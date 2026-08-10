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Tras suspensión de aguacate a EEUU, gobernador de Michoacán se reunirá con Omar García Harfuch

El mandatario de Michoacán dice que el encuentro con el titular de la SSPC dará seguimiento al resguardo temporal

El mandatario de Michoacán dice que el encuentro con el titular de la SSPC dará seguimiento al resguardo temporal del personal que supervisa huertas y empaques, mientras se buscan condiciones para retomar labores
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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte del seguimiento a la suspensión temporal de las actividades de los inspectores estadounidenses encargados de supervisar las exportaciones de aguacate michoacano hacia Estados Unidos.

Comunicación directa con la Embajada

De acuerdo con el mandatario estatal, el gobierno de Michoacán mantuvo comunicación personal y directa con la Embajada de Estados Unidos desde que se conoció la decisión de resguardar a los inspectores de la USDA, encargados de revisar huertas y empaques. Ramírez Bedolla señaló que el encargado del área de seguridad de la Embajada le informó que se trata de un tema preventivo, ante posibles reacciones del crimen organizado tras recientes detenciones de presuntos objetivos de alto nivel.

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Organizaciones industriales de Jalisco solicitan a las autoridades su apoyo para evitar la suspensión de exportación de aguacate. Crédito: Quadratín
La decisión preventiva de resguardar al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tras capturas de presuntos líderes criminales, vuelve a exponer cómo la seguridad local condiciona un flujo exportador clave Crédito: Quadratín

Detenciones como contexto de la medida

El gobernador vinculó la decisión de la representación diplomática con operativos realizados en Atotonilco el Alto, Jalisco, y en Los Reyes, Michoacán, donde fueron detenidos presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos extorsión. Según el mandatario, el alto nivel de tensión generado por estas capturas motivó la precaución de la Embajada hacia su personal.

Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina el origen del conflicto: “lo que plantearon fue que algunos inspectores tuvieron amenazas, pero no lo habían informado previamente”, señaló, y precisó que tampoco fue notificada previamente la decisión de cancelar los envíos. La presidenta indicó que, para resolver la situación, “se les va a dar seguridad y la mesa se quedará de manera permanente”, luego de que en el último mes aumentaran las extorsiones en zonas productoras. Sheinbaum también confirmó el refuerzo de la seguridad en la región con elementos de la Guardia Nacional, decisión que —afirmó— fue previa a cualquier exigencia por parte de Estados Unidos.

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La alerta atribuida a un grupo criminal provoca el cierre temporal de plantas empacadoras y detona una reunión urgente con la Embajada de EU, tras la suspensión de labores en la cadena de certificación

Detenciones como contexto de la medida

El gobernador vinculó la decisión de la representación diplomática con operativos de seguridad realizados en:

  • Atotonilco el Alto, Jalisco, donde fue detenido un presunto líder criminal.
  • Los Reyes, Michoacán, donde fue capturado un sujeto identificado por alias como “La Quiringua”.

Según el mandatario, ambos detenidos son señalados como presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos extorsión, y su captura habría generado un alto nivel de tensión entre grupos delictivos de la región, lo que —de acuerdo con la Embajada— motivó la precaución hacia su personal.

La reunión entre Harfuch y el embajador Johnson

El pasado viernes, el secretario Omar García Harfuch se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encuentro que —según la Presidencia— permitió acordar compromisos de seguridad para Michoacán. Tras esa reunión, Johnson reconoció públicamente el trabajo conjunto: “nuestra cooperación continúa dando resultados”, escribió en su cuenta de X, donde también agradeció el liderazgo de Sheinbaum y los compromisos asumidos por Harfuch, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Agricultura. Hasta el momento no se ha difundido una declaración textual atribuida directamente a Harfuch sobre ese encuentro.

Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.
Ronald Johnson resalta acuerdo de seguridad para reactivación de actividades de EEUU en Michoacán: destaca reanudación de exportación de aguacate.

Recuperación parcial de la exportación

Ramírez Bedolla afirmó que la recuperación de actividades en la zona aguacatera se ha dado de manera parcial, como en ocasiones anteriores, hasta lograr que la totalidad de los municipios donde se produce, empaca y embarca el aguacate retomen operación plena hacia el mercado estadounidense. Entre los datos confirmados hasta ahora:

  • La reanudación parcial de inspecciones abarca Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro.
  • Se liberaron más de 1,000 toneladas de aguacate para exportación.
  • El sector genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en Michoacán.

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