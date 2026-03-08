Científicos afirman que las lunas de Júpiter podrían haber nacido con los componentes básicos de la vida

Las lunas de Júpiter podrían haber nacido con moléculas orgánicas complejas esenciales para la vida según un reciente estudio internacional. (NASA)

La historia de la vida en el Sistema Solar podría haber comenzado mucho antes de lo que se creía. Un trabajo científico reciente aportó pruebas que reescriben el origen químico de las lunas galileanas de Júpiter.

Las simulaciones y modelos por expertos del Southwest Research Institute (SwRI), de la Universidad de Aix-Marsella y el Instituto de Estudios Avanzados de Irlanda, y publicados en The Planetary Science Journal y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society revelan que las lunas de Júpiter nacieron con compuestos orgánicos complejos (COM), considerados precursores esenciales de la vida.

La investigación se centró en la dinámica de los discos protoplanetarios, las enormes nubes de gas y polvo que rodean a estrellas jóvenes y que, al evolucionar, dan origen a planetas y sus lunas. De acuerdo con el SwRI, estos ambientes reúnen los factores idóneos para la formación de moléculas orgánicas complejas, ricas en carbono, oxígeno y nitrógeno, elementos cruciales para la biología.

Modelos científicos muestran que Europa, Ganímedes y Calisto habrían incorporado compuestos orgánicos durante su formación inicial. (NASA)

A través de simulaciones avanzadas y modelos de transporte de partículas, los científicos determinaron que los granos de polvo helado presentes en el disco protoplanetario y en el disco circumplanetario de Júpiter experimentaron temperaturas y niveles de radiación capaces de propiciar la síntesis de estas moléculas.

“Al combinar la evolución del disco con modelos de transporte de partículas, pudimos cuantificar con precisión la radiación y las condiciones térmicas que experimentaron los granos de hielo”, explicó Olivier Mousis, de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del SwRI.

Las simulaciones revelaron que una fracción significativa de granos de hielo formó moléculas orgánicas y las transportó desde la nebulosa protosolar hasta el entorno donde se originaron las lunas galileanas. En algunos escenarios, cerca de la mitad de las partículas trasladaron compuestos orgánicos recién sintetizados hacia el disco circumplanetario joviano, integrándose sin grandes alteraciones químicas al material que conformó Europa, Ganímedes, Calisto e Ío.

Las cuatro lunas más grandes de Júpiter en orden de distancia a Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. - NASA

Además, el estudio identificó una segunda fuente de materia orgánica: ciertas zonas del disco circumplanetario de Júpiter alcanzaron temperaturas suficientes para impulsar la formación local de compuestos orgánicos complejos a partir de hielos con metanol, dióxido de carbono o amoníaco.

El análisis detallado de la evolución térmica y química de los granos de polvo permitió reconstruir la trayectoria de estos materiales desde la nebulosa solar hasta el disco joviano.

Los experimentos de laboratorio que respaldan estas simulaciones demostraron que las condiciones físicas de estos ambientes son adecuadas para la síntesis de moléculas orgánicas bajo la acción de la luz ultravioleta o el calentamiento moderado. El SwRI subrayó que “los resultados mostraron que la formación de COM es posible tanto en el entorno de la nebulosa protosolar como en el disco circumplanetario de Júpiter”.

Esta vista compuesta en color muestra la luna Europa en color natural (izquierda) y en color mejorado (derecha). La mancha amarillenta es Tara Regio, la región geológica donde se ve la mayor cantidad de CO2 y donde el Hubble detectó sal del océno - NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA

El hallazgo cobra especial relevancia por su vínculo con la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Europa, Ganímedes y Calisto concentran el interés científico debido a la posibilidad de que posean océanos subterráneos bajo sus superficies heladas.

Si estos océanos albergan compuestos orgánicos desde su formación, la química prebiótica necesaria para el surgimiento de formas de vida simples estaría presente desde los primeros momentos de la historia de estos mundos.

Mousis sostuvo que “nuestros hallazgos sugieren que las lunas de Júpiter no se formaron como mundos químicamente prístinos”, y añadió: “En cambio, podrían haber acrecentado o acumulado un inventario significativo de compuestos orgánicos volátiles (COM) al nacer, lo que proporcionó una base química que posteriormente podría interactuar con el agua líquida de su interior”.

Esta foto facilitada por la NASA muestra el planeta Júpiter, captada por el telescopio espacial Hubble, el 27 de junio de 2019. (NASA, ESA, A. Simon/Goddard Space Flight Center, M.H. Wong/University of California, Berkeley via AP)

El trabajo destaca la importancia del procesamiento térmico y fotoquímico de hielos en la producción de moléculas orgánicas. También, la eficiencia relativa de la síntesis de compuestos orgánicos que depende de variables como la densidad de partículas, la viscosidad del disco, la tasa de acreción y la intensidad de la radiación ultravioleta, que determinan las escalas de tiempo y los entornos termodinámicos favorables.

Modelos previos indican que la acreción de la luna Europa fue relativamente fría y extendida, lo que habría permitido la conservación de compuestos volátiles en su estructura. En tanto, Ganímedes y Calisto se formaron en condiciones aún más frías, propiciando la preservación de material rico en moléculas orgánicas complejas. Este escenario sugiere que las lunas galileanas heredaron compuestos orgánicos tanto de la nebulosa solar inicial como de los procesos químicos propios del disco circumplanetario de Júpiter.

La búsqueda de moléculas orgánicas en el sistema joviano se encuentra en un momento decisivo. Aunque hasta ahora no se encontraron COM en las superficies de las lunas, las misiones Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y Europa Clipper de la NASA buscarán llenar ese vacío. Ambas naves llevan instrumentos especializados para analizar la composición y estructura de estos satélites, con el objetivo de identificar moléculas esenciales para la química prebiótica.

19/02/2025 Ciencia.-Es muy probable que la luna Calisto de Júpiter sea un mundo oceánico. Una revisión detallada de los datos de la misión Galileo de la NASA en la década de 1990 sugiere mucho más firmemente que Calisto, la luna más exterior de Júpiter, alberga un océano subterráneo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH/KEVIN M. GILL

El estudio aborda dos rutas principales para la formación de moléculas orgánicas complejas: el procesamiento térmico de los hielos y la fotoquímica inducida por luz ultravioleta.

“Este estudio explora la formación y el transporte de COM dentro del disco circumplanetario (CPD) de Júpiter, un entorno crítico para la formación de las lunas galileanas. Utilizando un modelo dependiente del tiempo que acopla la estructura evolutiva del CPD con la dinámica de partículas heladas de diferentes tamaños y tiempos de liberación, evaluamos dos vías principales de formación de COM: el procesamiento térmico de los hielos y la fotoquímica UV”, explicaron los científicos a cargo del estudio.

La investigación destaca que la eficiencia de estas rutas varía según las condiciones específicas del disco circumplanetario, en especial la abundancia de partículas, la viscosidad y la tasa de acreción de material. Estas variables influyen en el tiempo que las partículas permanecen en ambientes propicios para la síntesis de moléculas complejas. Según los resultados, las condiciones más frías y prolongadas favorecieron la retención de compuestos orgánicos en Europa, Ganímedes y Calisto.

Impresionantes imágenes del planeta Júpiter, que muestran dos lunas diminutas, anillos tenues y auroras en los polos norte y sur, fueron tomadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA, informó la agencia espacial estadounidense.

La estructura jerárquica del sistema joviano, sumada a la diversidad de condiciones térmicas y químicas, convierte a las lunas de Júpiter en laboratorios naturales para el estudio de la habitabilidad. El hecho de que los satélites hayan incorporado compuestos orgánicos complejos desde el inicio fortalece la hipótesis de que la vida podría surgir en ambientes helados alejados del Sol, siempre que existan agua líquida y fuentes de energía interna.

La relevancia de estos resultados se amplifica por el contexto de la exploración espacial actual. Las misiones JUICE y Europa Clipper llevan a bordo instrumentos capaces de detectar moléculas orgánicas con gran sensibilidad, abriendo la posibilidad de que los próximos años traigan respuestas sobre el origen de la química prebiótica en el sistema solar.

“Al vincular la química de laboratorio, la física de discos y los modelos de transporte de partículas, nuestro trabajo podría poner de relieve cómo las condiciones de habitabilidad se arraigan en las primeras etapas de la formación planetaria”, concluyó Mousis.

El disco circumplanetario de Júpiter fue un entorno clave para la síntesis y el transporte de moléculas orgánicas en las lunas galileanas. (NASA)

El legado de este trabajo reside en haber demostrado que la formación y transporte de compuestos orgánicos complejos fue un proceso robusto y eficiente en el entorno de Júpiter.

A partir de ahora, la interpretación de los datos que envíen las sondas espaciales contará con un marco químico y físico más ajustado, permitiendo evaluar el verdadero potencial de las lunas galileanas como escenarios para el desarrollo de formas de vida simples o, al menos, para la aparición de la química necesaria para la vida tal como se conoce en la Tierra.