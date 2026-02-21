Ciencia

La ciencia revela el origen de las lágrimas de felicidad y su impacto en la empatía

El reconocimiento del “kama muta” ayuda a comprender por qué, en momentos de conexión profunda, surgen reacciones emocionales intensas que fortalecen la solidaridad y el bienestar, según estudios recientes

Las lágrimas de felicidad, catalogadas como kama muta, representan un fenómeno de alcance global en la experiencia emocional humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas lágrimas de felicidad tienen hoy un nombre científico: "kama muta". El término, adoptado por psicólogos internacionales hace poco más de una década, describe una emoción universal que irrumpe en momentos de conexión intensa —un abrazo inesperado, un gesto de generosidad, un reencuentro— y que, según detalla The Times, potencia el bienestar emocional y refuerza los lazos humanos en distintas culturas del mundo.

Definición y origen de “kama muta”

El término “kama muta” proviene del sánscrito y significa literalmente “conmoverse por amor”. Su incorporación en la psicología respondió a la necesidad de designar una emoción que, aunque presente en relatos universales y vivencias cotidianas, carecía de una etiqueta precisa.

Este fenómeno comenzó a estudiarse en 2013 bajo la dirección de Alan Fiske de la Universidad de California en Los Ángeles, junto con Thomas Schubert y Beate Seibt de la Universidad de Oslo. El equipo observó que, a diferencia de otras emociones, el llanto en momentos felices no puede explicarse por la tristeza, y planteó que la clave radica en una vivencia emocional concreta y compartida.

De acuerdo con The Times, la emoción “kama muta” aparece en situaciones diversas, desde asistir a una boda de amigos hasta ver videos conmovedores de animales en redes sociales. Los investigadores señalan que las personas experimentan este estado incluso ante escenas tan distintas como gatitos jugando o imágenes del cosmos, aunque hasta ahora no contaban con un término específico para describirlo.

Las experiencias de kama muta abarcan desde bodas hasta videos de animales y escenas del universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación fisiológica y situaciones comunes

El “kama muta” se reconoce tanto por sensaciones físicas como por escenarios cotidianos. Sus síntomas abarcan la sensación de nudo en la garganta, escalofríos, piel de gallina y calidez en el pecho.

Las investigaciones citadas explican que este estado emocional suele activarse por la intensificación repentina de un vínculo, ya sea vivido de manera directa o al observar a otros. Un ejemplo frecuente es la emoción resultante de ver a un soldado reencontrarse con su familia.

Como apunta Fiske, el “kama muta” se vuelve especialmente intenso porque coincide la alegría y el alivio con el temor de imaginar que un ser querido no habría regresado.

En el día a día, los participantes de los estudios informan sentir “kama muta” en promedio dos veces por semana. Sin embargo, la mayoría de las lenguas carecen de una palabra específica para abarcar todos los aspectos de esta experiencia. Por ello, el equipo de investigadores escogió el término del sánscrito, que engloba tanto relatos épicos como vivencias personales.

Implicaciones sociales y beneficios psicológicos

Más allá de la reacción individual, la experiencia de “kama muta” impulsa comportamientos prosociales y fortalece la empatía. Las personas que sienten esta emoción manifiestan el deseo de expresar afecto o tener gestos de bondad hacia otros, lo cual puede consolidar relaciones humanas.

Sentir kama muta impulsa el deseo de expresar afecto y bondad hacia los demás, fortaleciendo los lazos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento citado en The Times mostró que ciudadanos estadounidenses que observaron un video sobre voluntarios ayudando tras el huracán Harvey reportaron una mayor cercanía incluso hacia personas con opiniones políticas opuestas, a diferencia de quienes vieron un video neutral.

El estudio determinó que una experiencia intensa de “kama muta” se traduce en un mayor sentido de solidaridad y una disminución de divisiones.

Además, quienes sienten kama muta perciben mayor sentido vital y pueden relativizar frustraciones personales. Un trabajo realizado en Alemania evidenció que el impacto de esta emoción se extiende al cuerpo, pues quienes la experimentan tienden a mover menos su cuerpo, proporcionando una sensación de arraigo y calma.

Recomendaciones para cultivar el “kama muta”

El “kama muta” puede fomentarse de forma activa mediante prácticas sencillas. El equipo investigador recomienda exponerse a contenidos que desencadenen la emoción.

Exponerse a contenidos emocionales se destaca como estrategia eficaz para generar kama muta, según el equipo científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio de 2023 citado por Robson, la escucha atenta durante un diálogo puede favorecer el “kama muta” en ambas partes, al percibir que la amistad se fortalece. Estos resultados sugieren que buscar oportunidades para profundizar vínculos y prestar atención plena durante las conversaciones ayuda a incrementar el bienestar emocional.

Las recomendaciones incluyen prestar atención genuina en los diálogos diarios o participar en actividades grupales que refuercen el sentido de pertenencia.

Las manifestaciones de amor y de conexión genuina nos rodean, listas para ser reconocidas en nuestra vida cotidiana.

