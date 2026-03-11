Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

El nuevo estudio mostró que los coágulos de sangre, formados por fibrina, pueden favorecer el crecimiento y la diseminación del cáncer de páncreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de páncreas afecta a más de 495.000 personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud y suele avanzar sin síntomas, lo que dificulta su diagnóstico y control.

Es uno de los tumores más letales porque la mayoría de los casos se detecta tarde y responde poco a los tratamientos actuales.

En ese contexto, un grupo de investigadores de los Estados Unidos descubrieron que si se reduce el fibrinógeno, una proteína de la sangre, se puede frenar el crecimiento del cáncer de páncreas. También permitiría limitar su capacidad de hacer metástasis en el hígado.

Los resultados, que fueron publicados en la revista Gastroenterology, muestran que, al disminuir el fibrinógeno en modelos animales, los tumores se achicaron y su avance se volvió mucho menos agresivo.

Un equipo de científicos, liderado por Melissa Fishel, descubrió en los Estados Unidos que reducir el fibrinógeno puede frenar el avance del cáncer de páncreas y su metástasis en el hígado (Tim Yates, IU School of Medicine)

Este hallazgo abre la puerta para el desarrollo de estrategias que podrían mejorar las expectativas para los pacientes. Atacar el fibrinógeno podría sumarse a la quimioterapia para aumentar la eficacia de los tratamientos actuales.

Melissa Fishel, quien lideró la investigación desde el Centro Integral de Cáncer Melvin y Bren Simon de la Universidad de Indiana, explicó: “Cuando la fibrina no estaba presente, observamos una reducción drástica en el tamaño del tumor primario y en las lesiones hepáticas”. La primera autora del estudio fue Nayela Chowdhury.

El equipo incluyó también a investigadores de la la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad Estatal de Luisiana, la Universidad de Illinois, la Universidad de Tulane y la Universidad de Oregon.

El cáncer de páncreas afecta a más de 495.000 personas al año y su diagnóstico suele ser tardío, según la OMS. (Freepik)

El coágulo que ayuda al tumor

El cáncer de páncreas suele pasar desapercibido hasta que ya se ha expandido. Muchos pacientes, además, desarrollan coágulos en la sangre.

Antes de hacer el estudio, los investigadores habían considerado que los tumores pancreáticos acumulan fibrina, la proteína que se forma a partir del fibrinógeno, producido en el hígado.

En el páncreas sano, la fibrina es casi invisible. Por eso, el equipo científico se preguntó si el fibrinógeno simplemente acompaña al tumor o si en realidad lo ayuda a crecer.

Fishel dijo: “Queríamos entender si las proteínas implicadas en la coagulación y la formación de coágulos impulsan la enfermedad o son un subproducto de la misma”.

El trabajo utilizó ratones para demostrar que reducir ciertas proteínas en la sangre puede desacelerar el crecimiento de los tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder la pregunta, los investigadores usaron ratones de la especie Mus musculus con cáncer de páncreas y aplicaron dos técnicas modernas para bajar el fibrinógeno: oligonucleótidos antisentido y nanopartículas con ARN interferente.

Ambas estrategias ya se están probando en otras enfermedades y permiten bajar de forma precisa ciertos componentes de la sangre.

El objetivo fue ver si el fibrinógeno ayuda al tumor a crecer y a expandirse o si solo aparece por la reacción natural del cuerpo.

Misterios de la sangre en el desarrollo tumoral

La mayor parte del fibrinógeno en tumores de páncreas proviene del hígado, no de las células cancerosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los experimentos, el equipo midió el tamaño de los tumores, la cantidad de metástasis y los cambios en el entorno de las células cancerosas.

Con tres modelos animales derivados de pacientes, los resultados fueron claros: los tumores se achicaron y las metástasis en el hígado disminuyeron al reducir el fibrinógeno.

El análisis de los tejidos mostró menos fibrina en los tumores y más fibroblastos restrictivos, que parecían frenar el avance del cáncer.

Incluso en tumores ya desarrollados, el efecto fue el mismo: menos masa tumoral y menos metástasis en el hígado.

No se encontraron cambios en la cantidad de metástasis en los pulmones, lo que sugiere que el fibrinógeno tiene un papel particular en el entorno pancreático y en los primeros pasos de la expansión al hígado.

El equipo comprobó que la mayor parte del fibrinógeno que se encuentra en el tumor proviene del hígado y no de las células cancerosas.

Nuevos caminos para tratar un cáncer difícil

El hallazgo abre la puerta a terapias que podrían cambiar el pronóstico del cáncer de páncreas al atacar el fibrinógeno (Freepik)

El equipo de científicos sugiere que reducir el fibrinógeno, sin eliminarlo totalmente, podría combinarse con la quimioterapia para mejorar los resultados en pacientes con cáncer de páncreas.

Fishel explicó: “Como los niveles de fibrinógeno están elevados en el cáncer de páncreas, la idea sería devolverlos a valores normales, no a cero”.

Entre las limitaciones, los investigadores advirtieron que, aunque el tumor se achicó, aumentaron otras proteínas que podrían protegerlo, por lo que la estrategia debería combinarse con otros medicamentos.

Las técnicas para bajar el fibrinógeno ya se están probando en estudios clínicos y el próximo paso será combinarlas con tratamientos como la gemcitabina o FOLFIRINOX (una combinación de cuatro medicamentos de quimioterapia).

Regular el fibrinógeno podría dar una esperanza real para cambiar el destino de quienes reciben el diagnóstico de cáncer de páncreas.

Para prevenir el cáncer de páncreas se recomienda no fumar, llevar una dieta equilibrada, mantener un peso saludable y controlar la diabetes y el consumo de alcohol. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para bajar el riesgo de ese tipo de tumor, se debe evitar fumar tabaco, mantener un peso adecuado y optar por una alimentación equilibrada. Controlar la diabetes y moderar el consumo de alcohol también disminuye las probabilidades de desarrollarlo, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor abdominal o de espalda, pérdida de peso inexplicada, coloración amarilla en piel y ojos y cambios en las heces. Estos signos suelen aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada.