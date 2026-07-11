Una persona disfrazada como el payaso 'Terrifier' es captada caminando por una calle de Morelia en imágenes de vigilancia.

El misterio alrededor del llamado “Terrifier” de Morelia comenzó a aclararse. Después de varios días de fotografías, videos y reportes ciudadanos sobre un sujeto disfrazado de payaso que recorría calles de la capital michoacana durante las noches, finalmente se conoció su identidad.

La revelación llegó luego de que el canal Revolución Social realizara una transmisión en vivo en la que mostró que detrás del personaje se encuentra un adolescente de 15 años, cuya familia asegura que nunca existió la intención de intimidar a la población ni de cometer algún delito.

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Apariciones nocturnas desataron preocupación en Morelia

La historia comenzó a viralizarse desde la noche del 8 de julio, cuando vecinos de colonias como Lomas del Punhuato y Mil Cumbres difundieron imágenes de un hombre caracterizado con un aspecto similar al del personaje de la película Terrifier.

Los testimonios afirmaban que el sujeto caminaba por calles y parques durante la noche. Incluso circularon versiones sin confirmar que lo señalaban de golpear puertas de viviendas, acercarse a canchas deportivas o portar un bate, lo que incrementó la preocupación entre habitantes.

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Hasta ese momento, ninguna autoridad confirmó esos señalamientos ni informó sobre la comisión de algún delito.

Ante la difusión de los videos, la Policía de Morelia pidió a la ciudadanía evitar confrontaciones y reportar cualquier situación de riesgo al 911.

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Identifican al ‘Terrifier’ de Morelia: revelan quién es el payaso que sembró temor en calles de la ciudad (X: Captura de pantalla)

Revelan quién está detrás del personaje

La incertidumbre terminó cuando René Valencia, del canal Revolución Social, acudió al domicilio del joven señalado y entrevistó tanto al adolescente como a su madre.

Según explicó la familia, el menor es aficionado a las artes plásticas, administra un canal de YouTube y creó el personaje como parte de un proyecto cinematográfico que pretendía desarrollar.

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Su madre aseguró que las versiones difundidas en redes sociales afectaron emocionalmente al adolescente.

“Uno no tiene la mentalidad de mucha gente, uno no es persona de mal y esto se salió de control. Por eso estoy aquí dando la cara por mi hijo, porque me importa su estabilidad”, expresó.

El periodista René Valencia, del canal Revolución Social, muestra una máscara y un disfraz de payaso durante una entrevista en el domicilio de un adolescente y su madre. (Facebook: Revolución social)

También rechazó las versiones que aseguraban que el joven portaba armas o acosaba a vecinos. “Es totalmente falso que mi hijo invada domicilios, acose a jovencitas o traiga cuchillos”, afirmó.

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El sueño del adolescente era convertirse en actor

De acuerdo con el testimonio de su madre, el objetivo del menor era grabar una película y dar vida a un personaje de terror con el que esperaba llamar la atención de personas interesadas en tomarse fotografías.

“Su sueño siempre ha sido estar en la pantalla grande, él siempre ha querido ser actor”, explicó.

La mujer reconoció que supervisará con mayor atención las actividades de su hijo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y pidió a la ciudadanía no difundir rumores sin verificar.

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Autoridades mantienen llamado a actuar con prudencia

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre investigaciones en contra del adolescente ni han confirmado que exista evidencia de conductas delictivas relacionadas con su caracterización.

La Policía de Morelia mantiene la recomendación de reportar cualquier hecho que represente un riesgo mediante los canales oficiales y evitar difundir información no corroborada, luego de que el caso del llamado “Terrifier” provocara una ola de especulaciones en redes sociales y preocupación entre habitantes de la capital michoacana.

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