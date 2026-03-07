Cuando la Tierra perdió el 90% de las especies: así se reconstruyó la vida marina hace más de 250 millones de años

La extinción masiva del Pérmico eliminó el 90% de las especies marinas y transformó la red alimentaria oceánica global (Captura de video / YouTube: ZooExtinto)

Durante el fin del período Pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años, la Tierra atravesó la mayor extinción masiva registrada, un episodio que eliminó alrededor del 90% de las especies marinas y modificó profundamente la estructura de la red alimentaria oceánica. Diversos factores, entre ellos erupciones volcánicas de gran magnitud y alteraciones químicas en los océanos, desencadenaron este colapso ecológico que impactó tanto a pequeños organismos como a grandes depredadores en todos los niveles del ecosistema.

La gran extinción del Pérmico, como se denomina este fenómeno, sigue despertando el interés de la comunidad científica. Según un estudio publicado en Science Advances y recogido por New Scientist, aunque la catástrofe eliminó cerca del 90 % de las especies marinas, ciertos grupos como los bivalvos (por ejemplo, Claraia), algunos gasterópodos, foraminíferos (como Earlandia) y braquiópodos inarticulados (como Lingularia) lograron sobrevivir y expandirse globalmente. Su capacidad para tolerar aguas cálidas y pobres en oxígeno fue clave para ocupar rápidamente los nichos vacíos y reorganizar las comunidades marinas tras la crisis.

Durante décadas dominó la visión de que la extinción del Pérmico provocó el derrumbe casi total de las redes tróficas oceánicas, con ecosistemas reducidos a formas de vida simples y lenta recuperación. Sin embargo, los modelos ecológicos y el registro fósil analizados en este estudio muestran que la recuperación fue más dinámica de lo que se creía, con algunos linajes resistentes dominando comunidades en diferentes regiones del planeta y desempeñando un papel crucial en la reconfiguración ecológica posterior al evento.

Investigadores utilizaron datos fósiles y modelos ecológicos para analizar la variabilidad de las redes alimentarias marinas después de la gran extinción (Captura de video / YouTube: ZooExtinto)

Nuevos análisis sobre la red ecológica marina tras la extinción

Un reciente estudio publicado en Science Advances abordó cómo estaba organizada la red alimentaria marina durante el período de transición tras la gran extinción del Pérmico. El equipo de investigadores trabajó con extensos datos fósiles de distintas regiones del planeta, utilizando modelos ecológicos para comparar la estructura trófica, la continuidad de especies y la presencia de depredadores principales tanto antes como después del evento de extinción.

La investigación se propuso identificar si los ecosistemas marinos sí habían colapsado por completo o si algunos componentes tróficos clave habían persistido. Para ello, analizaron la existencia de grandes depredadores, consumidores intermedios y especies de los niveles tróficos bajos, permitiendo rastrear patrones de supervivencia o desaparición.

El análisis incluyó fósiles de organismos de diferentes tallas y funciones, abarcando tanto aguas profundas como zonas superficiales. Los científicos observaron que, si bien hubo una desaparición significativa de especies, algunos depredadores y otros elementos estructurales sí se conservaron en ciertas ubicaciones, lo que desafía la idea de un derrumbe total de la red ecológica marina.

Estudios recientes, como el de William J. Foster y Richard J. Twitchett en la revista científica Nature Geoscience, han identificado exactamente cuáles fueron algunos de los grupos que lograron resistir la crisis.

El estudio destaca que la recuperación de las redes alimentarias marinas fue desigual y dependió de factores geográficos y ambientales locales (Captura de video / YouTube: ZooExtinto)

Entre los supervivientes más notables se cuentan los bivalvos (por ejemplo, Claraia clarai y Eumorphotis venetiana), gasterópodos (como Neritaria magna), ciertos braquiópodos inarticulados(por ejemplo, Lingularia siberica),crinoideos (como Holocrinus dubius) y algunos foraminíferos (por ejemplo, Earlandia minima). Gracias a sus adaptaciones fisiológicas y ecológicas, estos organismos pudieron ocupar rápidamente los nichos vacantes y formar la base de los nuevos ecosistemas del Triásico.

Resultados del estudio: supervivencia y variación regional

La investigación evidenció que, pese a la drástica reducción de especies, algunos depredadores principales lograron conservar roles esenciales en los ecosistemas. El análisis, divulgado en Science Advances, demostró que en distintas zonas del planeta persistieron redes alimentarias complejas tras la extinción, desafiando la perspectiva tradicional sobre el colapso de las estructuras tróficas.

Esto significa que la reorganización de las redes alimentarias marinas fue más dinámica y diversa de lo que se suponía. Por ejemplo, en la actual China, el registro fósil evidencia que los grandes depredadores persistieron en números notables después de la extinción, mientras que en otras áreas la recuperación fue más lenta y la restauración de las posiciones superiores de la pirámide trófica tardó más en producirse.

Las diferencias observadas entre regiones ponen de relieve que la respuesta ecológica no fue uniforme a nivel global. Los autores del estudio sostienen que factores geográficos y ambientales locales influyeron de manera decisiva en la velocidad y el alcance de la recuperación, desafiando así la idea de un colapso completamente homogéneo.

Especialistas señalan la importancia de enfoques de conservación adaptados a la variabilidad regional y la reorganización ecológica tras crisis ambientales (Captura de video / YouTube: ZooExtinto)

Repercusiones para entender los ecosistemas actuales

Los hallazgos abren una perspectiva nueva sobre la capacidad de resistencia y reorganización de las redes alimentarias frente a eventos de extinción masiva. La permanencia de depredadores principales subraya que la recuperación de la red tróficano sigue necesariamente un patrón homogéneo ni prolongado, lo que introduce claros matices sobre la resiliencia de los sistemas ecológicos.

Este enfoque cobra relevancia ante los desafíos ambientales actuales y la presión del cambio climático sobre los océanos: comprender que la organización trófica puede resistir y adaptarse a cambios drásticos matiza las proyecciones para la evolución de los ecosistemas modernos bajo presión antropogénica.

Expertos consultados señalan que la diversidad en las respuestas detectadas por la evidencia fósil obliga a repensar las estrategias de conservación, favoreciendo enfoques más cercanos a la variabilidad regional y la identificación de aquellas comunidades con mayor capacidad de reorganización tras perturbaciones extremas. La investigación enfatiza cómo elementos locales pueden determinar la supervivencia o el restablecimiento parcial de las redes alimentarias tras crisis ambientales.