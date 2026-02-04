Cuáles son los nuevos factores de riesgo del cáncer según el último estudio global de la OMS

Un estudio global revela que el 38% de los nuevos casos de cáncer en 2022 podrían haberse evitado con el control de factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay 36 tipos principales de cáncer, según científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones de Canadá y Japón, que publicaron estudio en la revista Nature Medicine.

Descubrieron que casi cuatro de cada diez casos nuevos de cáncer que se registraron en 2022 podrían haberse evitado si se controlaran ciertos factores de riesgo. Eso equivale a 7,1 millones de diagnósticos en el mundo.

La contaminación del aire figura entre los factores de riesgo prevenibles de cáncer identificados en el estudio global de la OMS (Archivo Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Los investigadores destacaron que, además de los factores conocidos como el consumo de tabaco, el alcohol y las infecciones, ahora se consideran riesgos como la contaminación del aire, la radiación ultravioleta, la lactancia materna insuficiente y el tabaco sin humo.

También se suman nuevas exposiciones laborales y más agentes infecciosos a la lista de causas prevenibles.

Además de la bacteria Helicobacter pilori, los seis virus que pueden asociarse con el desarrollo de cánceres son:

Seis virus fueron identificados como causas prevenibles de cáncer (Archivo JOERG SCHAABER / CHRISTIAN SIGL)

Virus del papiloma humano

Virus de la hepatitis B (HBV)

Virus de la hepatitis C (HCV)

Virus de Epstein-Barr

Herpesvirus humano tipo 8 (HHV-8)

Virus linfotrópico humano de células T

Al aumentar los factores de riesgo considerados, se amplió el panorama de lo que puede evitarse con cambios en el ambiente y los hábitos de vida.

Para hacer la investigación, colaboraron científicos del Instituto de Investigación en Políticas de Salud Mental del Centro para la Adicción y Salud Mental de Toronto, Canadá y la División de Prevención del Centro Nacional para Ciencias de la Salud Pública de Tokio, Japón.

“Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó el doctor André Ilbawi, jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer y coautor del estudio.

Preguntas detrás de los números del cáncer

Investigadores de la IARC y la OMS identifican 36 tipos principales de cáncer y amplían la lista de riesgos prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el año 2022 se diagnosticaron 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo. En ese mismo período, 9,7 millones de personas murieron por cáncer a nivel global.

Los científicos de IARC, OMS y otras instituciones buscaron entender mejor cuántos casos de cáncer pueden evitarse al actuar sobre los factores de riesgo prevenibles.

Quisieron obtener datos más precisos sobre la proporción de diagnósticos que no dependen solo del azar o la genética.

El tabaco se mantiene como el principal factor de riesgo prevenible de cáncer a nivel mundial, según el estudio (Freepik)

También intentaron ampliar el conocimiento sobre el impacto de hábitos y exposiciones ambientales en la aparición de los diferentes cánceres. Para eso, sumaron factores que antes no se tenían en cuenta en estudios similares.

La meta fue generar información útil para orientar campañas de salud pública y políticas de prevención, adaptadas a las necesidades y riesgos de cada país o región.

La huella de los hábitos en los diagnósticos

El consumo de alcohol fue responsable del 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer a nivel mundial en 2022, lo que equivale a aproximadamente 700.000 diagnósticos (Freepik)

Para llevar adelante el estudio, los investigadores analizaron información sobre treinta factores de riesgo distintos, desde el tabaco y el alcohol hasta la contaminación del aire y la radiación ultravioleta.

Usaron datos de salud, encuestas nacionales y registros médicos de 185 países, lo que permitió ver el panorama global del cáncer con mucho detalle.

El equipo tuvo en cuenta la prevalencia de estos riesgos en la población y cómo varían entre regiones, edades y sexos.

También consideraron el tiempo que suele pasar entre la exposición a un riesgo y la aparición del cáncer, para reflejar de manera realista qué sucede en la vida de las personas.

El virus del papiloma humano destaca por su fuerte vínculo con casos de cáncer de cuello uterino en América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de trabajos anteriores, esta vez se incluyeron riesgos que antes no se analizaban juntos, como la lactancia materna insuficiente, el tabaco sin humo y nuevas exposiciones a infecciones y sustancias laborales.

Esta mirada más amplia permitió calcular mejor cuántos diagnósticos pueden evitarse.

El análisis abarcó los casos registrados en 2022, excluyendo el cáncer de piel no melanoma. De los 20 millones de casos nuevos, 7,1 millones se vincularon a factores prevenibles. El tabaco resultó el principal responsable, seguido por infecciones y el alcohol.

En América Latina y el Caribe, el 28% de los casos en hombres y casi el 30% en mujeres se relacionan con estos factores de riesgo.

Casi el 30% de los diagnósticos de cáncer en América Latina y el Caribe se asocian a factores prevenibles como tabaco e infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco y las infecciones mantienen un rol central, mientras que el alcohol, la contaminación y las exposiciones laborales también muestran un impacto significativo.

Los resultados muestran que, aunque no todos los cánceres pueden evitarse, una parte significativa sí depende de lo que se hace en la vida diaria y en el entorno.

Si se considera a las infecciones, el virus del papiloma humano se destaca por su fuerte vínculo con el cáncer de cuello uterino en la región de América Latina y el Caribe.

Otras infecciones como Helicobacter pylori y los virus de hepatitis B y C también contribuyen a los diagnósticos, especialmente en cánceres de estómago y de hígado. La prevención y el acceso a vacunas y tratamientos resultan claves para reducir el desarrollo del cáncer.

Qué recomiendan

La falta de actividad física fue identificada como un factor de riesgo prevenible para varios tipos de cáncer en el estudio global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los resultados del estudio, los científicos sugieren estas medidas de prevención a nivel nacional o individual:

Políticas de control del tabaco (incluyendo restricciones, impuestos, campañas y programas de cesación)

Regulación y reducción del consumo de alcohol

Promoción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, reducción del sobrepeso y obesidad, y aumento de la actividad física

Control de la exposición a la contaminación del aire y la radiación ultravioleta (UV)

Mejoras en las condiciones laborales y reducción de la exposición a carcinógenos ocupacionales

Los resultados muestran que, aunque no todos los cánceres pueden evitarse, una parte significativa sí depende de lo que se hace en la vida diaria y en el entorno (Freepik)

Ampliación de la vacunación contra agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, además de estrategias de control y tratamiento de infecciones como Helicobacter pylori y hepatitis C

Fomento de la lactancia materna y reducción del consumo de tabaco sin humo y nuez de areca (que se consume en Asia principalmente).

Implementación de programas de tamizaje (screening) y detección temprana adaptados a las necesidades y riesgos locales

Inversiones sostenidas en vigilancia epidemiológica y sistemas de información para monitorear el avance de la prevención.

Subrayaron la importancia de adaptar esas medidas a cada país o región al tomar en cuenta la prevalencia de los riesgos, las diferencias entre hombres y mujeres, y las características socioeconómicas de cada población.

La educación y el acceso a las estrategias de prevención del cáncer son claves (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae el presidente de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), el médico oncólogo Mario Bruno, comentó sobre los resultados del estudio global.

“Es clave considerar que el consumo de tabaco (fumado) es responsable del 15,1% de los casos prevenibles. También tienen mucho peso las infecciones y el consumo de alcohol”, señaló.

Destacó que la educación, la implementación efectivas de las normas y la accesibilidad a la prevención son fundamentales. “Invertir en campañas educativas y facilitar el acceso a estrategias de prevención puede resultar más beneficiosos para las sociedades hoy”, añadió.