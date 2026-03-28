Cómo Gran Bretaña apuesta a la transición energética, el liderazgo climático y el desarrollo económico

La ministra del Clima británica, Katie White, habló con Infobae sobre cómo Gran Bretaña lidera la transición a una economía verde, dejando atrás los combustibles fósiles

En medio de la incertidumbre del precio del petróleo mundial, el cambio climático y los problemas de suministro de energía, los países más avanzados buscan soluciones concretas para seguir cimentando su desarrollo presente y a futuro.

Uno de ellos es Reino Unido, que considera que la transición energética representa una doble oportunidad: avanzar hacia una economía baja en carbono y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad energética nacional.

Así lo aseguró a Infobae la ministra del Clima de Reino Unido, Katie White, figura central del Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, que destacó que su nación se posiciona como líder mundial en energía eólica marina, financiamiento verde y tecnologías nucleares compactas, gracias a políticas sostenidas que han transformado al país en un referente internacional.

White explicó a Infobae durante una entrevista en la residencia de la embajadora de Gran Bretaña en Argentina, Kirsty Hayes, que el liderazgo británico se consolidó a partir de la Ley de Cambio Climático de 2008, que ella misma promovió gracias al conocimiento previo en la materia climática por haber trabajado y liderado organizaciones ambientalistas como Friends of the Earth (Amigos de la Tierra) o World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza).

El Reino Unido es líder global en energía eólica marina flotante, con políticas que impulsan el desarrollo de energías limpias y renovables

“Esta legislación permitió atraer inversiones para energías limpias y sentó las bases para el desarrollo de tecnologías como la eólica marina flotante, un sector en el que el Reino Unido se ubica en primer lugar global. Por ejemplo, somos los número uno en el mundo en energía eólica marina flotante”, declaró White, quien atribuyó este logro tanto al marco normativo como a la geografía de la isla, “idónea para estas instalaciones”.

La influencia de las políticas británicas trasciende fronteras. Países como Chile replicaron la legislación de 2008, demostrando la capacidad del Reino Unido para ejercer influencia normativa fuera de Europa.

White destacó que el modelo británico inspira leyes en distintas regiones y atrae capital internacional interesado en proyectos de energías renovables. Y detalló que la experiencia británica también se refleja en la expansión de la energía nuclear, impulsada por empresas como Rolls-Royce y por la apuesta en reactores modulares pequeños.

La ministra explicó que el sector financiero, encabezado por la City de Londres, desarrolla herramientas para facilitar la transición de empresas hacia modelos sostenibles, aportando soluciones para gestionar los riesgos asociados a la crisis climática. Y subrayó el papel de consultoras británicas que asesoran a compañías internacionales, fortaleciendo la capacidad de medir y demostrar resultados efectivos en la acción climática.

La Ley de Cambio Climático de 2008 inspiró a otros países y atrajo inversiones para el desarrollo de tecnologías sostenibles

Según White, la transformación energética británica equilibra objetivos ambientales, seguridad y bienestar social: “Espero que seamos más saludables, más ricos y más felices”, afirmó sobre la visión para 2050. La ministra consideró que descarbonizar la economía impacta directamente en la vida de las personas, con hogares más confortables, menor costo operativo y una mejora en la calidad del aire, a la vez que estimula el desarrollo de nuevas industrias y empleos.

El Comité de Cambio Climático, organismo que asesora al gobierno británico, publicó a comienzos de 2025 un informe que sostiene que el objetivo de cero emisiones netas para 2050 está al alcance, siempre que el gobierno mantenga el rumbo. El informe atribuye este avance tanto al desarrollo de la energía eólica y el cierre de la última central eléctrica de carbón en 2024 como a la adopción de bombas de calor y de vehículos eléctricos, dos sectores históricamente difíciles de descarbonizar.

El gobierno británico apuesta por la concientizar y combatir sobre el cambio climático a nivel global

White recordó que la transición energética y bien gestionada supone un incremento de aproximadamente el 4% en las facturas promedio de energía de los hogares, una cifra moderada frente al aumento del 60% que provocó la crisis de precios de combustibles fósiles tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

“El Reino Unido es un tomador de precios en materia de combustibles fósiles”, señaló la ministra al justificar la urgencia de diversificar la matriz energética para reducir la exposición a los mercados internacionales y consolidar una oferta local de renovables.

En la entrevista, White enfatizó la importancia de la política de emisiones netas cero, respaldada por gobiernos de distinto signo y por el Parlamento británico.

Katie White destacó a Infobae que la economía verde británica crece tres veces más rápido que el resto de los sectores económicos del país

“Importa la trayectoria de las emisiones acumuladas en el tiempo, no solo un año puntual, porque el carbono tiene una vida media de cien años en la atmósfera”, explicó al subrayar la necesidad de presupuestar de manera sucesiva los límites de carbono y acelerar la electrificación del sistema energético y del transporte.

La ministra, condecorada con la Orden del Imperio Británico (OBE) por su papel en la campaña a favor de la Ley de Cambio Climático, compartió además su experiencia de más de dos décadas en la acción climática. “Me inicié en la política climática a través de campañas, recorriendo el país para ayudar a generar apoyo público para la Ley de Cambio Climático de 2008 junto a brillantes ONG, antes de asumir el cargo de mis sueños como ministra de Clima. Esa experiencia forjó mi enfoque: aprovechar el momento y trabajar con cualquiera que esté dispuesto a lograr un cambio real”, relató.

Expansión de la economía verde

La economía verde británica crece tres veces más rápido que el resto de la economía nacional, impulsada por el respaldo público y privado a innovaciones tecnológicas, el financiamiento de proyectos verdes y la reconversión de sectores emisores.

La City de Londres impulsa modelos de financiamiento verde que se replican internacionalmente y fortalecen la transición energética

En ese sentido, White remarcó que los riesgos de la inacción se observan en fenómenos meteorológicos extremos que encarecen los seguros, modifican el valor de activos y alteran las decisiones crediticias. Al mismo tiempo, la transición energética abre nuevos mercados y oportunidades de crecimiento resiliente.

El informe del Comité de Cambio Climático estimó que el camino hacia las cero emisiones netas costará cerca de 4.000 millones de libras esterlinas anuales hasta 2050, una cifra que se compensa por los ahorros en eficiencia y energía renovable, y que resulta pequeña frente a la posible reducción del 4 al 10 por ciento del Producto Interno Bruto si el calentamiento global alcanza los 4 ℃ (7,2 ℉) para finales de siglo.

White consideró esencial que el gobierno recupere la confianza para comunicar con claridad los beneficios de la acción climática: “Lograr cero emisiones netas es algo bueno para la economía británica, para la seguridad británica y para el clima, y sin duda debemos volver a hablar de ello con insistencia”. Según la funcionaria, la acción climática goza de amplio respaldo social: un estudio reciente reveló que el 64 por ciento de la población británica apoya el objetivo de emisiones netas cero para 2050.

En materia internacional, White identificó oportunidades para países como Argentina y Chile, que cuentan con potencial solar y eólico, así como reservas de minerales críticos para la electrificación global. La ministra resaltó la importancia de integrar a estos países en las cadenas de valor de tecnologías limpias. “La electrificación es fundamental para el desarrollo económico y para cumplir los objetivos climáticos”, afirmó, y precisó que “el crecimiento y el respeto a los límites ambientales pueden combinarse en la transición”.

Katie White volcó su experiencia en distintas ONG medioambientales en su actual trabajo en el gobierno británico

Las empresas de tecnología verde del Reino Unido atrajeron 13.500 millones de libras en inversión privada en 2024, el doble que el año anterior. Desde 2021, el Programa de Financiación Verde del gobierno recaudó más de 51.000 millones de libras de inversores para financiar la acción climática, restaurar la naturaleza y fomentar el empleo verde.

White señaló que el capital requiere claridad en la dirección política, certeza en las políticas y confianza en el cumplimiento de los compromisos a largo plazo. “El capital busca estabilidad, no caos. Las amenazas de los partidos de la oposición de incumplir los compromisos climáticos o de provocar un atentado pueden acaparar titulares, pero generan la incertidumbre que desvía la inversión hacia otros sectores”, remarcó. Por ese motivo, consideró clave el rol del gobierno como socio, proporcionando una dirección clara, certeza y escala suficiente para garantizar que los proyectos avancen.

El Reino Unido busca consolidar su posición como referente mundial en políticas climáticas, innovación tecnológica y financiamiento sostenible, guiando el debate global sobre la urgencia y las oportunidades de la acción climática.

Al respecto, White enfatizó en el cierre de la entrevista la relevancia de mantener ese diálogo internacional y aprender de los países que aceleran su transición verde: “Al moverse rápidamente aprovechan antes las oportunidades estratégicas y económicas que ofrece la transición verde”.