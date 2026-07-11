México

Identifican al ‘Terrifier’ de Morelia: revelan quién es el payaso que sembró temor en calles de la ciudad

La historia comenzó a viralizarse la noche del 8 de julio, cuando residentes difundieron imágenes de un hombre caracterizado con un aspecto similar al del personaje de la película

Guardar
Google icon
Una persona disfrazada como el payaso 'Terrifier' es captada caminando por una calle de Morelia en imágenes de vigilancia.

El misterio alrededor del llamado “Terrifier” de Morelia comenzó a aclararse. Después de varios días de fotografías, videos y reportes ciudadanos sobre un sujeto disfrazado de payaso que recorría calles de la capital michoacana durante las noches, finalmente se conoció su identidad.

La revelación llegó luego de que el canal Revolución Social realizara una transmisión en vivo en la que mostró que detrás del personaje se encuentra un adolescente de 15 años, cuya familia asegura que nunca existió la intención de intimidar a la población ni de cometer algún delito.

PUBLICIDAD

Apariciones nocturnas desataron preocupación en Morelia

La historia comenzó a viralizarse desde la noche del 8 de julio, cuando vecinos de colonias como Lomas del Punhuato y Mil Cumbres difundieron imágenes de un hombre caracterizado con un aspecto similar al del personaje de la película Terrifier.

Los testimonios afirmaban que el sujeto caminaba por calles y parques durante la noche. Incluso circularon versiones sin confirmar que lo señalaban de golpear puertas de viviendas, acercarse a canchas deportivas o portar un bate, lo que incrementó la preocupación entre habitantes.

PUBLICIDAD

Hasta ese momento, ninguna autoridad confirmó esos señalamientos ni informó sobre la comisión de algún delito.

Ante la difusión de los videos, la Policía de Morelia pidió a la ciudadanía evitar confrontaciones y reportar cualquier situación de riesgo al 911.

Collage de tres imágenes: persona disfrazada de payaso caminando en calle, persona caída en el suelo y primer plano del rostro de un payaso enmascarado
Identifican al ‘Terrifier’ de Morelia: revelan quién es el payaso que sembró temor en calles de la ciudad (X: Captura de pantalla)

Revelan quién está detrás del personaje

La incertidumbre terminó cuando René Valencia, del canal Revolución Social, acudió al domicilio del joven señalado y entrevistó tanto al adolescente como a su madre.

Según explicó la familia, el menor es aficionado a las artes plásticas, administra un canal de YouTube y creó el personaje como parte de un proyecto cinematográfico que pretendía desarrollar.

Su madre aseguró que las versiones difundidas en redes sociales afectaron emocionalmente al adolescente.

“Uno no tiene la mentalidad de mucha gente, uno no es persona de mal y esto se salió de control. Por eso estoy aquí dando la cara por mi hijo, porque me importa su estabilidad”, expresó.
En imagen dividida, un hombre sostiene una máscara de payaso y un disfraz con salpicaduras rojas; abajo, una mujer de cabello oscuro y labios rojos
El periodista René Valencia, del canal Revolución Social, muestra una máscara y un disfraz de payaso durante una entrevista en el domicilio de un adolescente y su madre. (Facebook: Revolución social)

También rechazó las versiones que aseguraban que el joven portaba armas o acosaba a vecinos. “Es totalmente falso que mi hijo invada domicilios, acose a jovencitas o traiga cuchillos”, afirmó.

El sueño del adolescente era convertirse en actor

De acuerdo con el testimonio de su madre, el objetivo del menor era grabar una película y dar vida a un personaje de terror con el que esperaba llamar la atención de personas interesadas en tomarse fotografías.

“Su sueño siempre ha sido estar en la pantalla grande, él siempre ha querido ser actor”, explicó.

La mujer reconoció que supervisará con mayor atención las actividades de su hijo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y pidió a la ciudadanía no difundir rumores sin verificar.

Autoridades mantienen llamado a actuar con prudencia

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre investigaciones en contra del adolescente ni han confirmado que exista evidencia de conductas delictivas relacionadas con su caracterización.

La Policía de Morelia mantiene la recomendación de reportar cualquier hecho que represente un riesgo mediante los canales oficiales y evitar difundir información no corroborada, luego de que el caso del llamado “Terrifier” provocara una ola de especulaciones en redes sociales y preocupación entre habitantes de la capital michoacana.

Temas Relacionados

MoreliaMichoacánViralEstadosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pareja de Sandra Cuevas acusada de presunto fraude queda en libertad

La exalcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer la noticia durante la madrugada de este sábado 11 de julio mediante un video publicado en TikTok

Pareja de Sandra Cuevas acusada de presunto fraude queda en libertad

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

La difusión de un nuevo paquete de pistas por parte de TelevisaUnivision coloca en el centro de la atención a la villana de las telenovelas

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

Detienen a Heriberto “N” en Veracruz por presunta violación de menor en Teoloyucan, Edomex

El detenido habría amenazado a la menor para que no denunciara

Detienen a Heriberto “N” en Veracruz por presunta violación de menor en Teoloyucan, Edomex

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 10 de julio

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 10 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

Juan Gabriel en Bellas Artes: revelan fecha de estreno y preventa de función especial en cines

Camila Sodi revela detalles de su cirugía de matriz: “Tenía un tumor del tamaño de una toronja”

¿Quién es Moisés Peñaloza, el quinto participante de La Casa de los Famosos México 4?

DEPORTES

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Sólo cinco técnicos mexicanos dirigirán en la Liga MX en este torneo

El noruego más mexicano: Erling Haaland se suma al “¿Y si sí?” previo a enfrentar a Inglaterra

Agente de Gilberto Mora aclara rumores de fichaje y solicita no cargar más presión sobre el joven de 17 años

Clara Brugada anuncia Medio Maratón CDMX 2026: cómo registrarte gratis a uno de los 300 lugares adicionales para este domingo