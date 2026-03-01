Revelan una imagen del cometa 3I/ATLAS y aportan detalles inéditos sobre su actividad tras acercarse al Sol

Juice transmite datos inéditos del cometa interestelar 3I/ATLAS tras su máximo acercamiento al Sol en 2025 (Europa Press)

La reciente llegada a la Tierra de datos obtenidos por la misión europea Juice ha dado a los científicos una inédita oportunidad para analizar en detalle el cometa interestelar 3I/ATLAS y su comportamiento tras su máximo acercamiento al Sol en noviembre de 2025.

Los resultados de esta observación demuestran que, pese a su origen fuera del sistema solar, este visitante muestra rasgos que coinciden plenamente con los de un cometa típico, lo que abre nuevas perspectivas para comprender los procesos físicos de estos objetos, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

La espera por los datos de un cometa interestelar

El proceso de envío y recepción de la información estuvo condicionado por la ubicación de la sonda Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) respecto al Sol y la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS, pese a su origen interestelar, muestra similitudes con los cometas típicos del sistema solar, según la ESA (International Gemini Observatory)

Durante meses posteriores a las observaciones, Juice debió recurrir a su antena de ganancia media, mucho más lenta, para transmitir los datos, ya que la antena principal funcionaba como escudo térmico mientras la nave permanecía en el lado opuesto del Sol. Esto implicó que los equipos de instrumentación de la ESA tuvieran que esperar hasta la semana pasada para acceder a los datos necesarios para sus análisis.

La observación de 3I/ATLAS fue resultado del uso combinado de cinco instrumentos científicos: JANUS, MAJIS, SWI, PEP y UVS. Según destacó la ESA, la cámara JANUS captó una imagen relevante del cometa el 6 de noviembre de 2025, exactamente siete días después de que este alcanzara su punto más próximo al Sol. En ese momento, la nave Juice se encontraba a aproximadamente 66 millones de kilómetros del cometa, distancia elegida estratégicamente para registrar la expulsión de gas y polvo desde el núcleo cometario.

La imagen, difundida por la agencia, revela el característico halo de gas brillante, conocido como coma, que rodea al núcleo—no visible directamente—y una extensa cola formada por materia eyectada. También se identifican rayos, chorros, corrientes y filamentos. El recuadro incluido en la imagen fue especialmente procesado para resaltar la estructura de la coma, e incorpora detalles sobre la dirección de movimiento relativa al Sol, proporcionando contexto para el análisis de la dinámica cometaria.

Equipos científicos analizan espectros y partículas del cometa interestelar para revelar su composición química y procesos físicos (Europa Press)

Más de 120 imágenes y registros de partículas

Durante el mes de noviembre, JANUS tomó más de 120 imágenes del cometa a lo largo de un amplio rango de longitudes de onda, un volumen que permite un escrutinio detallado de la evolución de la coma y la cola, y de las variaciones en la emisión de materiales. El equipo encargado de este instrumento, de acuerdo con la ESA, se encuentra revisando y procesando este conjunto de imágenes para extraer nuevos datos sobre el comportamiento y los procesos físicos responsables de la actividad cometaria.

De forma paralela, los equipos científicos responsables de los instrumentos MAJIS y UVS profundizan en el análisis espectrométrico, clave para identificar la composición química de la coma y la cola. SWI focaliza su estudio en los datos relativos a los componentes moleculares y PEP se encarga de investigar las propiedades de las partículas capturadas por la sonda.

Según la ESA, todos estos equipos –incluido el grupo de la cámara de navegación de Juice, que también fotografió a 3I/ATLAS– tienen previsto reunirse a finales de marzo para poner en común los resultados de los diferentes análisis. Este encuentro multidisciplinar busca optimizar el intercambio de información y avanzar en el conocimiento de un cuerpo cuya rareza reside en su origen interestelar y, al mismo tiempo, en la similitud de su actividad con la de los cometas propios del entorno solar.

De acuerdo con la información divulgada por la ESA, el hecho de que 3I/ATLAS, procedente del espacio exterior al sistema solar, se comporte como un cometa estándar representa una oportunidad singular para estudiar los mecanismos de estos cuerpos en condiciones excepcionales. Los datos reunidos en esta campaña serán esenciales para entender los procesos físicos que gobiernan tanto a los cometas del sistema solar como a aquellos que ingresan en él desde regiones lejanas, tras recorrer distancias interestelares y aproximarse al Sol.