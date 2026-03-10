Ciencia

Detectan una molécula inesperada en el cometa 3I/ATLAS: qué revela sobre su origen interestelar

El radiotelescopio ALMA permitió este hallazgo que aporta nuevas pistas sobre las condiciones químicas en otros sistemas planetarios

El cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica al revelar concentraciones excepcionales de metanol entre sus componentes, un hallazgo que sugiere procesos de formación muy distintos a los observados en el sistema solar.

Utilizando el radiotelescopio chileno ALMA, un equipo de astrónomos identificó que 3I/ATLAS posee niveles de alcohol superiores a casi todos los cometas analizados hasta la fecha, un dato que alimenta nuevas hipótesis sobre la diversidad de los cuerpos celestes provenientes de otros sistemas planetarios, según informó arXiv.

Las mediciones específicas de metanol respecto al cianuro de hidrógeno –moléculas clave para rastrear el origen y evolución de estos objetos– arrojaron ratios de aproximadamente 70 y 120 en dos fechas de observación distintas, situando al cometa 3I/ATLAS entre los que más abundan en metanol de cuantos se hayan investigado utilizando medios comparables. Estos valores superan por un amplio margen las proporciones habituales en los cometas “nativos” del sistema solar.

3I/ATLAS: un laboratorio natural para la química interestelar

Las nuevas observaciones, lideradas por Nathan Roth, profesor de la American University, fueron posibles gracias al Atacama Compact Array de ALMA, instalado en Chile. El equipo realizó seguimientos del cometa a lo largo de varias fechas a finales de 2025, enfocándose en los periodos en los que 3I/ATLAS se aproximaba al Sol. El incremento de temperatura causado por la radiación solar estimuló la liberación de gases y polvo desde la superficie congelada del cuerpo, dando forma a la característica coma o halo que acompaña a este tipo de objetos.

Al estudiar la luz emitida por la coma, los investigadores detectaron las huellas submilimétricas de las dos moléculas analizadas: el metanol (CH₃OH), un alcohol simple, y el cianuro de hidrógeno (HCN), un compuesto orgánico nitrogenado común en muestras cometarias. La abundancia sin precedentes de metanol es un signo distintivo: “Observar 3I/ATLAS es como tomar una huella dactilar de otro sistema solar. Los detalles revelan de qué está hecho, y está repleto de metanol de una forma que no solemos ver en los cometas de nuestro propio sistema solar”, afirmó Roth, primer autor del estudio.

El análisis detallado del equipo va más allá de la mera identificación química. Utilizando la capacidad de alta resolución espacial de ALMA, los astrónomos rastrearon los puntos donde cada molécula se libera de la superficie y de la coma. Observaron que el cianuro de hidrógeno emerge principalmente directamente del núcleo de 3I/ATLAS, un patrón que coincide con lo registrado en los cometas que orbitan alrededor del Sol.

Por el contrario, el metanol presenta un comportamiento diferente. Aunque una parte también proviene del núcleo, otra fracción significativa se libera desde los pequeños granos de hielo presentes en la coma. Estos granos funcionan como minicometas, ya que también liberan metanol a medida que el calor solar transforma el hielo en gas. Si bien ciertas pautas similares han sido observadas antes en otros cometas de origen solar, “es la primera vez que se rastrea la física de una desgasificación tan detallada en un objeto interestelar”, detalla el informe.

El metanol como centinela de condiciones externas al sistema solar

Los resultados obtenidos con ALMA se complementan con hallazgos anteriores del Telescopio Espacial James Webb, que ya había demostrado que la coma de 3I/ATLAS estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono cuando el cometa se hallaba más alejado del Sol. Con la incorporación de datos sobre el metanol, la panorámica química del cometa revela una complejidad inhabitual, poco frecuente incluso entre los cuerpos más estudiados que transitan el sistema solar.

Este balance químico aporta pistas contundentes sobre la historia de 3I/ATLAS. Según el análisis del equipo liderado por Nathan Roth, las cantidades elevadas de metanol y el contraste con el cianuro de hidrógeno indican que el hielo del cometa se formó en ambientes radicalmente distintos a los que habitualmente dan origen a los cometas locales.

Adicionalmente, 3I/ATLAS destaca como el tercer objeto confirmado de origen interestelar en atravesar nuestro sistema solar. Antes de él, solo se han registrado los casos de 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov. Las investigadoras recalcan que ambos también exhibieron características inusuales, fuertemente dispares respecto a los objetos formados en el entorno solar, lo que refuerza la hipótesis de una enorme diversidad entre los materiales agrupados en distintos sistemas planetarios de la galaxia.

El análisis del grupo dirigido por Roth con ALMA y los datos previos de James Webb sugiere que analizar las firmas moleculares de los cometas, en particular de los visitantes interestelares como 3I/ATLAS, puede ofrecer una ventana única para comprender los procesos de formación y evolución de sistemas planetarios fuera del alcance directo de las observaciones.

Cada nueva detección y caracterización de este tipo de cuerpos incrementa las expectativas de los astrónomos. Según lo publicado en arXiv, “a medida que los astrónomos continúan descubriendo y estudiando más objetos interestelares, nuestra comprensión de la formación de planetas en otros sistemas planetarios se vuelve cada vez más interesante”.

