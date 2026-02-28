Quién fue Rosalind Franklin, la científica detrás del descubrimiento de la estructura del ADN

El trabajo de Franklin fue invisibilizado durante décadas debido a los prejuicios y jerarquías en los laboratorios científicos

El 28 de febrero de 1953, en Cambridge, los científicos James Watson y Francis Crick sorprendieron al mundo científico al anunciar en el pub The Eagle que habían encontrado el secreto de la vida: la estructura en doble hélice del ADN.

Según reconstrucciones históricas, este hallazgo, que transformó la biología y la genética moderna, debe parte de su éxito a la labor de Rosalind Franklin, una investigadora británica cuya contribución fue ignorada durante décadas.

El contexto del descubrimiento del ADN

La publicación de la doble hélice en la revista Nature posicionó a Watson y Crick como celebridades científicas.

El artículo, de apenas dos páginas, disparó el auge de la biología molecular y sentó las bases de décadas de avances en genética. La claridad conceptual del modelo explicó cómo el material genético se organiza y se replica, permitiendo la transmisión de la información de una generación a otra.

En 1962, Watson, Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina “por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva”.

Quién era Rosalind Franklin: formación y carrera científica

Rosalind Franklin, nacida en 1920, se formó en Cambridge y se especializó en la aplicación de la cristalografía de rayos X a moléculas biológicas.

En el laboratorio del King’s College de Londres, desarrolló una técnica que permitía obtener imágenes de moléculas con una precisión inusual para la época. Infobae detalla que su rigor científico y su enfoque analítico fueron reconocidos por colegas, pero su trabajo se vio afectado por el ambiente jerárquico y sexista de los laboratorios de su tiempo.

La contribución de Franklin: la Fotografía 51

La Fotografía 51, imagen obtenida por Franklin, fue fundamental para desentrañar la forma helicoidal del ADN

El mayor aporte de Franklin se materializó en mayo de 1952, cuando obtuvo la Fotografía 51, una imagen de rayos X que mostró con gran nitidez el patrón de difracción generado por las fibras de ADN.

Según la reconstrucción histórica, esta fotografía permitió conocer datos como el diámetro constante de la molécula y su forma helicoidal, además de la regularidad en la estructura. El análisis de Franklin posibilitó inferir la geometría y la disposición de las bases nitrogenadas, cuestiones que hasta entonces eran motivo de debate en la comunidad científica.

La llamada Fotografía 51 fue mostrada sin autorización de Franklin a Watson y Crick por Wilkins en una reunión informal, acto que desencadenó el avance definitivo hacia la doble hélice. Franklin publicó, además, un trabajo propio sobre el tema en la misma edición de Nature en 1953, junto a su colaborador Raymond Gosling.

Controversias y reconocimiento póstumo

Rosalind Franklin murió en 1958, cuatro años antes de que se otorgara el Premio Nobel a sus colegas

Durante años, el papel de Franklin permaneció invisibilizado. Watson y Crick reconocieron indirectamente la utilización de su información en el artículo original, pero no detallaron que accedieron a un borrador de su manuscrito ni que la imagen decisiva fue obtenida sin consentimiento. El Nobel no contempló su aporte debido a su fallecimiento prematuro en 1958, a los 37 años, por cáncer de ovario, ya que el premio solo puede otorgarse a personas vivas.

“La falta de reconocimiento hacia Franklin no solo reflejó una injusticia personal, sino que puso en evidencia los sesgos que marcaron toda una época en la ciencia”, coinciden los historiadores.

En los últimos años, investigaciones históricas y documentos inéditos han demostrado que Franklin comprendió la estructura del ADN y fue coautora del hallazgo en igualdad de condiciones, según señalaron los investigadores Matthew Cobb y Nathaniel Comfort en declaraciones recogidas en una nota previa de Infobae. “Consideramos que Franklin fue integrante con pie de igualdad del cuarteto de científicos que resolvieron la doble hélice del ADN”, afirmó Cobb.

Revalorización histórica y el legado científico de Rosalind Franklin

La NASA bautizó una nave robótica en honor a Rosalind Franklin por su contribución a la ciencia

La visión actual no la sitúa ni como una heroína ignorada ni como una científica incapaz de interpretar sus datos, sino como una colaboradora esencial cuyo trabajo fue fundamental para el descubrimiento. Además de su contribución al ADN, Franklin aplicó la cristalografía de rayos X al estudio de virus y materiales como los carbonos porosos, investigaciones que luego permitieron el desarrollo de máscaras antigás y que continuó Aaron Klug, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1982.

A 70 años de la publicación de los artículos fundacionales en Nature, el nombre de Rosalind Franklin comienza a ocupar el lugar que le corresponde en la historia de la ciencia. Incluso la NASA bautizó una nave robótica con su nombre, en homenaje a su aporte. Consultado por Infobae, el doctor en Física Diego Lamas, investigador del Conicet y experto en cristalografía, sostuvo: “Ya pasaron más de 70 años. Es tiempo ya de poner a Franklin en el lugar que le corresponde en la historia de la ciencia”.