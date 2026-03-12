El diminuto cráneo de 9,5 milímetros que desafía las teorías sobre la vida en Sudamérica prehistórica

La identificación de este ejemplar, realizada con tecnología avanzada, amplía el conocimiento sobre la variedad de formas de vida en una época dominada por reptiles y antecesores de caimanes en el supercontinente Pangea. (Fotografía de Rodrigo Temp Müller Divulgación - National Geographic)

Un fósil diminuto, de apenas 9,5 milímetros de largo, fue hallado en el yacimiento de “Cortado”, en el interior de Rio Grande do Sul, Brasil, y está revolucionando el conocimiento sobre la fauna del Triásico Medio en Sudamérica. El cráneo pertenece a una nueva especie denominada Sauropia macrorhinus y representa el tetrápodo más pequeño jamás encontrado en el continente. El hallazgo fue realizado por paleontólogos de la Universidad Federal de Santa María (UFSM), quienes estiman que el animal vivió hace 240 millones de años, en una época anterior al auge de los dinosaurios. El estudio fue publicado recientemente en la revista científica Scientific Reports, del grupo editorial de Nature.

La investigación, liderada por Rodrigo Temp Müller y Lúcio Roberto da Silva, detalló que el ejemplar encontrado corresponde a un cráneo de tamaño tan reducido que puede sostenerse en la punta de un dedo. Este descubrimiento no solo aporta información inédita sobre la diversidad de vertebrados en el Triásico sudamericano, sino que, además, permitió comprender mejor los ecosistemas que existían antes del dominio de los grandes dinosaurios. De acuerdo con los especialistas, la especie Sauropia macrorhinus medía aproximadamente cinco centímetros de longitud total, similar al tamaño de un lagarto pequeño.

Según la UFSM, el fósil fue hallado adherido a una roca, lo que facilitó su conservación durante millones de años. Gracias al uso de lupas de aumento y microtomografías computarizadas, los investigadores lograron limpiar y analizar el cráneo con precisión. Los modelos tridimensionales obtenidos permitieron identificar características únicas, como las fosas nasales proporcionalmente grandes, lo que motivó el nombre de la especie: macrorhinus significa “nariz grande” en griego. Además, la combinación de “sauros” (lagarto) y “piá” (niño, en dialecto regional) en el nombre genérico alude tanto a su aspecto reptiliano como a su diminuto tamaño y probable juventud.

Un fósil hallado en Brasil desafía ideas previas sobre los ecosistemas prehistóricos y muestra el papel de las criaturas miniatura en la evolución regional. (Fotografía de Rodrigo Temp Müller Divulgación - National Geographic)

El informe señaló que el hallazgo resulta excepcional por el tamaño del fósil y porque los procolofonoides son extremadamente raros en el registro fósil sudamericano. Para ponerlo en contexto, los cráneos de especies relacionadas suelen ser al menos dos veces y media más grandes, y en algunos casos hasta nueve veces y media más largos. Esta diferencia planteó la posibilidad de que el fósil corresponda a un individuo juvenil, que aún no había alcanzado la madurez ósea.

Características del cráneo y modo de vida del Sauropia macrorhinus

En la época en que vivió este animal, los continentes estaban unidos en el supercontinente Pangea. El Triásico Medio se caracterizaba por la presencia de antepasados de los caimanes y cocodrilos, así como por ecosistemas complejos y biodiversos. El diminuto cráneo de Sauropia macrorhinus sugiere que este animal ocupaba un nicho específico en la cadena alimentaria, probablemente como depredador de pequeños invertebrados.

Según los investigadores brasileños, el análisis de los dientes, de forma claviforme y sin constricción en la base, reforzó la hipótesis de que la dieta del Sauropia se basaba en insectos y otros pequeños invertebrados. Además, el reducido tamaño del cráneo y la morfología general indicaron que el animal era ágil y se desplazaba cerca del suelo, donde podía ocultarse fácilmente de los depredadores más grandes.

El hallazgo también demostró que, en el Triásico, existía una fauna muy diversa que incluía desde grandes herbívoros e imponentes depredadores hasta pequeños tetrápodos como el Sauropia macrorhinus. La presencia de estas especies sugiere que las redes tróficas eran más complejas de lo que se pensaba hasta ahora, y que los pequeños animales desempeñaban un papel clave en el equilibrio ecológico del momento.

Importancia del hallazgo para la paleontología sudamericana

La investigación liderada por paleontólogos brasileños aporta datos desconocidos sobre antiguos ecosistemas sudamericanos y caracteriza por primera vez un tetrápodo diminuto que habitó la región antes de la aparición de los dinosaurios. (Fotografía de Caetano Soares Divulgación - National Geographic)

De acuerdo con la Universidad Federal de Santa María, la aparición de un fósil de estas dimensiones permitió llenar vacíos en la reconstrucción de los ecosistemas del Triásico. Hallazgos como el mencionado son poco frecuentes, ya que los pequeños vertebrados suelen dejar menos rastros fósiles debido a la fragilidad de sus huesos. La identificación y análisis de este fósil aporta datos inéditos sobre la evolución de los tetrápodos en América del Sur y ayuda a entender la transición hacia los linajes que dominarían en el Jurásico y Cretácico.

El trabajo minucioso de extracción y limpieza del cráneo, realizado por el paleontólogo Lúcio Roberto da Silva, requirió el uso de agujas especiales y lupas de gran aumento. Posteriormente, Leonardo Kerber empleó microtomografías computarizadas para visualizar el interior del fósil sin dañarlo. Estos avances tecnológicos resultan esenciales para analizar con detalle estructuras tan pequeñas e identificar rasgos anatómicos que serían invisibles a simple vista.

El descubrimiento también resaltó el valor de los yacimientos fósiles del sur de Brasil, que en las últimas décadas han producido ejemplares de gran relevancia para la paleontología mundial. La región de Rio Grande do Sul se consolida así como un verdadero laboratorio natural para estudiar la historia evolutiva de la fauna sudamericana y su relación con otros continentes durante el Triásico.

Cómo el hallazgo contribuye a la reconstrucción de ecosistemas antiguos

Los paleontólogos coincidieron en que reconstruir los ecosistemas del pasado es como armar un rompecabezas con piezas dispersas y, muchas veces, incompletas. Cada nuevo fósil amplía el panorama y permite entender cómo interactuaban las distintas especies. Según la UFSM, la presencia del Sauropia macrorhinus en el registro fósil indicó que existían nichos ecológicos ocupados por animales de tamaño muy reducido, lo que sugiere una mayor diversidad de formas de vida de la que se creía.

La especie más pequeña hallada revela secretos de un mundo perdido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pequeño cráneo hallado no solo proporcionó información sobre su propio portador, sino que también ayudó a inferir la existencia de depredadores menores. Por ejemplo, el Parvosuchus aurelioi, otro reptil fósil encontrado en la misma región, pudo haber incluido a Sauropia macrorhinus en su dieta. Esta interacción hipotética demostró la complejidad de las redes alimentarias y la integración de distintos tamaños y especies en el ecosistema del Triásico Medio.

La rareza del hallazgo hace que este fósil sea especialmente valioso para los científicos que estudian la evolución de los reptiles y su adaptación a distintos ambientes. Además, la información recabada permitió comparar la fauna sudamericana con la de otras partes del mundo, enriqueciendo el conocimiento global sobre la historia de la vida en la Tierra.

Perspectivas y futuras investigaciones

A medida que se descubren nuevos fósiles en Sudamérica, los investigadores esperan obtener más datos sobre el desarrollo, comportamiento y evolución de los pequeños tetrápodos. El estudio reciente abrió la puerta a investigaciones más profundas sobre la fauna menor del Triásico y su papel en los ecosistemas antiguos.

La utilización de herramientas tecnológicas avanzadas, como las microtomografías y los modelos 3D, seguirá siendo clave para desentrañar los secretos de estos animales diminutos y poco conocidos. Mientras tanto, el fósil sigue bajo estudio en la UFSM, donde los especialistas trabajan para reconstruir su historia y la del entorno en el que vivió.

En definitiva, el hallazgo del cráneo más pequeño conocido en Sudamérica representó un avance notable para la paleontología regional y mundial. El Sauropia macrorhinus se sumó así a la lista de especies que, a pesar de su tamaño, han dejado una huella imborrable en la historia evolutiva del planeta.