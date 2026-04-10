El significado detrás de los nombres de las figuras griegas que protagonizan las misiones de la NASA

La NASA utiliza nombres de la mitología griega en sus misiones espaciales para reforzar la narrativa de exploración lunar y humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia espacial estadounidense NASA ha recurrido a la mitología griega para nombrar sus principales misiones de exploración lunar y humana, integrando relatos antiguos a la narrativa de la conquista espacial, según Muy Interesante.

Al elegir nombres como Apolo, Artemisa y Orión, la institución crea un vínculo entre ciencia y cultura, mostrando la exploración espacial como un proceso que implica continuidad y significado histórico.

La NASA nombra a sus misiones con estas figuras para utilizar el simbolismo de figuras de la mitología griega, expresando conceptos como luz, razón, independencia y exploración. Esto ayuda a comunicar sus objetivos, transformar la ciencia en una narrativa comprensible y conectar el avance tecnológico con relatos clásicos, tal como explica Muy Interesante.

El simbolismo de Apolo en la exploración lunar

Apolo es el dios griego de la luz, la razón y el conocimiento. Cuando la NASA bautizó su programa lunar como Apolo durante la segunda mitad del siglo XX, buscaba transmitir una imagen de progreso tecnológico y cultural, especialmente en el contexto de la Guerra Fría.

La NASA eligió el nombre Apolo para su programa lunar durante la segunda mitad del siglo XX

Muy Interesante señala que “llamarlo así implicaba proyectar una imagen de progreso iluminado, de conquista racional del espacio”. El nombre sugiere que la llegada a la Luna representa no solo un avance técnico, sino la transformación del territorio desconocido en comprensible para la humanidad.

Aunque Apolo no es específicamente un dios lunar, su vínculo con la luz refuerza la idea de iluminar lo desconocido. El programa Apolo se transformó en un referente global de racionalidad y conquista científica en un momento donde el simbolismo era fundamental.

La referencia a este dios permitió a Estados Unidos presentar su iniciativa ante el mundo como un acto de conocimiento y razón, y no únicamente como un logro tecnológico.

Artemisa: de la diosa lunar al futuro de la NASA

Décadas después, tras el éxito de Apolo, la NASA decidió regresar a la Luna con un enfoque distinto. Eligió el nombre Artemisa para un nuevo programa, lo que supuso ampliar la historia original con una perspectiva renovada.

El programa Artemisa introduce una visión renovada para la exploración lunar impulsada por la NASA (REUTERS/Joe Skipper)

En la mitología griega, Artemisa es la diosa de la Luna y hermana melliza de Apolo. Representa independencia, naturaleza y protección. Muy Interesante destaca que “este programa tiene como objetivo llevar a la primera mujer a la Luna”, marcando un cambio orientado hacia mayor diversidad en la exploración espacial.

El programa Artemisa simboliza más que un simple retorno a la Luna: plantea la presencia humana continua, con miras a investigar y establecer una base permanente. Ya no se trata solo de llegar, sino de avanzar y permanecer de forma sostenida en el entorno lunar.

La elección de Artemisa refuerza la continuidad de las misiones y aporta una visión renovada adaptada a las exigencias actuales. El mito sirve para mostrar que la exploración espacial responde tanto a desafíos técnicos como simbólicos.

Según Muy Interesante, el programa Artemisa combina el peso del simbolismo con la innovación tecnológica, proponiendo una historia conectada pero distinta de la anterior.

Orión: la nave que conecta con la constelación

Dentro del programa Artemisa se encuentra la nave Orión, pieza clave para los futuros viajes más allá de la órbita terrestre. Su nombre tiene sentido: en la mitología griega, Orión es un cazador gigante asociado a la exploración y la conquista de lo desconocido.

La nave Orión es el componente esencial del programa Artemisa para misiones espaciales fuera de la órbita terrestre

La nave Orión fue diseñada para transportar astronautas lejos de la Tierra y servir como plataforma para misiones más ambiciosas. Muy Interesante afirma que “la nave Orion simboliza la capacidad humana de navegar entre las estrellas”, rescatando la herencia de siglos de observación astronómica y aventura.

El mito cuenta que, después de morir, Orión fue transformado en constelación, guiando a los humanos durante la noche. Dar este nombre a la nave refuerza la función de guía y referencia, tanto en el relato simbólico como en el plano operativo.

En ciertas versiones, Orión mantiene un vínculo con Artemisa, lo que añade consistencia narrativa a los nombres seleccionados por la NASA. El conjunto establece un relato de llegada, regreso y avance hacia nuevos destinos.

Esta narrativa simbólica une pasado y presente, tecnología y mito, en el contexto de la exploración espacial contemporánea.

La Antigua Grecia como inspiración para el programa espacial

Los nombres elegidos por la NASA responden a criterios literarios claros. Los textos de la Antigua Grecia sobre Apolo, Artemisa y Orión son el fundamento de la nomenclatura actual y ofrecen una estructura de sentido que sigue vigente.

Los textos de la Antigua Grecia inspiran la elección de nombres como Apolo, Artemisa y Orión por parte de la NASA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Teogonía de Hesíodo recoge el origen y parentesco de los dioses, estableciendo a Apolo y Artemisa como mellizos, hijos de Zeus y Leto. La Ilíada y La Odisea de Homero perfilan su carácter y relevancia, subrayando su poder y autonomía.

Ovidio, en Las Metamorfosis, narra la transformación de Orión en constelación, aportando la dimensión astronómica a la figura. El poema Fenómenos de Arato de Solos describe las estrellas y sitúa a Orión como guía visual en el cielo nocturno.

Muy Interesante resalta que estos textos “no solo cuentan historias, sino que construyen un sistema de significado” donde la esfera divina, natural y humana se encuentran conectadas.

Al utilizar estos nombres, la NASA reactualiza un lenguaje de más de 2.000 años, facilitando la interpretación del cosmos y acercando la ciencia al ciudadano. El relato resultante fusiona avance tecnológico y herencia cultural, dotando a los proyectos espaciales de un marco evocador y reconocible.

En suma, la narrativa forjada por estos nombres sirve de puente entre la especialización científica y la imaginación colectiva, haciendo más accesible y compartido el conocimiento sobre el universo, según Muy Interesante.