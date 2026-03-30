El secreto de los neandertales: organización y táctica fueron las claves de la caza del elefante de colmillos rectos

Un estudio internacional revela que los neandertales organizaban cazas sofisticadas de elefantes de colmillos rectos en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores confirmó que los neandertales poseían sofisticadas habilidades para la caza mayor, logrando abatir al elefante de colmillos rectos (Palaeoloxodon antiquus) hace unos 125.000 años. El hallazgo, divulgado por la revista científica National Geographic, resuelve el debate sobre si estos homínidos eran cazadores activos o simplemente carroñeros en las llanuras del norte de Europa.

Un estudio reciente revela que los neandertales planificaban y coordinaban ataques organizados sobre presas de gran tamaño, lo cual indica inteligencia, una estructura social cooperativa y conocimiento detallado del territorio. El análisis de restos dentales y químicos muestra que estos grupos diseñaban estrategias para cazar elefantes de gran tamaño, alejándose así de la noción de que únicamente aprovechaban oportunidades fortuitas.

El elefante de colmillos rectos fue el mayor mamífero terrestre del Pleistoceno europeo. Este animal podía alcanzar 4,6 metros de altura y pesar hasta 13 toneladas. Su captura resultaba sumamente compleja para cualquier sociedad humana primitiva.

El análisis de isótopos en molares permitió rastrear migraciones de hasta 300 km de los elefantes cazados por los neandertales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revista científica National Geographic, existían pruebas de que los neandertales utilizaban estos elefantes como recurso alimenticio y para fabricar herramientas, pero hasta ahora no se habían hallado pruebas concluyentes sobre una estrategia de caza coordinada.

La ciencia detrás del hallazgo sobre la caza neandertal

El avance principal surgió mediante el análisis isotópico de los molares de cuatro ejemplares de elefante de colmillos rectos localizados en la zona de Neumark-Nord. El equipo dirigido por la doctora Elena Armaroli, especialista en arqueología de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, reconstruyó los movimientos de los animales a partir de rastros químicos preservados en sus dientes.

Armaroli explicó a la revista científica National Geographic que la investigación documentó cómo los neandertales empleaban tanto la carne como los huesos de los elefantes, y que el registro de isótopos actúa como un “diario de viaje”.

La investigación publicada en National Geographic demuestra que los neandertales desarrollaban estrategias cooperativas de caza mayor hace 125.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio del estroncio permitió reconstruir las migraciones de estos animales por Europa y revelar trayectos de hasta 300 km antes de ser interceptados por los grupos humanos. El doctor Federico Lugli, experto en geoquímica de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, afirmó que “algunos de los elefantes que estudiamos fueron animales que no se quedaron en una sola área”, aludiendo así al comportamiento migratorio detectado por los análisis dentales.

Estrategias y organización social de los neandertales en la caza mayor

Para determinar el sexo de los ejemplares, el equipo empleó técnicas de paleoproteómica. Se constató que tres de los cuatro animales resultaron ser machos con perfiles isotópicos diferentes a los patrones locales, lo que sugiere una movilidad notable, comparable a la de los elefantes actuales.

Este comportamiento migratorio predecible permitía a los neandertales identificar rutas y organizar emboscadas, lo que requería cooperación y una estructura social compleja. La revista científica National Geographic subraya que solo un grupo humano con capacidad de anticipar y comprender el medio natural podía ejecutar una caza de esta magnitud.

Los clanes neandertales identificaban rutas migratorias predecibles para ejecutar emboscadas coordinadas sobre grandes mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de restos en un mismo lugar y los perfiles químicos analizados descartan la posibilidad de muertes fortuitas y, en cambio, demuestran una adaptación al entorno y el desarrollo de tácticas específicas para aprovechar las oportunidades que ofrecía el paisaje.

Los resultados de la investigación sostienen una reevaluación de la imagen de los neandertales, mostrando que su supervivencia dependía tanto de la inteligencia y la planificación como de la fuerza o el azar.

La concentración de pruebas científicas presentadas por la revista científica National Geographic respalda que la caza mayor fue posible gracias al conocimiento especializado de los recursos locales y a la organización social avanzada de estos grupos humanos.

Estas conclusiones obligan a reevaluar la imagen tradicional de los neandertales y su capacidad para la planificación y la adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia recuperada en Neumark-Nord se suma a otros hallazgos recientes que posicionan a los neandertales como protagonistas clave en la historia evolutiva europea, desafiando supuestos tradicionales sobre sus capacidades cognitivas y tecnológicas.

Los especialistas consideran que estos nuevos datos abren interrogantes sobre el alcance de la cooperación y la transmisión de conocimientos entre generaciones neandertales.