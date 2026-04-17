Ciencia

Científicos descubren que las hormigas pueden colaborar con especies rivales para limpiarse

La observación directa en zonas áridas de Arizona permitió descubrir una cooperación poco común que amplía el entendimiento sobre la convivencia y la biodiversidad en el mundo natural

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Científicos registran limpieza interespecífica inédita entre hormigas
Por primera vez, científicos registran hormigas Pogonomyrmex barbatus que buscan a especies de Dorymyrmex para ser limpiadas en zonas áridas de Arizona (Créditos: Mark Moffett, Minden Pictures/Smithsonian National Museum of Natural History)

Fotografías de campo registraron una relación poco usual entre especies distintas que habitan zonas áridas del sureste de Arizona. Un estudio liderado por el entomólogo Mark Moffett, asociado del Smithsonian National Museum of Natural History revela por primera vez que ciertas hormigas permiten activamente que otras especies limpien su cuerpo, un comportamiento no observado antes en insectos.

El estudio, publicado en la revista Ecology and Evolution, identificó que las hormigas cortadoras de semillas (Pogonomyrmex barbatus) se aproximan intencionadamente a los nidos de un grupo aún no formalmente descrito del género Dorymyrmex, conocidas como hormigas cono, para recibir limpieza corporal.

Durante la interacción, las hormigas cono ascienden por el cuerpo de las cortadoras y lamen distintas áreas, incluidas zonas difíciles de alcanzar como las mandíbulas abiertas. Este hallazgo, registrado por el Smithsonian, demuestra una cooperación interespecífica inédita entre hormigas.

Las observaciones se realizaron en las Montañas Chiricahua, donde Moffett detectó que varias obreras rojas de Pogonomyrmex barbatus, normalmente dedicadas a la recolección, permanecían inmóviles cerca de los nidos de las hormigas cono.

Macroimagen de una hormiga cortadora de semillas roja con mandíbulas abiertas, mientras una hormiga cono más pequeña y oscura limpia su cabeza y mandíbulas.
El estudio liderado por el Smithsonian documenta interacciones directas entre hormigas cortadoras de semillas y hormigas cono en los nidos del sureste de Arizona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usando su cámara, Moffett captó cómo las pequeñas Dorymyrmex trepaban por sus cuerpos para limpiar zonas de acceso complicado. El procedimiento se repitió en numerosas ocasiones: una cortadora se aproximaba, se detenía y, en poco tiempo, entre una y cinco hormigas cono recorrían su superficie corporal con notable minuciosidad. Durante varios días de observación, Moffett registró al menos 90 interacciones de limpieza entre ambas especies.

Las sesiones de limpieza variaron entre 15 segundos y más de cinco minutos. Las cortadoras de semillas toleraban la inspección, aunque podían morder, e incluso parecían buscar el servicio. Al finalizar, empujaban a las hormigas cono, que a veces caían antes de que la más grande se retirara. No se observaron conductas agresivas, lo que sugiere una interacción hasta ahora desconocida entre especies.

Beneficios potenciales de la limpieza interespecífica

El Smithsonian indicó que este tipo de relación es común en ambientes marinos, donde peces limpiadores y camarones remueven parásitos de especies más grandes, incluidos depredadores. Antes de este hallazgo, no existían registros de una conducta similar entre insectos.

Las Pogonomyrmex barbatus permitieron el acceso incluso a zonas vulnerables, replicando el patrón observado en mutualismos de arrecifes.

Entomólogo agachado en un bosque con linterna frontal. Fotografía hormigas y hojas en el suelo con cámara Canon. Cerca: cuaderno, lupa y mochila.
No se observaron conductas agresivas entre las especies, lo que sugiere una cooperación interespecífica inédita entre insectos terrestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición de las cortadoras de semillas a aceptar la limpieza de otra especie, incluso en áreas sensibles, amplía el rango conocido de las interacciones mutualistas en la naturaleza terrestre.

A pesar de la cantidad de interacciones registradas, los beneficios específicos para cada especie aún no han sido determinados. El Smithsonian informó que los investigadores consideran como hipótesis que las hormigas cono obtienen pequeños residuos nutritivos presentes sobre la piel de las cortadoras, posiblemente restos de semillas.

Moffett observó que las hormigas cono ignoraron cuerpos inertes, como las cortadoras congeladas, mostrando interés solo por individuos vivos.

Para Pogonomyrmex barbatus, aceptar la limpieza podría ayudar a eliminar parásitos, esporas o residuos no removidos por compañeras de su propia especie. Moffett sugirió que futuras investigaciones deberán evaluar si la limpieza de las Dorymyrmex reduce infecciones o beneficia el microbioma de una o ambas especies, un aspecto aún sin explorar en detalle.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza podría beneficiar a las Dorymyrmex con residuos nutricionales y a las Pogonomyrmex barbatus con la eliminación de parásitos y esporas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción parece fundamentarse en un beneficio mutuo, aunque su alcance y mecanismos específicos requieren mayor investigación.

El valor de la observación directa en la investigación biológica

El Smithsonian enfatizó la importancia de la observación rigurosa en campo para la ciencia. Moffett, experto en biología social de las hormigas, destacó que aún quedan conductas animales y especies por documentar fuera de los laboratorios.

El hallazgo de este comportamiento novedoso en hormigas demuestra que los ecosistemas terrestres albergan interacciones comparables en complejidad a las de los ambientes marinos. Incluso entre organismos diminutos, pueden surgir relaciones ecológicas poco estudiadas.

Analizar con detenimiento estos sistemas permite comprender mejor la cooperación y adaptación entre especies y contribuye a expandir el conocimiento sobre la biodiversidad y la convivencia en el mundo natural.

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