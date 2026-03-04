El secreto del ratón espinoso dorado: el animal que desafía el paso del timepo y podría inspirar terapias para la longevidad

El estudio del ratón espinoso dorado revela adaptaciones biológicas clave para lograr un envejecimiento saludable y prolongar la longevidad natural (Grosby)

El envejecimiento saludable observado en el ratón espinoso dorado (Acomys russatus) podría transformar el conocimiento sobre la longevidad y las causas biológicas del deterioro por edad.

Un equipo de la Yale University identificó que esta especie silvestre, originaria de los desiertos del Medio Oriente, puede vivir hasta seis o siete veces más que otros ratones y conservar una notable vitalidad física y cognitiva hasta edades avanzadas. El estudio fue publicado en la revista Science Advances.

Un pequeño roedor con longevidad excepcional

El ratón espinoso dorado envejece más lentamente que otras especies gracias a adaptaciones únicas que preservan sus funciones físicas, inmunológicas y cognitivas durante toda su vida.

Según la investigación publicada por Yale, estos roedores superan ampliamente la esperanza de vida habitual en ratones silvestres, alcanzando hasta 5 años (en comparación con los nueve meses comunes) y manteniendo un alto nivel de actividad y alerta para buscar alimento y evitar depredadores.

Investigadores de Yale University y la Universidad de Tel Aviv descubren que el ratón espinoso dorado mantiene capacidades físicas e inmunológicas avanzadas hasta el final de su vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el estudio, el equipo de la School of Medicine de Yale y la Universidad de Tel Aviv analizó el comportamiento y las capacidades biológicas de ejemplares jóvenes y ancianos, tanto en libertad como en laboratorio. Se constató que no experimentan el declive físico y mental típico asociado al envejecimiento, aspecto que los diferencia de manera contundente de otras especies similares.

Vishwa Deep Dixit, director del Yale Center for Research on Aging, explicó que estos ratones “tienen que mantenerse ágiles y activos toda su vida para sobrevivir”. Incluso los más longevos siguen mostrando comportamientos alertas y dinámicos, sin signos claros de envejecimiento.

Mecanismos biológicos detrás del envejecimiento saludable

Entre los factores que caracterizan a Acomys russatus, destaca la habilidad para regenerar la piel sin cicatrices, capacidad que conservan durante toda su vida. Además, la especie mantiene en buen estado la glándula timo durante la vejez, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, incluidas las personas, cuyo timo se atrofia rápidamente con la edad

Dixit destacó: “Incluso en ratones espinosos dorados muy viejos, la glándula timo permanece estructural y funcionalmente intacta. Y quizá esto les proporciona un sistema inmunitario mucho más fuerte en la vejez”. Esta característica singular despierta gran interés en la comunidad científica por su relevancia en la defensa frente a enfermedades.

Los experimentos con clusterina en ratones convencionales y células humanas demuestran menos deterioro motor y órganos más saludables gracias a la proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resultó notable la conservación de la memoria y el aprendizaje en edad avanzada. El equipo documentó que los ratones más viejos no mostraron el deterioro cognitivo esperable con el paso de los años en otras especies.

Un elemento central es el control del llamado “envejecimiento inflamatorio”, es decir, la inflamación crónica de bajo grado que aumenta con los años. Por su parte, Hee-Hoon Kim, investigador de Yale, afirmó: “Pensamos que la proteína clusterina es uno de los factores clave de la resistencia del ratón espinoso dorado al deterioro relacionado con la edad”.

Se observó que las células inmunitarias en el tejido graso de los animales ancianos tenían alta expresión del gen que codifica la clusterina, lo que se asocia a una reducción del envejecimiento inflamatorio.

Hacia nuevas terapias humanas para la longevidad

Para comprobar estos efectos, los científicos administraron proteína clusterina a ratones de laboratorio convencionales. Observaron que estos ratones mostraban menos deterioro motor y órganos más saludables que los que no la recibieron. En células humanas, la clusterina también colaboró en disminuir la inflamación asociada al envejecimiento.

El ratón espinoso dorado posee una extraordinaria capacidad de regenerar piel sin cicatrices, una característica poco común entre mamíferos (Grosby)

Se observó que las personas de mayor longevidad tienen concentraciones superiores de clusterina, lo que refuerza el interés en investigar su utilización como herramienta terapéutica. No obstante, los investigadores advierten que estos hallazgos requieren más pruebas antes de considerarse en el contexto clínico humano.

Las ventajas evolutivas y ecológicas del ratón espinoso dorado contribuyen a su longevidad. A diferencia de la mayoría de los ratones, esta especie es activa de día, lo que le ayuda a evitar depredadores nocturnos y a competir menos por los recursos alimenticios.

Demuestra resistencia a toxinas ambientales y puede reducir su gasto energético en periodos de escasez, lo que permite sobrevivir con menos alimento. Además, las crías nacen más desarrolladas que en otras especies y son cuidadas por varias hembras, aumentando las probabilidades de supervivencia.

“Estos ratones han evolucionado múltiples estrategias para evitar la muerte prematura”, explicó Dixit. “La selección natural ha podido transmitir los rasgos de envejecimiento saludable de una generación a otra”.

El equipo concluyó que las vías metabólicas asociadas a la resiliencia frente al envejecimiento en el ratón espinoso dorado probablemente existan en otras especies, aunque inactivas. Según Yale, la activación de estos procesos mediante proteínas como la clusterina puede sentar las bases de soluciones futuras en longevidad humana. El avance en el estudio de la clusterina y de los mecanismos de resistencia en este roedor podría impulsar nuevos desarrollos farmacológicos para prolongar la salud y la vitalidad en la vejez.