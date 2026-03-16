Una señal casi invisible permitió anticipar erupciones y revolucionó la vigilancia volcánica

La innovación aprovecha vibraciones apenas perceptibles para anticipar peligros en regiones cercanas a volcanes activos. Foto: Piton de la Fournaise, a volcano on Réunion Island, came third in nature and wildlife. (by Jonathan Payet)

Un grupo de científicos europeos identificó una señal sísmica extremadamente débil que anticipó erupciones volcánicas horas antes de que ocurrieran en el Piton de la Fournaise, el volcán ubicado en la isla francesa de La Reunión. Las pruebas, realizadas desde 2014 hasta 2023, se desarrollaron bajo la coordinación del instituto de investigación volcánica Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) y el centro de investigación alemán GFZ Helmholtz Centre for Geosciences.

El equipo diseñó el sistema Jerk, capaz de registrar movimientos mínimos de la corteza terrestre ocasionados por el ascenso del magma, lo que permitió emitir alertas automáticas entre minutos y hasta ocho horas antes de una erupción. El hallazgo fue publicado el 15 de marzo de 2026.

De acuerdo con la revista de divulgación científica Science Daily, el método utiliza un sismómetro de banda ancha que detecta transitorios de muy baja frecuencia asociados a la intrusión de magma. Los científicos evaluaron el sistema en tiempo real durante un periodo de diez años y comprobaron que anticipó 22 de las 24 erupciones ocurridas. El margen de advertencia osciló entre pocos minutos y ocho horas, lo que representó un salto frente a otros métodos existentes.

Según el GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, el sistema registró movimientos de terreno con una amplitud de apenas unos nanómetros por segundo al cubo y aplicó un procesamiento de datos que eliminó el ruido por mareas terrestres. El método detectó señales vinculadas a fracturas de rocas antes de cada evento eruptivo. Las alertas se emitieron automáticamente en cuanto la señal alcanzó un umbral establecido.

Un reto en la predicción de erupciones

Científicos europeos descifraron movimientos diminutos de la corteza terrestre, logrando avisos automáticos a tiempo. (Foto Europa Press)

Los volcanes emiten señales previas a una erupción, como incremento en la actividad sísmica, deformación del terreno y cambios en la composición de gases. La interpretación exacta de estas señales resultó compleja y, en muchas ocasiones, ocasionó falsas alarmas o evacuaciones no necesarias. Science Daily destacó que la fiabilidad de las predicciones volcánicas es un desafío constante para la comunidad científica porque una alerta errónea puede afectar la confianza pública y provocar pérdidas.

El sistema Jerk se diferencia por centrarse exclusivamente en señales físicas directas generadas por el ascenso del magma, en lugar de analizar grandes volúmenes de datos estadísticos. El método localizó transitorios sísmicos de frecuencia muy baja en el movimiento horizontal del terreno, atribuibles a fracturas en la corteza antes de la erupción. Los investigadores constataron que estas señales, aunque débiles, eran detectables utilizando un solo sismómetro con las capacidades adecuadas.

El sistema se instaló en la estación sismológica Rivière de l’Est, ubicada a ocho kilómetros de la cima del Piton de la Fournaise, y se integró a la plataforma de monitoreo volcánico WebObs. El primer aviso se generó el 20 de junio de 2014, una hora y dos minutos antes de la erupción de ese día. La herramienta operó de forma automática y sin supervisión, lo que permitió su validación en tiempo real, una característica poco habitual en investigaciones de este tipo.

Verificación y alcance del sistema Jerk

El equipo científico verificó las alertas del sistema Jerk con otros indicadores, como la sismicidad, la deformación superficial y las mediciones de gases volcánicos. Estas fuentes confirmaron la presencia de intrusiones de magma bajo el volcán, ya sea en erupciones efectivas o en fenómenos denominados “erupciones abortadas”. Según el GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, el 14% de las alertas no se tradujo en erupciones, pero sí reveló movimientos magmáticos reales.

El avance, probado por una década, iniciará su expansión hacia lugares como el Monte Etna y otras zonas vulnerables. (USGS vía AP)

El sistema se comportó como un detector eficaz de intrusiones magmáticas, incluso cuando el magma no llegó a la superficie. El método resultó útil para anticipar riesgos y preparar respuestas ante emergencias, sobre todo en volcanes con baja cobertura de monitoreo. La amplitud de las señales varió según el suceso, pero el sistema permitió anticipar la posible actividad eruptiva con antelación suficiente.

El doctor Philippe Jousset, investigador del GFZ, expresó: “El método Jerk se probó y validó en tiempo real de forma automática y sin supervisión, no mediante el procesamiento posterior de datos”.

Hacia nuevas aplicaciones globales

Después de una década de éxito en La Reunión, el equipo planea llevar el sistema Jerk a otros volcanes activos, entre ellos el Monte Etna en Italia. El proyecto POS4dyke instalará una red de sismómetros de banda ancha a partir de 2026 en colaboración con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia. El método podrá complementarse con cables de fibra óptica para reforzar los sistemas de alerta temprana de terremotos y erupciones.

La sencillez y bajo costo del sistema abren la puerta a su uso en volcanes con poco monitoreo instrumental. Los investigadores afirman que el método Jerk puede incrementar la seguridad de las comunidades cercanas a volcanes activos y ayudar a evitar las consecuencias de erupciones imprevistas.

El sistema, que validó su desempeño en uno de los volcanes más vigilados del mundo, cuenta con potencial para transformar la gestión de alertas para fenómenos naturales peligrosos. El equipo científico tiene previsto continuar con la expansión de la tecnología y su integración en redes internacionales de seguimiento volcánico.