arantza Ruíz fue la primera en posicionarse frente a Mariana Ochoa, seguida de Brianda Deyanara, quien alegó falta de conexión con la cantante. La propia Ochoa reconoció esa percepción. Ese Pérez eligió a Memo Schutz por considerar que no encajaba en la dinámica del juego, aunque ambos se dieron un abrazo antes de separarse. Fede Vigevani, por instrucción directa de La Jefa y del público, se plantó frente a Ximena Herrera.

La votación cerró y los nominados esperaron su destino

Con los posicionamientos concluidos, los nominados —Yanet García, Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Memo Schutz, Ximena Herrera y Aldo Rendón— ingresaron a la sala para enfrentar cara a cara a quienes votaron por ellos. Ahí se sinceraron sobre su experiencia como nominados y lo que esperaban del público.

La votación cerró y comenzaron los regresos a la casa. Yanet García fue la primera en salvarse. Le siguió Aldo Rendón, quien no recibió ningún posicionamiento en su contra. Después regresaron Ximena Herrera y Memo Schutz. En la sala quedaron dos: Luis Chaparro y Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa
Luis Chaparro sobrevivió la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el público lo salvara frente a Mariana Ochoa en una noche marcada por confesiones, reproches y un carrusel que definió el primer adiós de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)

Ambos subieron al carrusel entre la tensión del momento. El público había tomado su decisión. Luis Chaparro tomó el camino de regreso a la casa, donde sus compañeros lo recibieron entre gritos de euforia y abrazos. Mariana Ochoa se convirtió así en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Qué dijo Mariana Ochoa?

Al ir al foro con Galilea Montijo declaró lo siguiente: “Esperaba disfrutarlo un poquito más, adentro. Pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas. Yo creo que en estos últimos días vi más divididos a los de nuestra generación y más juntos a influencers y jóvenes. Ojalá que crucen esa línea y se unan”.

Posteriormente en la postgala con Wendy Guevara, Mariana Ochoa finalmente rompió el silencio y habló de su salida: “Un poco melancólica porque quería seguir allá adentro, pero estoy segura que allá arriba me mandan lo que necesito”, declaró la cantante.

Asimismo, habló de cuáles serán sus proyectos a futuro ahora que fue la primera eliminada del reality: “Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”, expresó.

“Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida”.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Luis Chaparro — Creador de contenido
  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Yanet García — Actriz y Health Coach
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Fede Vigevani — Creador de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Arantza Ruiz — Actriz
  • Masad Altamimi — Creador de contenido
  • Flor Vigna — Actriz y cantante
  • Yahir — Cantante
  • Cynthia Klitbo — Actriz
  • Moisés Peñaloza — Actor
  • Aldo Rendón — Fashion Stylist
  • Ximena Herrera — Actriz
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor

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