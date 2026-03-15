Ciencia

El misterio del oro: científicos revelan cómo se forman los elementos más valiosos del universo

Una colaboración internacional permitió identificar los pasos ocultos en la formación de sustancias fundamentales para la vida y la industria. Cómo este avance logró resolver una incógnita histórica de la física

Guardar
Una colaboración internacional descubre detalles
Una colaboración internacional descubre detalles cruciales del proceso de captura rápida de neutrones, permitiendo entender la síntesis de oro y platino, gracias al análisis de núcleos raros con herramientas nunca antes utilizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de físicos nucleares logró explicar cómo se forman elementos pesados como el oro y el platino en el universo, resolviendo un enigma de más de dos décadas. El hallazgo se produjo tras una serie de experimentos en la Universidad de Tennessee y el CERN, donde los investigadores observaron detalles clave de la desintegración de núcleos atómicos inestables en el proceso de captura rápida de neutrones, conocido como proceso de captura rápida de neutrones (proceso r). Este mecanismo ocurre en eventos cósmicos extremos como la explosión o colisión de estrellas.

De acuerdo con Science Daily y la información publicada por la Universidad de Tennessee, el oro y otros elementos pesados no aparecen hasta que ciertos núcleos atómicos inestables se desintegran. Hasta ahora, los pasos intermedios de este proceso no habían podido estudiarse de forma directa debido a la inestabilidad y rareza de los núcleos implicados. Por ello, los científicos dependen de modelos teóricos, que requieren validación con datos experimentales. El nuevo estudio revela 3 descubrimientos sobre cómo estos núcleos pierden neutrones y se transforman en formas más estables.

Además, los experimentos utilizaron el isótopo raro indio-134, producido en la estación de desintegración ISOLDE del CERN. Los investigadores emplearon técnicas avanzadas de separación láser y detectores de neutrones para analizar con precisión la secuencia de desintegración y la emisión de neutrones. El trabajo, publicado en Physical Review Letters, la revista científica, abre nuevas vías para entender la síntesis de elementos pesados en el cosmos.

El proceso r y la creación de elementos pesados

Por primera vez, físicos nucleares
Por primera vez, físicos nucleares lograron medir directamente la energía de los neutrones emitidos en la desintegración de un isótopo clave, confirmando modelos sobre el origen del oro y el platino en eventos cósmicos extremos. REUTERS/Mike Segar

El proceso de captura rápida de neutrones (proceso r) es responsable de la formación de oro, platino y otros elementos pesados en el universo. Este fenómeno ocurre durante explosiones y colisiones estelares, donde los núcleos absorben neutrones en rápida sucesión. A medida que el núcleo se vuelve más pesado e inestable, experimenta desintegración beta y emite neutrones, transformándose en elementos más ligeros y estables.

Según los investigadores, la dificultad para estudiar estos núcleos radica en su rareza y breve existencia. Por esta razón, los avances recientes fueron posibles gracias a la producción de grandes cantidades de isótopos raros y a la utilización de detectores de última generación. El experimento permitió medir por primera vez las energías de los neutrones emitidos en la desintegración de indio-134, un paso para validar los modelos teóricos.

Observaciones clave y avances tecnológicos

Los resultados incluyen la primera observación de un estado de neutrón de partícula única en el estaño-133, largamente predicho por los modelos pero nunca detectado experimentalmente. Según el profesor Robert Grzywacz, este hallazgo demuestra que el núcleo conserva información sobre su proceso de formación y desmiente la idea anterior de que el núcleo se comporta como “amnésico” tras la desintegración beta.

Los investigadores observaron nuevos patrones
Los investigadores observaron nuevos patrones en el comportamiento de núcleos inestables, abriendo el camino a modelos más precisos y sofisticados sobre cómo nacen elementos fundamentales como el oro y el estaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identificó un patrón no estadístico en la población de estados nucleares, lo que desafía los modelos actuales y sugiere la necesidad de enfoques teóricos más sofisticados. La observación de la emisión de 2 neutrones, su energía y la secuencia de desintegración permiten comprender mejor cómo se producen y estabilizan los elementos pesados en el cosmos.

Implicaciones para la física nuclear y la astrofísica

El descubrimiento aporta una nueva perspectiva sobre los orígenes de los elementos más pesados y refuerza el valor de la colaboración internacional en la investigación científica.

El avance científico tiene implicaciones directas para la física nuclear, la astrofísica y la comprensión de la historia química del universo. Los resultados ayudarán a mejorar los modelos sobre la síntesis de elementos en eventos estelares y a predecir el comportamiento de núcleos exóticos en condiciones extremas. Según los autores, la investigación refuerza la importancia de la colaboración internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías de detección para explorar los límites de la materia.

Temas Relacionados

orocienciaplanetadescubrimientoplatinoNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Por qué los mosquitos podrían ser la clave para descifrar la historia perdida de la humanidad?

Una investigación internacional muestra que el cambio de comportamiento en estos insectos puede iluminar capítulos olvidados y ofrecer nuevas herramientas para la paleoantropología

¿Por qué los mosquitos podrían

La NASA presentó el menú que tendrán los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna: platos inusuales y antojos pedidos por la tripulación

Durante los 10 días que dure la travesía en órbita alrededor de nuestro satélite natural, los viajeros espaciales podrán disfrutar de un suculento menú con las calorías necesarias para llevar adelante su trabajo

La NASA presentó el menú

Descubren cómo el parásito de la malaria manipula el sistema inmunitario con vesículas de ARN

Científicos de Weizmann investigaron cómo el ARN de este parásito logra penetrar el núcleo de los monocitos humanos y unirse a proteínas clave del empalme, provocando que las transcripciones inmunitarias se editen erróneamente y se degraden antes de generar defensas

Descubren cómo el parásito de

Misterios del cosmos: 5 hallazgos sobre agujeros negros que sorprenden a la ciencia

Nuevas observaciones y modelos revolucionan la comprensión del universo profundo. Cómo estos fenómenos inesperados abren preguntas inéditas sobre la estructura y el comportamiento de los objetos más extremos conocidos por la astronomía

Misterios del cosmos: 5 hallazgos

Un nuevo hallazgo sugiere que el té de matcha podría influir en las vías cerebrales del estornudo alérgico

Investigadores japoneses probaron la bebida verde en polvo sobre síntomas respiratorios en ratones y detectaron cambios en la actividad neuronal ligados a la rinitis. ¿Un posible avance para aliviar las molestias desencadenadas por la alergia estacional?

Un nuevo hallazgo sugiere que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mataron a un adolescente de

Mataron a un adolescente de 16 años en un boliche de Puerto Madryn

Se conoce nuevo video del momento exacto en el que cayó una tolva sobre el escolta que acompañaba al concejal Jesús Araque

Última hora de las elecciones de Castilla y León, en directo: la participación a las 14 sube y es del 37%, más de dos puntos por encima de 2022

Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio electoral de Valladolid durante la jornada de las elecciones de Castilla y León: “¡Dimisión!”

¡Explota Alfredo Adame! Tras bofetada del esposo de Karely Ruiz y advierte: “Va a haber denuncia penal”

INFOBAE AMÉRICA
La estabilidad se impone este

La estabilidad se impone este lunes aunque permanecen activos avisos por viento en Andalucía, Cataluña y Baleares

Isaac del Toro alza el 'Tridente' de la Tirreno-Adriático

Yoani Sánchez denunció que la policía del régimen cubano le impidió salir de su casa

La ofensiva de EEUU e Israel mata a más de 3.000 personas en Irán, según una ONG

Irán asegura que todo su uranio enriquecido está bajo los escombros de los ataques de EEUU el año pasado

ENTRETENIMIENTO

Voces Inocentes: La historia salvadoreña

Voces Inocentes: La historia salvadoreña que estuvo a un paso de la gloria en los premios Óscar

El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

Nicole Kidman confesó cuál es su ritual más inesperado antes de los Oscar: “Es una locura”

De Harry Potter a Young Sherlock: así fue el salto de Hero Fiennes Tiffin a un protagónico internacional que ya es furor