Revelan que una luna de Saturno podría haberse formado por una impactante colisión de satélites

Cassini observa a Titán a lo lejos, más allá de Saturno (NASA/JPL/Instituto de Ciencias Espaciales)

La hipótesis de que Titán, la luna más grande de Saturno, surgió de la fusión de dos antiguos satélites, y que los icónicos anillos del planeta se originaron en colisiones catastróficas entre lunas, ha cobrado nuevo impulso a partir de las últimas simulaciones presentadas por científicos del Instituto SETI.

El modelo rompe con las explicaciones tradicionales, poniendo el foco en la violencia primordial que habría marcado el desarrollo del sistema de Saturno hace cientos de millones de años.

La teoría, liderada por el científico Matija Ćuk y aceptada para publicación en la revista Planetary Science Journal, plantea que el enigma del origen de los anillos y la estructura de Titán está intrínsecamente ligado a episodios de destrucción y ensamblaje de antiguos satélites. Según el documento disponible en arXiv, la investigación conecta la distinta dinámica orbital actual de Titán con una colisión titánica de la que también habría surgido, de manera secundaria, Hiperión, otra luna del planeta.

El estudio indica que este proceso no solo alteró a las grandes lunas, sino que produjo secuelas visibles a escala del sistema. Una de las claves para reconstruir este escenario la aporta Hiperión, el satélite menor y más irregular de Saturno, cuya órbita mantiene una relación de resonancia con la de Titán. “Hiperión, la más pequeña de las lunas principales de Saturno, nos proporcionó la pista más importante sobre la historia del sistema”, afirmó Ćuk, del Instituto SETI.

La hipótesis sostiene que Titán nació de la fusión entre un proto-Titán y un proto-Hiperión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la luna de Saturno

El científico relata que en las simulaciones realizadas, Hiperión era con frecuencia eliminada, y solo en contados casos sobrevivía intacta. El hecho de que la resonancia entre Titán e Hiperión sea joven, de apenas unos pocos cientos de millones de años, coincide con la estimación temporal en que se habría producido la desaparición de una luna adicional en Saturno.

El análisis del último tramo de la misión Cassini proporcionó datos clave sobre la manera en que la masa de Saturno se distribuye en su interior. Antes, se consideraba que el eje de precesión del planeta y el de Neptuno estaban en sincronía, lo que habría facilitado la inclinación característica de Saturno y la visibilidad de sus anillos.

Sin embargo, las mediciones recogidas por Cassini revelaron que la masa de Saturno se concentra más en su centro de lo que se suponía, alterando el ritmo de giro y desacompasando la precesión con respecto a Neptuno. Un grupo de investigadores del MIT y la Universidad de California en Berkeley sugirió entonces que Saturno poseyó en el pasado una luna adicional: oportunamente expulsada tras un encuentro cercano con Titán, esa luna pudo desintegrarse y dar origen a los anillos.

La investigación del Instituto SETI avanza sobre ese postulado. Mediante simulaciones por computadora, el equipo verificó si sería viable que una luna extra se acercase lo suficiente como para que sus fragmentos formaran el anillo. Lo que emergió, como resultado principal, fue la altísima probabilidad de un choque frontal entre la luna perdida y Titán. Así, este modelo plasma una narrativa distinta al indicar que la colisión no solo dio origen a los anillos, sino que también fue determinante en el nacimiento de Titán tal como hoy se lo conoce.

La investigación del Instituto SETI verificó mediante simulaciones informáticas que era viable la existencia de una luna extra que, tras un acercamiento extremo a Titán, colisionó y generó los anillos, aportando así una narrativa alternativa y complementaria sobre el origen del satélite mayor y los anillos (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute vía AP)

La hipótesis sostiene que Titán nació al fusionarse un “proto-Titán”, de tamaño cercano al actual, con un “proto-Hiperión”, bastante menor. Tal encuentro habría borrado la mayoría de los cráteres antiguos del satélite mayor, lo que explica la escasez de impactos registrada en su superficie. La rápida circularización de la órbita actual de Titán, previamente excéntrica, es un vestigio de esa reciente perturbación.

Además, los investigadores del Instituto SETI detectaron que, antes de ser absorbido, el proto-Hiperión ejerció una influencia decisiva sobre Jápeto —la luna más lejana de Saturno—, inclinando su órbita y disipando así uno de los interrogantes históricos del sistema.

Antes de la fusión, el antiguo “proto-Titán” podría haber sido similar a Calisto, la gigantesca luna de Júpiter: cubierto de cráteres y carente de atmósfera. La unión con “proto-Hiperión” transformó radicalmente a Titán, dotándolo de su aspecto y dinámica actual.

La cuestión de los anillos, por su parte, es inseparable de este pasado convulso. Hace más de una década, integrantes del mismo equipo del Instituto SETI sugirieron que los anillos son el remanente de colisiones entre lunas medianas. Esta idea, luego fortalecida por simulaciones de la Universidad de Edimburgo y del Centro de Investigación Ames de la NASA, comprobó dos tendencias principales: la mayor parte de los escombros formados por una colisión entre satélites tiende a reagruparse en nuevas lunas, aunque una porción se expande hacia el interior, constituyendo el sistema de anillos.

Antes de ser absorbido, el proto-Hiperión influyó de manera decisiva en la órbita de Jápeto, la luna más lejana de Saturno, inclinando su órbita y resolviendo así uno de los interrogantes históricos sobre la dinámica del sistema saturniano (Pau Montplet Sanz / NASA)

Durante años, la explicación dominante adjudicó a la influencia del Sol el desencadenamiento de una colisión entre lunas internas. El estudio reciente, no obstante, demuestra que el propio devenir orbital de Titán, ahora ampliado y perturbado, pudo haber operado como fuerza desestabilizadora de las lunas de menor tamaño. La clave reside en el fenómeno de resonancia orbital: cuando las órbitas de dos lunas coinciden en una fracción específica, sus interacciones gravitatorias se intensifican. Dicha situación, lejos de ser constante, se produce cuando la órbita de Titán se expande lo suficiente, forzando a las lunas internas a cambiar elípticamente hasta tocarse. El efecto para esos diminutos cuerpos es devastador: “El resultado para las lunas más pequeñas afectadas podría ser catastrófico: sus órbitas se alargan, provocándolas a colisionar con sus vecinas”, afirma el documento.

El momento en que ocurrió ese segundo evento destructivo no está del todo delimitado. Sin embargo, el análisis de la edad de los anillos —estimada en unos 100 millones de años— sugiere que debió ser posterior a la fusión que dio origen a Titán y su particular resonancia con Hiperión.

De cara al futuro, la misión Dragonfly de la NASA, actualmente programada para llegar a Titán en 2034, podría ser decisiva. Este novedoso octocóptero impulsado por energía nuclear, diseñado para explorar la superficie de Titán, permitirá analizar con detalle la geología y la composición química del satélite. Además de iluminar el pasado tectónico y atmosférico de la luna, Dragonfly podría aportar “evidencia de que Titán fue el resultado de una colisión masiva con una luna hace 500 millones de años”, según plantea el estudio.