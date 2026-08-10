Quién fue “Diana La Cazadora”, exluchadora y reportera de Televisa que murió a las 48 años de edad

La exluchadora y reportera de televisión Diana La Cazadora murió el pasado 8 de agosto a los 48 años tras un mes de hospitalización por complicaciones derivadas de una infección pulmonar en Monterrey.

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La exluchadora y reportera de televisión Diana La Cazadora murió el pasado 8 de agosto a los 48 años tras un mes de hospitalización por complicaciones derivadas de una infección pulmonar en Monterrey.

La noticia provocó reacciones entre aficionados y figuras del deporte, quienes reconocieron a Alma Corina Gutiérrez Villarreal como una de las pioneras de la lucha femenil en el norte del país y una figura visible del periodismo vial en Monterrey, Nuevo León.

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Diana La Cazadora, exluchadora y reportera de Televisa, aparece en primer plano junto a un lazo negro, con una escena de lucha libre de fondo, en una imagen conmemorativa tras su fallecimiento. (Especial Infobae)

Quién fue Diana La Cazadora: casi tres décadas de lucha y periodismo

Nacida el 16 de enero de 1978 en Ciudad Madero, Tamaulipas, Diana La Cazadora debutó profesionalmente en la lucha libre en 1997. Su carrera se desarrolló principalmente en los circuitos del norte de México, donde destacó por su técnica y perseverancia. Pronto alcanzó notoriedad en empresas como Lucha Libre Femenil (LLF), ahí obtuvo títulos como el Campeonato Femenil de Monterrey, el Campeonato Junior de LLF y el Campeonato de Parejas de LLF junto a la estadounidense Nikki Roxx.

En 2005, su ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) marcó una nueva etapa en la lucha libre en México. Su nombre figuró en carteles de arenas importantes y fue parte de la generación de luchadoras que impulsó el reconocimiento de la lucha femenil en México. La combinación de fortaleza y disciplina la consolidó como una de las gladiadoras más conocidas de su época en el norte del país.

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La exluchadora murió un mes después de enfrentar desafío de salud derivados de una infección pulmonar. (Especial Infobae México)

Paralelo a su carrera deportiva, Diana La Cazadora incursionó en los medios de comunicación de Monterrey. Se integró como reportera de vialidad en Televisa Monterrey, donde se le reconoció por cubrir el tráfico y accidentes de la ciudad a bordo de una motocicleta. Esta labor la hizo visible para el público regio, que la identificó por su estilo directo y su presencia constante en reportes en vivo.

Sin embargo, su paso por los medios no estuvo exento de riesgos. Durante una cobertura sufrió un accidente que le provocó una lesión grave en una pierna, lo que la alejó de los cuadriláteros durante varios meses. Pese a ese obstáculo, regresó a las funciones y mantuvo su actividad profesional hasta los últimos años.

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La trayectoria de Alma Corina Gutiérrez Villarreal quedó marcada por la dualidad entre el deporte y el periodismo, dos espacios donde construyó un perfil propio y se ganó el reconocimiento de la afición y la audiencia, sobre todo regiomontana.

Un mes de hospitalización y la batalla final de Diana La Cazadora

La preocupación por su salud inició el 21 de julio, cuando medios y colegas informaron que la luchadora había sido hospitalizada en Monterrey por una infección pulmonar. Su hija, Dalina Gutiérrez, informó que su madre enfrentó “una batalla de cerca de un mes contra una infección pulmonar” y que una semana antes de su fallecimiento había superado una delicada operación.

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Alma Corina Gutiérrez debutó como luchadora profesional en 1997 y desarrolló parte importante de su carrera en Lucha Libre Femenil (LLF) y posteriormente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). (Facebook: Diana la Cazadora Oficial)

Durante su internamiento, algunas versiones en redes sociales atribuyeron la causa de la hospitalización a una neumonía, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica pública que establezca ese diagnóstico de manera específica.

El fallecimiento de Diana La Cazadora se confirmó la noche del 8 de agosto. Tras la noticia, en una función de lucha libre femenil realizada en Nuevo León, luchadoras y público dedicaron un minuto de aplausos en su memoria. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado tanto en la lucha libre como en los medios.

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