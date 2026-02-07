Ciencia

Por qué el disfrute puede convertirse en la clave principal para mantener la motivación en rutinas de fitness y aprendizaje digital

Estudios sugieren nuevas perspectivas para incentivar la constancia en tareas cotidianas, donde la experiencia subjetiva cobra protagonismo frente a antiguos métodos cuantitativos basados en el tiempo invertido

El placer experimentado durante el ejercicio o tareas académicas es el principal factor para sentirse en progreso, según la investigación de Cornell ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio desarrollado por la Cornell University revela que las personas tienden a evaluar su progreso hacia diversas metas en función del disfrute experimentado durante la actividad, relegando a un segundo plano la cantidad de tiempo invertido.

Los investigadores Kaitlin Woolley, Yuchen Wu y Laura Giurge examinaron este patrón a través de una serie de nueve estudios abarcando contextos como el ejercicio físico, el desempeño académico y el entorno profesional.

El equipo de la Cornell University observó que la percepción de avance se fundamenta principalmente en la sensación subjetiva de placer, y no tanto en el tiempo dedicado a la tarea. “La gente decide si está avanzando o no simplemente por cómo se siente durante la actividad”, explicó Wu, según Phys.org.

El hallazgo plantea una oportunidad para los desarrolladores de programas de entrenamiento y plataformas educativas: el placer puede ser el motor central del compromiso y la perseverancia.

Los programas de fitness y plataformas educativas pueden incrementar la motivación priorizando el disfrute por encima de la cantidad de tiempo dedicado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros experimentos incluyeron participantes de gimnasios, universidades y entornos laborales. Por ejemplo, 250 personas reclutadas en centros deportivos describieron una rutina planificada; se les pidió que detallaran el nivel de disfrute, el tiempo empleado y su autopercepción de avance respecto a sus objetivos de acondicionamiento físico.

En todas las áreas estudiadas, el placer resultó ser el factor más determinante para que los individuos sintieran que progresaban. Esta conclusión se mantuvo constante incluso al controlar la cantidad de tiempo invertido o la dificultad de la tarea.

En una prueba experimental específica, los investigadores asignaron a un grupo a caminar siete minutos en una cinta ergométrica bajo diferentes condiciones: algunos avanzaron a 4 km/h (2,5 mph) mientras veían un vídeo musical, otros a 5,6 km/h (3,5 mph) sin estímulos adicionales.

Quienes manifestaron mayor disfrute, a pesar de caminar menos distancia y dedicar menos tiempo, consideraron que avanzaron más hacia su objetivo diario de pasos. Woolley apuntó que puede resultar complejo valorar el avance genuino solo en función del tiempo, mientras que el disfrute opera como señal inmediata de progreso.

Los experimentos de la Cornell University revelaron que quienes disfrutan más consideran que avanzan hacia sus metas incluso con menos tiempo o distancia recorrida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de la Cornell University también identificó contextos donde el tiempo adquiere mayor peso. Al modificar el enfoque de la actividad y resaltar los beneficios de una inversión temporal sostenida, consiguieron que los participantes apreciaran más el tiempo dedicado, especialmente cuando el placer estaba ausente.

“Hay circunstancias donde basta con estar presente y dedicar el tiempo, incluso si la experiencia no es placentera”, afirmó Woolley a Phys.org. Este matiz aporta una visión equilibrada: la motivación puede fortalecerse tanto desde el placer como desde la conciencia del esfuerzo sostenido.

Los autores del estudio subrayaron que esta tendencia a confiar en el placer tiene aplicaciones directas para potenciar la motivación en productos como aplicaciones de fitness y plataformas de aprendizaje digital.

En ese sentido, Woolley sostuvo que “vas a sentir más avance y más motivación cuando la actividad sea placentera”, y destacó que herramientas como la gamificación pueden favorecer la participación activa de los usuarios. El diseño de experiencias que prioricen el disfrute podría ser clave para incrementar la adherencia a rutinas saludables o programas de formación en línea.

Los investigadores alertan sobre el riesgo de sobrevalorar el placer y descuidar el tiempo y esfuerzo necesarios para lograr metas reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Wu advirtió sobre los posibles riesgos de este “efecto doble”. Si el disfrute se erige como único referente, las personas podrían convencerse de que progresan sin invertir realmente el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar sus metas personales.

Por ello, los especialistas recomiendan un equilibrio entre la búsqueda de placer y la valoración del compromiso sostenido. Esta integración resulta especialmente relevante en un contexto donde las nuevas tecnologías y la economía de la atención tienden a privilegiar la gratificación inmediata.

El estudio de la Cornell University abre así una perspectiva innovadora para comprender cómo las emociones y el placer moldean la percepción de avance. El desafío para el diseño de programas educativos, laborales o de entrenamiento físico radica en combinar incentivos placenteros con estrategias que reconozcan y premien la constancia.

De este modo, se podrán crear entornos más efectivos para el desarrollo de hábitos duraderos y la consecución de objetivos personales y profesionales.

