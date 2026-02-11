Ciencia

Así cazan los lobos: la fórmula detrás de la cooperación perfecta que intriga a la ciencia

Tecnologías de análisis animal y estudios de campo revelan cómo la sincronización y el compromiso grupal les permiten superar desafíos y dominar en la caza social. Cuáles son las diferencias con los leones, según un experto consultado por Forbes

Guardar
El comportamiento grupal de los
El comportamiento grupal de los lobos durante la caza destaca por su coordinación y eficacia, según estudios comparativos con leones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento grupal de los lobos en la caza fascina a biólogos y observadores de la naturaleza por igual. Las manadas de Canis lupus despliegan una coordinación que capturó la atención de la ciencia por su eficacia.

Según un análisis del biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes, los lobos superan a los leones en la eficiencia del trabajo en equipo durante la caza, desmitificando parte de la imagen tradicional que se tiene sobre los grandes felinos africanos.

Estos hallazgos surgen de estudios realizados en hábitats de Norteamérica y Eurasia, donde los lobos demuestran una cooperación que trasciende la mera supervivencia individual. Travers detalló en su informe a Forbes que la clave está en la interacción fluida de cada miembro de la manada, en contraste con la organización de los leones en las sabanas de África.

Estrategias coordinadas: la dinámica de la caza en manada

Estos carnívoros silvestres viven y cazan en grupos familiares, compartiendo no solo el alimento, sino también la responsabilidad y el esfuerzo. Esta estructura social se refleja en sus estrategias de caza, donde la sincronización permite enfrentar presas mucho más grandes que un solo individuo.

Las manadas de Canis lupus
Las manadas de Canis lupus muestran una cooperación emergente que incrementa su éxito frente a otros depredadores sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la percepción popular, la cooperación entre leones, especialmente en las manadas, presenta matices. Un estudio publicado en la revista Ecology Letters analizó cacerías comunales de leones africanos y reveló que la participación de los individuos varía considerablemente.

En varias ocasiones, solo una parte del grupo se involucra activamente, mientras que otros se mantienen al margen hasta el desenlace.

Investigaciones subrayaron que, en los lobos, el comportamiento cooperativo surge de reglas simples que cada animal sigue de manera individual, sin que exista una figura de liderazgo rígida. De acuerdo con Travers, esta “coordinación emergente” permite una flexibilidad táctica que resulta en una mayor tasa de éxito durante la caza.

Tecnología y análisis: cómo la ciencia estudia la cooperación

El avance en el análisis del comportamiento animal permitió observar con mayor precisión los patrones de caza de los lobos. Un trabajo publicado en Behavioral Ecology and Sociobiology desarrolló un sistema automático de reconocimiento de conductas a partir de videos. Esta herramienta permitió a los científicos identificar y cuantificar patrones en el acercamiento, persecución y cerco de presas.

La cooperación licanina se basa
La cooperación licanina se basa en la reacción inmediata y sincronización táctica entre los miembros de la manada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El biólogo resaltó que la cooperación licanina se basa en la reacción inmediata de cada individuo ante el movimiento de la presa y de sus compañeros. Este modelo contrasta con la dinámica observada en los leones, donde la iniciativa personal puede prevalecer sobre la sincronización estricta del grupo.

El tamaño del grupo y la eficacia colectiva

Un aspecto determinante en la ventaja de los lobos es la relación directa entre el tamaño del grupo y la eficacia en la caza. Un estudio citado por Forbes en la revista Behavioural Processes demostró que, a medida que crece el número de individuos en una manada, la coordinación y el porcentaje de éxito aumentan.

En el caso de los leones, el impacto de sumar más miembros al grupo tiende a estabilizarse rápidamente, sin una mejora proporcional en los resultados de la caza.

Los lobos reparten de forma
Los lobos reparten de forma más equitativa el esfuerzo y la recompensa, en contraste con la estructura oportunista de los leones (Crédito: Freepik)

Este fenómeno fue descrito por los biólogos evolutivos como una división “productor-oportunista”, en la que algunos leones se benefician del esfuerzo ajeno sin contribuir activamente. Según Travers, la consistencia en la participación de todos los miembros es mucho mayor entre los lobos que entre los leones.

Persistencia y adaptabilidad: características del cazador lobo

Los lobos destacan como cazadores de persecución, capaces de agotar a sus presas tras largas distancias. Pasan la mayor parte de su tiempo activo en la búsqueda de alimento, según el informe de Forbes, lo que les permite perfeccionar estrategias y mejorar la cooperación cada vez que se enfrentan a un nuevo desafío.

El esfuerzo colectivo compensa las limitaciones individuales, como la resistencia o el campo visual, y cada lobo aporta tanto trabajo físico como información vital para el resto.

Los leones aprovechan la cobertura
Los leones aprovechan la cobertura del entorno y la fuerza grupal para intentar sorprender a sus presas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los felinos africanos aplican tácticas de emboscada, dependiendo de la cobertura vegetal y la velocidad para sorprender a la presa. Aunque estos métodos son efectivos en ciertos entornos, el éxito depende en gran medida de la disposición y participación de cada integrante de la manada.

Diferencias en la participación y reparto de beneficios

Las investigaciones concluyeron que la diferencia principal entre ambos depredadores radica en la uniformidad del esfuerzo y la distribución de la recompensa. Los lobos reparten de manera más equitativa el trabajo y los beneficios, mientras que los leones pueden tolerar que algunos miembros reciban parte del botín sin haber intervenido directamente en la caza.

Ambas especies obtienen ventajas al cazar en grupo, pero la consistencia y la cooperación emergente definen el éxito de los lobos como cazadores sociales, según el biólogo evolutivo.

Temas Relacionados

LobosLeonesBiologíaAnimalesDepredadoresEstrategias de cazaComportamiento animalMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos reconstruyen la evolución de un volcán de Marte y descubren distintas etapas de actividad

El análisis de minerales en la superficie marciana permitió identificar cómo los procesos volcánicos dejaron huellas químicas diferenciadas

Científicos reconstruyen la evolución de

“Estar sentado todo el día es tan nocivo como fumar”: la advertencia de Conrado Estol para vivir más

El neurólogo analizó en Infobae al Mediodía los factores asociados a la longevidad y a la calidad de vida. Remarcó que la información médica está al alcance de todos y subrayó la importancia del propósito vital, la alimentación y el ejercicio en todas las edades

“Estar sentado todo el día

Cómo es la iniciativa científica para evitar colisiones de satélites en un espacio cada vez más congestionado

Un equipo del Laboratorio Lawrence Livermore de Estados Unidos simuló durante seis años esa cantidad de trayectorias en el espacio cercano a la Tierra y la Luna para anticipar colisiones en un entorno orbital cada vez más congestionado y vulnerable a tormentas solares que afectan a la Tierra

Cómo es la iniciativa científica

El ejercicio aeróbico demostró ser clave para reducir la depresión y la ansiedad

El estudio realizado en Australia y publicado en el British Journal of Sports Medicine indica que el ejercicio en grupo y bajo supervisión profesional ofrece ventajas adicionales para reducir síntomas de los trastornos mentales

El ejercicio aeróbico demostró ser

Cómo armar un plato saludable según la nueva pirámide nutricional

En diálogo con Infobae a las Nueve, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó cómo adaptar esa guía al plato cotidiano y dio recomendaciones prácticas para mejorar la alimentación

Cómo armar un plato saludable
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ‘Bukele colombiano’ defendió a

El ‘Bukele colombiano’ defendió a Abelardo de la Espriella ante señalamientos de presunta falsificación de firmas, aunque luego borró el mensaje

Cuál es el hábito más común al manejar que retrasa la reacción visual, según un estudio

Retención de aportes: los detalles de la declaración de una gerenta de la AFA

Harfuch confirma la detención de nueve personas tras una agresión a personal de la Marina en Culiacán

Temor y religión: los secretos de la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella, “Hay más dinero que se perdió de DMG”

INFOBAE AMÉRICA
Rosalía estrena el videoclip de

Rosalía estrena el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, tercer single de su álbum ‘Lux’

El Parlamento de Egipto aprueba una remodelación del Gobierno propuesta por Al Sisi

Más de 8.000 vecinos vuelven a sus hogares tras las inundaciones, aunque 3.180 permanecen desalojados

La Policía identifica a mujer de 18 años como autora del tiroteo en una escuela de Canadá

VÍDEO: Bustinduy tacha a Ayuso de "lamebotas" de Trump al concederle una medalla de la Comunidad a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik sorprendió con una

Zayn Malik sorprendió con una confesión sobre su relación con Gigi Hadid y generó asombro entre sus fans

Murió James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’

El hechizo eterno de Hogwarts: de Dumbledore a Snape, las pérdidas que conmovieron al universo de Harry Potter

Se reveló la causa de la muerte de Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de “Scary Movie”

Zayn Malik sobre su relación con Gigi Hadid: “No sé si alguna vez estuve enamorado de ella”