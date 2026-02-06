La exposición al fuego modificó el ADN humano, afirma un nuevo estudio internacional

Un estudio del Imperial College London descubre cómo el fuego ha influido en la genética de la humanidad a lo largo de la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia del ser humano está marcada por su relación con el fuego, una conexión que, de acuerdo con un reciente estudio de un equipo del Imperial College London, habría dejado una huella en el ADN humano.

Según los hallazgos publicados en la revista BioEssays y recogidos por Popular Science, la exposición sostenida a quemaduras durante miles de años pudo favorecer modificaciones genéticas que diferencian a nuestra especie de otros mamíferos. Estas adaptaciones aportan beneficios y generan algunas vulnerabilidades para la salud, tanto en el pasado como en la actualidad.

La relación ancestral del ser humano con el fuego

El control del fuego constituye uno de los avances tecnológicos más destacados de la especie humana. Desde los primeros homínidos hasta los tiempos modernos, la capacidad de usar y manipular las llamas facilitó la adaptación a climas adversos y ambientes hostiles.

La singularidad de este vínculo es resaltada por Joshua Cuddihy del Departamento de Cirugía y Cáncer de Imperial College London: “Las quemaduras son una lesión exclusivamente humana. Ninguna otra especie convive con altas temperaturas y el riesgo habitual de quemarse del modo en que lo hacen los seres humanos”, afirmó en declaraciones recogidas por Popular Science.

El control del fuego marcó un hito en la evolución tecnológica de la humanidad y permitió la adaptación a climas extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la mayoría de los animales evitan el fuego, los seres humanos lo han incorporado a su vida diaria, desde la preparación de alimentos hasta el desarrollo tecnológico. El equipo del Imperial College London sostiene que esta exposición regular a quemaduras, consecuencia del uso sistemático del fuego, es una característica única que posiblemente se remonta a hace más de un millón de años.

El impacto evolutivo de las quemaduras en el ADN humano

La investigación dirigida por Cuddihy y el biólogo evolutivo Armand Leroi plantea que la convivencia continua con el fuego provocó modificaciones genéticas cruciales en el ser humano. El estudio comparó datos genómicos entre primates y halló que los humanos presentan variantes en sus genes asociadas con una mejor recuperación ante quemaduras.

Estas variantes están ligadas a mecanismos como la inflamación, la respuesta inmunológica y la cicatrización de heridas. Los científicos subrayan que la capacidad de sanar con eficacia las quemaduras menores pudo ser vital para la supervivencia antes de la existencia de los antibióticos.

Como destacó Cuddihy, “nuestra investigación indica que la selección natural favoreció rasgos que aumentaban la supervivencia tras lesiones por quemaduras pequeñas y frecuentes”. Esta diferencia genética respecto a otros primates y mamíferos señala un hito en la evolución de la especie humana.

El estudio de Cuddihy y Armand Leroi sugiere que vivir cerca del fuego influyó en la evolución genética humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y desventajas de la adaptación genética

Las transformaciones en el ADN humano derivadas de la exposición reiterada al fuego han ocasionado efectos contrapuestos. Por un lado, favorecen la curación eficiente de lesiones leves, una ventaja esencial en épocas remotas. Por otro, los mismos procesos que aceleran la recuperación pueden generar desventajas al tratarse de quemaduras graves.

Los investigadores advierten que estos mecanismos pueden causar cicatrices pronunciadas, inflamación severa e incluso fallos orgánicos ante daños de mayor profundidad. Esta vulnerabilidad ante lesiones serias distingue también a los humanos de otras especies, como explicó Cuddihy en Popular Science. A pesar de los avances evolutivos en la recuperación, el ser humano conserva una susceptibilidad especial frente a los daños profundos provocados por el fuego.

Implicaciones médicas y líneas de investigación futura

El trabajo del equipo de Imperial College London es una propuesta teórica, respaldada por análisis genéticos pero sin cifras estadísticas concretas en la publicación original. Los autores sugieren que comprender el componente evolutivo de las quemaduras puede guiar el desarrollo de mejores tratamientos para quemaduras y ayudar a enfrentar complicaciones derivadas de estas lesiones.

Este enfoque expuesto por Popular Science puede aclarar, asimismo, por qué los tratamientos que resultan prometedores en modelos animales no suelen ser igual de eficaces en personas. La selección natural mediada por la cultura, asociada al uso prolongado del fuego, habría modelado de forma singular la biología humana y la forma en que nuestro organismo responde a los daños térmicos.

La selección natural, influida por el uso del fuego a lo largo de la historia, habría modificado la biología humana frente a las quemaduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los autores, este nuevo marco conceptual transforma la relación entre cultura, biología y medicina. Profundizar en la medicina evolutiva podría ofrecer claves para afrontar retos terapéuticos venideros y comprender aspectos poco explorados de la condición humana.

La hipótesis de este estudio revela que parte de lo que nos define como especie responde a una forma de selección natural fundamentada en la cultura. Entender estos mecanismos amplía el relato de la humanidad y abre caminos aún inexplorados sobre nuestra propia evolución.